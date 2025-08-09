ثلاثة الوجبات السريعة من الفوز المباراة الافتتاحية للعمالقة

رياضة
ثلاثة الوجبات السريعة من الفوز المباراة الافتتاحية للعمالقة

Orchard Park-إليك ثلاثة الوجبات السريعة من الفوز 34-25 من العمالقة ضد الفواتير.

1. 3 مقابل 3

لم يبدأ الصاعد عبد كارتر ولكنه لعب ست مباريات دفاعية وبدا وكأنه اختيار رقم 3 في المسودة.

كيف هذا للتأثير؟ كان لديه ثلاثة اندفاع تمرير وخلق ضغط قورتربك على الثلاثة ، وفقا لإحصائيات NextGen.

اثنان كانا ضد Pro Bowl اليسار معالجة ديون دوكينز. اصطف أيضًا في ثلاثة تقنيات دفاعية في حزمة مع Kayvon Thibodeaux و Brian Burns على الحافة.

2. ميلر الوقت

إفساح المجال على إسقاط قائمة 53 رجلًا لرجال الركض الرابع.

عاش دانتي ميلر ، وهو محترف في السنة الثانية الذي قام ببطولة كولومبيا ، إلى لقب “توربو” من خلال يبدو وكأنه رجل أسرع في الملعب مع سبعة مصيد مقابل 80 ياردة ، و 22 ياردة متسرعة وعودة من 20 ياردة.

لدى العمالقة Tyrone Tracy Jr. و Cam Skattebo (المصاب) و Devin Singletary في القائمة ، لكن تعريض Miller للتنازل عن آمال الوصول إلى فريق التدريب قد يكون محفوفًا بالمخاطر.

3

كانت هناك مواسم عندما كان كيكر جراهام غانو أفضل سلاح هجومي للعمالقة. ثم هناك آخران ، حيث ابتليت Gano بإصابات وركلات غير منتظمة (معدلات تحويل 71.4 في المائة).

بدا غانو ، 38 عامًا ، وكأنه غانو القديم بدلاً من غانو القديم حيث قام بحفر ثلاثة أهداف ميدانية طويلة (53 ، 51 ، 50 ياردة) في الشوط الأول. لم يفعل غانو الكثير من الركل في الممارسة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية