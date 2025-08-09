ثلاثة الوجبات السريعة من الفوز المباراة الافتتاحية للعمالقة

Orchard Park-إليك ثلاثة الوجبات السريعة من الفوز 34-25 من العمالقة ضد الفواتير.

1. 3 مقابل 3

لم يبدأ الصاعد عبد كارتر ولكنه لعب ست مباريات دفاعية وبدا وكأنه اختيار رقم 3 في المسودة.

كيف هذا للتأثير؟ كان لديه ثلاثة اندفاع تمرير وخلق ضغط قورتربك على الثلاثة ، وفقا لإحصائيات NextGen.

اثنان كانا ضد Pro Bowl اليسار معالجة ديون دوكينز. اصطف أيضًا في ثلاثة تقنيات دفاعية في حزمة مع Kayvon Thibodeaux و Brian Burns على الحافة.

2. ميلر الوقت

إفساح المجال على إسقاط قائمة 53 رجلًا لرجال الركض الرابع.

عاش دانتي ميلر ، وهو محترف في السنة الثانية الذي قام ببطولة كولومبيا ، إلى لقب “توربو” من خلال يبدو وكأنه رجل أسرع في الملعب مع سبعة مصيد مقابل 80 ياردة ، و 22 ياردة متسرعة وعودة من 20 ياردة.

لدى العمالقة Tyrone Tracy Jr. و Cam Skattebo (المصاب) و Devin Singletary في القائمة ، لكن تعريض Miller للتنازل عن آمال الوصول إلى فريق التدريب قد يكون محفوفًا بالمخاطر.

3

كانت هناك مواسم عندما كان كيكر جراهام غانو أفضل سلاح هجومي للعمالقة. ثم هناك آخران ، حيث ابتليت Gano بإصابات وركلات غير منتظمة (معدلات تحويل 71.4 في المائة).

بدا غانو ، 38 عامًا ، وكأنه غانو القديم بدلاً من غانو القديم حيث قام بحفر ثلاثة أهداف ميدانية طويلة (53 ، 51 ، 50 ياردة) في الشوط الأول. لم يفعل غانو الكثير من الركل في الممارسة.