ثيو فون يتقرب من والدة فاندربيلت كيو بي دييغو بافيا خلال فيلم “Nightcap”

حطم الممثل الكوميدي ثيو فون “بشكل عشوائي” مقابلة دييغو بافيا، ووضع ذراعه حول والدة لاعب وسط فاندربيلت، أنطوانيت باديلا.

خلال ظهور افتراضي يوم الأحد في البودكاست “Nightcap” لشانون شارب وتشاد “Ochocinco” جونسون، لم يستطع بافيا إلا أن يضحك عندما ظهرت والدته وفون خلفه.

“واه، واه، واه،” صرخت بافيا بينما احتضن فون أمه.

أدارت بافيا الكاميرا بسرعة وشوهدت والدته وهي تضحك.

قضى المشجعون يومًا ميدانيًا عبر الإنترنت حيث حاول فون مازحًا إطلاق النار على أنطوانيت بينما كان على هامش فوز فاندربيلت 31-7 على ساوث كارولينا في 13 سبتمبر.

قال كول كوبيليتش، المراسل الجانبي لشبكة SEC، أثناء إجراء مقابلة مع فون على الهامش خلال اشتباك الأسبوع الثالث: “الطريقة التي أفهم بها القصة هي – ربما فقط أعطني إيماءة إذا كان الأمر على ما يرام”.

“لقد فاز دييغو بافيا بهذه اللعبة، لقد وعدك بأنه سيحدد لك موعدًا مع والدته.”

أومأ فون برأسه وقال: “نعم، هذا صحيح”.

وأضاف الممثل الكوميدي: “هدفي هو أن أتزوج ممرضة ذات يوم. لا أعرف حتى إذا كنت سأفعل ذلك. أحب أن أكون صديقة (بافيا). لا أريد أن أصبح في نهاية المطاف مثل زوج والدته أو شيء من هذا القبيل.”

كما قامت فون بتغريد صورة لأنطوانيت مع قلب أحمر محاط بدائرة حول صورتها.

أجابت بافيا، التي أعادت نشر تغريدة فون، “ما نسيه @ TheoVon هو أنني قلت إنها كانت صفقة إذا وفقط إذا أخبر @tatemcrae بأن يأخذها في موعد A1 في ناشفيل على تويتر لتحقيق ذلك.”

أثناء ظهوره الافتراضي في برنامج Nightcap، دعا بافيا أيضًا كلاً من شارب وجونسون لحضور مباراة فاندربيلت.

وقال فون: “لقد حصلوا على المزيد من المجندين هنا الآن”. “عندما جئت إلى المباراة الأولى لأول مرة، ربما كان لديهم ستة مجندين على الهامش. كان لديهم رجل واحد على كرسي متحرك، وكان مجندًا. كنت أقول، “ماذا سيفعل؟” قالوا: قد نحتاج إليه. فقلت: الرب يحتاج إليه. لكن اليوم (ضد ميسوري) كان لديهم حوالي 150 مجندًا. انها البرية. الأمر مختلف.”

يخرج فريق الكومودوريس من انتصارات متتالية ضد LSU وميسوري، مما يعزز فرصتهم في الوصول إلى مباراة كرة القدم الجامعية.

رميت بافيا مسافة 1698 ياردة و15 هبوطًا حتى الآن هذا الموسم.

يلعب فاندربيلت مع تكساس يوم السبت.