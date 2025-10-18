ثلاثة اختيارات، أفضل الرهانات لقائمة يوم السبت

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يتجمع عالم كرة القدم الجامعي بأكمله في ولاية بنسلفانيا والمدرب الرئيسي السابق جيمس فرانكلين.

لقد كان موسمًا كابوسًا لفريق Nittany Lions، ولم يأتِ من أي مكان على الإطلاق.

خسرت ولاية بنسلفانيا ثلاث نقاط أمام نوتردام بعيدًا عن رحلة إلى البطولة الوطنية العام الماضي، وتم تصنيفها على أنها الفريق رقم 2 في البلاد في استطلاع AP قبل الموسم.

لقد عززت البداية الجيدة لهذا الموسم الضجيج، لكن كل شيء تم التراجع عنه في ثلاثة أسابيع.

خسارة الوقت الإضافي أمام أوريغون، وانفجار محرج ضد جامعة كاليفورنيا التي لم تحقق أي فوز، ثم استجابة ضعيفة في محاولة خاسرة ضد نورث وسترن.

وداعا جيمس فرانكلين.

بقدر ما كان الأمر ممتعًا أثناء ركل Nittany Lions أثناء سقوطهم (لقد دعمنا Northwestern لقيادة هذا العمود الأسبوع الماضي)، فقد حان الوقت الآن لعكس المسار.

كرة القدم الجامعية تدور حول المد والجزر. إذا وجدت نفسك تدعم باستمرار الفرق العصرية وتتجاهل الفرق غير العصرية، فستجد صعوبة في الفوز. يعد الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع جزءًا أساسيًا من أن تصبح معاقًا ناجحًا.

آيوا هي المرشحة المفضلة بفارق 2.5 نقطة على أرضها ضد ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

لا يزال لدى فريق Hawkeyes كل ما يلعبون من أجله، حتى مع خسارتين، لكن هذا لا يعني أنهم سوف يتدحرجون على ولاية بنسلفانيا، والتي يتم تسعيرها مثل فريق ميت.

تعتبر إصابة درو ألار خبرًا سيئًا على الورق، لكنها ليست مثل إصابة إيثان جرونكيماير ويجب تسليط الضوء على الهجوم. إن عائلة Hawkeyes ليست قوة ساحقة هجومية.

سيتصادم هذان الدفاعان، وينبغي أن يكون هناك أداء ملهم من ولاية بنسلفانيا في الأوراق بعد الأسابيع الثلاثة الماضية.

Nittany Lions تسحب الانزعاج.

الاختيار: ولاية بنسلفانيا +2.5 (-104، FanDuel)

جورجيا (-7.5، +102) على أولي ميس

هل نعرف حقًا مدى جودة أي من هذه الفرق؟

رقم 5 Ole Miss لم يُهزم بفوزه على LSU في جيبه، لكن كان للمتمردين أيضًا مكالمات قريبة ضد كنتاكي وأركنساس وولاية واشنطن.

هناك أيضًا أسئلة يجب طرحها حول مدى روعة الفوز على LSU، مع الأخذ في الاعتبار الطريقة التي لعبوا بها خلال الشوط الأول.

في المقابل، منيت جورجيا بالخسارة، لكنها جاءت أمام ألاباما. كانت هناك بعض اللحظات المتوسطة في الألعاب الأخرى، لكن فريق Bulldogs وجد طريقة لإنجاز المهمة.

أتوقع منهم أن يفعلوا الشيء نفسه هنا ضد لاعب الوسط العصري ترينيداد تشامبليس، الذي لم ير دفاعًا مثل هذا حتى الآن هذا الموسم.

ولاية واشنطن (+17.5، -105) على ولاية فرجينيا

ظهر Wazzu في عمودنا “Ugly Underdog” الأسبوع الماضي، وقد شعرت بالرغبة في العودة مباشرة إلى الكوجر في مكان مألوف.

ليس لديهم مؤتمر يدعوهم إلى الوطن، لذا فهم يسافرون عبر البلاد فقط لإفساد الحفلة للفرق الأخرى.

لقد اقتربوا جدًا من تحقيق ذلك ضد Ole Miss في أكسفورد في الأسبوع السابع، وسيتوجهون الآن إلى شارلوتسفيل لمحاولة قلب موسم القصص الخيالية في فرجينيا.

من الصعب رؤية فريق كافالييرز جاهزًا لهذه المباراة، مع الأخذ في الاعتبار أن لديهم فرصة حقيقية للوصول إلى مباراة بطولة ACC إذا كانوا يركضون الطاولة على الجانب الآخر من لقائهم مع Wazzu.

ليس اختيارًا سيئًا كبيرًا.

الأسبوع الماضي: 3-0. نورث وسترن (W)، أركنساس (W)، تكساس ايه اند ام (W)

موسم: 15-6

