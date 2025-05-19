جاستن بيبر يجعل مابل ليفز مظهرًا مع زوجة هايلي – ودريك يلومه على “لعنة”

خسر دريك رهانًا بقيمة مليون دولار ويبدو أنه يلوم جوستين بيبر بعد خسارة مابل ليفز للانفجار أمام الفهود في اللعبة 7 من الدور نصف النهائي من المؤتمر الشرقي في تصفيات كأس ستانلي يوم الأحد.

جلس المغني الكندي ، وهو من مشجعي مابل ليفز ، وزوجته ، هيلي بيبر ، في الصف الأمامي خلف مقعد اللاعبين في سكوتيابانك أرينا في تورنتو ، حيث تم هدم الفريق المحلي 6-1 من قبل بطل الدفاع.

“Bieber Curse …” ، كتب دريك ، الذي يراهن على مليون دولار على Maple Leafs للفوز بـ Game 7 ، على قصته على Instagram.

عادةً ما يكون دريك ، وهو مواطن من تورنتو ، هو الذي يتجول في جلب جوجو السيئ إلى امتيازات الرياضة بعد وضع رهانات كبيرة.

مغني الراب وبيبر صديقان منذ فترة طويلة.

كان بيبر يرتدي قبعة من الفرو ونظارات شمسية بينما هزت هيلي من طراز Toronto Windbreaker عتيقًا.

صرخ كيني ألبرت للزوجين على بث TNT وأشار إلى بيبر على أنه “واحد من أكبر عشاق Maple Leafs”.

أعرب المشجعون عن قلقهم مؤخرًا بعد أن شوهد ينفخ على ما بدا أنه مفصل وحفلات في كوتشيلا ، تليها سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الخفي.

نشر مغني “Stay” سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو على Instagram من Game 7.

“أنا وقحة لهؤلاء الأولاد” ، كتب ، بما في ذلك مجموعة من صور شخصية أظهرت له ومقعد Maples Leafs.

في تكريم للفريق ، أوضح بيبر أنه على استعداد للتحلي بالصبر لأنه يعتقد أنه سيعيد كأس ستانلي إلى تورونتو.

ستلعب فلوريدا دور كارولينا إعصار في نهائي المؤتمر الشرقي ، حيث تم عقد اللعبة 1 من أفضل 7 سلسلة من أفضل 7 في مركز لينوفو يوم الثلاثاء.