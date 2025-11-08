ثلاثة اختيارات، أفضل الرهانات لقائمة يوم السبت

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



أحد الأشياء الرائعة في كرة القدم الجامعية هو أنها تنتج جميع أنواع الشخصيات المختلفة. يمكنك الحصول على Tim Tebows، وJohnny Manziels، وBaker Mayfields، لكنك تحصل أيضًا على Micah Alejados.

أليخادو، وهو طالب جديد يبلغ طوله 5 أقدام و10 بوصات ويزن 180 رطلاً وهو يرتدي معداته، هو نوع لاعب الوسط الذي تتخيله عندما تغمض عينيك وتفكر في حامل السلاح النموذجي لفريق هاواي رينبو ووريورز.

وهو البضاعة أيضا.

وصل لاعب الوسط المولود في هونولولو والذي نشأ في فيغاس إلى الدور نصف النهائي لجائزة شون ألكسندر الممنوحة لأفضل طالب جديد في البلاد، وهو السبب الرئيسي وراء ذهاب هاواي إلى مباراة بالكرة لأول مرة منذ عام 2020.

لكن يمكنهم فعل أكثر من مجرد لعب البولينج.

ترحب هاواي بولاية سان دييغو الرائدة في ماونتن ويست في الجزيرة مساء السبت في مباراة يمكن أن يكون لها تداعيات هائلة على مشهد كرة القدم الجامعية. يعد الأزتيك أحد المنافسين على عرض مجموعة الخمسة للمشاركة في البطولة في حالة فوزهم بالمؤتمر، لكنهم سيحرصون على عدم الاسترخاء كثيرًا في هذه الرحلة إلى الجنة.

يعد Alejado وRainbow Warriors أحد الفرق القليلة جدًا في المجموعة الخمسة التي يمكنها تحدي الدفاع التمريري الرائع لولاية سان دييغو.

أشياء غريبة تحدث في الجزيرة. وأتوقع أن تكون هذه اللعبة متشددة جدًا حيث توفر هاواي قيمة جيدة على السبريد وخط المال.

الاختيار: هاواي +6.5 (DraftKings)

ولاية المسيسيبي (+9.5) فوق جورجيا

عار علينا أن نواجه ولاية ميسيسيبي المزعجة يوم السبت الماضي.

قد لا يقفز السجل الإجمالي لـ Bulldogs 5-4 وعلامة 1-4 في لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) من هذه الصفحة، لكنه يستحق الكثير من الاحترام بالنظر إلى أن ولاية ميسيسيبي ذهبت 2-10 في عام 2024، بما في ذلك 0 مقابل 8 في اللعب الجماعي.

ومن العدل أن نقترح أن فريق Bulldogs يستحق أفضل مما حصل عليه هذا الموسم. ثلاث من الخسائر الأربع التي تكبدتها ولاية ميسيسيبي كانت محطمة للقلب. لقد خسروا أمام تينيسي وتكساس في الوقت الإضافي، وسقطوا بنقطتين أمام فلوريدا في المستنقع.

بعض فترات الاستراحة الصعبة هي كل ما يفصل فريق Bulldogs عن سجل 8-1 (4-1).

لقد أثبت فريق Bulldogs أنهم أساتذة في توجيه الضربات وإخافة الفرق الأفضل، ومن هنا سجلهم 8-1 ضد الانتشار، وأنا أحبهم أن يفعلوا ذلك تمامًا مع جورجيا في مكان متقدم لفريق كيربي سمارت.

بوردو (+29.5) فوق ولاية أوهايو

يمكن لفريق Buckeyes أن يلعب مع فريقهم B ويستمر في المشاركة في مباراة College Football Playoff، لكن هذه نقاط كثيرة جدًا بالنسبة لمباراة طريق هادئة بعد ظهر يوم السبت.

<br />

لن يذهب بوردو إلى أي مكان، لكن فريق Boilermakers لعب بشكل أفضل من سجله 2-7. ولو كانت الخسائر القريبة من ميشيغان وروتجرز ومينيسوتا قد ذهبت في الاتجاه الآخر، لكان هذا العدد قد انخفض بشكل كبير. لا تنسوا أنهم وضعوا أيضًا 30 نقطة على نوتردام.

لا ينبغي أن يستغرق الأمر الكثير من النقاط للوصول إلى النافذة هنا، حيث من المحتمل أن ترفع ولاية أوهايو قدمها عن الدواسة بعد أن حققت تقدمًا كبيرًا. بوردو في مكان جيد ليصبح أول فريق يغطي الفارق ضد حامل اللقب.

الأسبوع الماضي: 1-2. فلوريدا (غرب)، كال (يسار)، أركنساس (يسار).

موسم: 20-10

