تُظهر السلسلة الجديدة الجانب القبيح المبتذلة في حضور ألعاب اتحاد كرة القدم الأميركي

ها هي الصفقة:

قبل بدء تشغيل “PSLS” ، موسم تجارب معرض “PSLS” استثمارات جيدة ، نقود قاعة لإجراء ندوة إلزامية في اتحاد كرة القدم الأميركي. يجب على الجميع ، بدءًا من روجر جودل المنفصل عن شجاعة ، وخاصة طواقم التلفزيون في اتحاد كرة القدم الأميركي – منتجيها التنفيذيين ومديري الألعاب والمحررين البارزين – الحضور أو المخاطرة بالتعذيب من خلال اللعب الخاص المتكرر لقرص “أفضل من كيفن هارلان”.

بمجرد الجلوس ، سيقوم الجمهور بمشاهدة سلسلة جديدة على A&E ، “Lockup Stadium” ، والتي تتبع عن كثب كليفلاند براونز الأمنية ، والمراقبة ، وفرق الطوارئ الطبية خلال الألعاب المنزلية.

ويباركوا اليقظة ، والتفاني في الواجب والصبر للمخاطرة بالاعتداء من قبل راعي هناك للشرب والقتال. ويبدو أن هناك العشرات منهم ، وخاصة أولئك الذين يبدو أنهم ملزمون بالذكور والإناث الدمويين بناءً على ارتداء قميص الفريق المنافس.