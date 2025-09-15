ثلاث مباريات تقفز الآن ، بما في ذلك العمالقة ضد تشيفز

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



المفضلة تعمل في اتحاد كرة القدم الأميركي الآن.

هل نحتاج إلى إعادة تقييم وجهة نظرنا على المراهنة على اتحاد كرة القدم الأميركي؟ المفضلة لأربع نقاط على الأقل هي 12-0 على التوالي هذا الموسم.

يتسع خارج النافذة قليلاً ، حيث تصل المرشحين لأربعة نقاط إلى 64-7 على التوالي منذ الأسبوع 13 من الموسم الماضي.

ربما يكون الفرق بين Haves و Have-Nots في اتحاد كرة القدم الأميركي هو في الواقع مثيرة. إنه اتجاه مثير للاهتمام في الدوري بينما نستعد للأسبوع الثالث من موسم اتحاد كرة القدم الأميركي.

الأسبوع 3 اتحاد كرة القدم الأميركي التنبؤات المبكرة

الزعماء -5.5 في العمالقة

أظن أن هذا يحصل على الهبوط في الوقت الذي يبدأ فيه “ليلة الأحد ليلة كرة القدم”.

بينما يحب The Chiefs اللعب في الألعاب القريبة ، كان العمالقة كارثة في الدفاع الأسبوع الماضي ولم ينضبوا على جانبي الكرة.

كان لدى Big Blue 160 ياردة من العقوبات خلال إطلاق النار يوم الأحد مع رعاة البقر ، وبينما أحببت ما رأيته من راسل ويلسون والهجوم ، أظن أن دفاع القبائل سيكون أكثر حدة بكثير من دالاس في الأسبوع الثاني.

يمتلك Kansas City دفاعًا عن المتوسط ​​في الدوري ، مما يسمح بـ 5.1 ياردة لكل مسرحية ، أفضل بكثير من رعاة البقر ، الذين لديهم الرقم الثالث من خلال نفس المقياس (6.4 ياردة لكل مسرحية مسموح بها).

Texans +1.5 في Jaguars

لم يلعب فريق Houston Texans بعد في الأسبوع الثاني على “Night Night Football” ، وأعتقد أن هذا قد توقف عن حركة الخط هنا.

كانت جاكوار كارثة ضد جيك براوننج وبنغالز.

سمح جاكسونفيل لبنغالز ، الذين قادهم في الغالب من قبل لاعب الوسط الاحتياطي في الأسبوع الثاني ، بالقيادة في الملعب بشكل منهجي للحصول على درجة متأخرة.

ألقى براوننج ثلاثة اختيارات ، وما زال فريقه فاز في المباراة.

يجب أن يكون لدى هيوستن الحافة هنا ، حيث قدم فريقًا أفضل بكثير من الأعلى إلى الأسفل يوم الأحد.

سيتم تفضيل Texans على البنغال إذا علمنا أن Browning سيلعب معظم اللقطات.

أظن أن هذا الخط ينقلب في وقت مبكر من الأسبوع ، ويغلق تكساس كمفضلات.

