جاز تشيشولم يخطب صديقته المغنية تحت الأضواء الشمالية في عيد الميلاد

يتمتع Jazz Chisholm بفترة راحة مثيرة.

اقترح لاعب يانكيز على صديقته أهناليس سانتياغو في عيد الميلاد تحت الأضواء الشمالية في فنلندا للحصول على مشهد رومانسي مطلق، كما رأينا في منشور مشترك على Instagram.

في البرد ومرتديًا أوشحة لويس فويتون، ركع تشيشولم على ركبة واحدة وتبعهما الاثنان بقبلة للاحتفال بالخطوبة تحت الظل الأخضر للأضواء الشمالية.

شارك تشيشولم، البالغ من العمر 27 عامًا، العديد من القصص على Instagram من الأصدقاء الذين يحتفلون بهذه اللحظة الكبيرة، بينما أظهر منشورهم المشترك العديد من الصور للزوجين السعيدين أثناء طرح السؤال وبعده مباشرة.

وكتب سانتياغو، البالغ من العمر 25 عامًا، على موقع Instagram: “لم أعد Da Gurl بعد الآن، أنا DA WIFEEEEEE AHHHHHHHHWTF لا أستطيع التوقف عن البكاء 💍 12.25.25I”. “أحبك كثيرًا يا مان، لقد خدعتني @_jazz3 🥹✨ أعتقد أنك عندما تعلم أنك تعرف وهو لا يلعب معي آه، WTF، MS MAC CHISHOLM

وعلقت أيضًا قائلة: “لقد أحضرني حقًا إلى جميع أنحاء العالم من أجل هذا القرف آه، أنا بالضبط من أعتقد أنني أنا”.

أظهرت سانتياغو العاطفية والمفاجئة، والتي تُعرف أيضًا باسم Ahna Mac والتي لعبت دور البطولة في برامج الواقع “Baddies”، خاتمها المتلألئ في عدة صور مع فرقته الملتوية والماس الوسادة في المنتصف.

لا يُعرف الكثير عن الوقت الذي بدأ فيه الزوجان المواعدة، على الرغم من أنها شاركت صورة لها في استاد يانكي في منشور على Instagram في أكتوبر.

شارك الثنائي أيضًا منشورًا صاخبًا يحمل عنوان Grinch قبل وقت قصير من أخبار الخطوبة.

تأتي أخبار Chisholm المثيرة خارج الموسم بعد أن فشل فريق All-Star مرتين ويانكيز في تحقيق توقعاتهم في بطولة العالم في العام الماضي بخسارة ALDS المبكرة 3-1 أمام Blue Jays.

من المتوقع أن يكون لدى تشيشولم المزيد من الأشياء للاحتفال بها في غير موسمها مع زيادة في راتب التحكيم بعد موسم تاريخي حيث أصبح ثالث لاعب يسجل 30 لاعبًا و 30 سرقة في موسم واحد لفريق يانكيز.

بينما تساءل البعض عما إذا كان من الممكن أن يشارك تشيشولم في “تحدي” محتمل، ناقش المدير العام التجاري بريان كاشمان هذا خارج الموسم نظرًا لأن رجل القاعدة الثاني لم يتبق له سوى عام واحد في عقده، قال كاشمان إنه يقدر اللاعب.

وقال كاشمان خلال الاجتماعات الشتوية: “إنه شخص أعتقد أنه جزء من الحل حاليًا، شخص جعلنا أفضل من خلال التعاقد معه قبل موعدين نهائيين، مما يمنحنا الروح الرياضية”.