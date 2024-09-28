ثلاث خطوات للتخلص التام من الفوضى في الخزانة للأشخاص الذين يحبون الملابس

من خلال أخذ صفحة من عملية تنظيف خزانة @michellenorrisphoto الانتقائية، ستحتاج أولاً إلى الاطلاع على كل عنصر تمتلكه ووضعه عليه. نعم، إنه أمر ممل، لكنه سيساعدك على تحديد ما تشعر به تجاه كل واحدة (ضيقة جدًا، تسبب الحكة، ذات شكل غريب، وما إلى ذلك). نظرًا لأن القيام بذلك كله مرة واحدة قد يكون أمرًا مرهقًا، قم بتقسيم الأجزاء حسب الفئة. يمكنك البدء بالقمصان، ثم الانتقال إلى السراويل والقمصان وما إلى ذلك. سيكون تعيين مؤقت هو أفضل إستراتيجيتك ضد الفوضى ويمنعك من قضاء ساعات غير مخطط لها في فرز هذه العناصر.

الخطوة الثانية هي التعامل مع الملابس التي لست متأكدًا من الاحتفاظ بها أو التخلص منها. تقوم @michellenorrisphoto بذلك عن طريق دمج القطع المذكورة مع بعض العناصر المختلفة الموجودة بالفعل في خزانة ملابسها. وإذا كان تصميم القطعة صعبًا جدًا، فانتقل إلى كومة “التخلص منها”. يعد الاعتقاد بأنك سترتديه يومًا ما أحد أكبر الأخطاء التي يجب تجنبها عند تنظيف خزانتك – ومن المحتمل أنك لن تفعل ذلك.

وبالمثل، ليس هناك فائدة من الاحتفاظ بالعديد من الملابس والإكسسوارات المماثلة إلا إذا كنت تبحث عن مظهر خزانة ملابس المشاهير الباهظ. اختر ما تفضله أكثر واحذف الباقي لتوفير مساحة أكبر في خزانتك. نصيحة إضافية: بمجرد أن يتبقى لديك خزانة ملابس تحبها حقًا، حاول قلب الشماعات للخلف، ثم قم بتعليقها بالطريقة الصحيحة في كل مرة ترتدي فيها قطعة ما. بهذه الطريقة، ستلاحظ بسهولة أي شيء كنت قد تخطيته. بمجرد الانتهاء من تقليم قطعك والتخلص من الأخشاب الميتة، إليك بعض الحيل المفيدة لتنظيم الخزانة للمساعدة في الحفاظ على المساحة نظيفة ومرتبة.