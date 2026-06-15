جاستن جايتجي وسيريل جين يفوزان بالأحزمة في UFC Freedom 250

أحضر المقاتلون الألعاب النارية إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

مع الصرح الأيقوني كخلفية، عاد جاستن جايتجي وسيريل جين إلى منزلهما من واشنطن بذهبية البطولة حول خصورهما ليختتما بطولة UFC Freedom 250 الفريدة من نوعها ليلة الأحد. أذهل جايثجي إيليا توبوريا الذي لم يهزم سابقًا ليوحد لقب الوزن الخفيف في حدث رئيسي جامح حيث ألقت ركلة ركنية لتوبوريا في المنشفة التي يضرب بها المثل بعد الجولة الرابعة، بعد فوز جين في الجولة الثانية على أليكس بيريرا للاستيلاء على حزام الوزن الثقيل المؤقت الشاغر.

توجت النهايتان المبهرتان للمباريات على اللقب بالضربة القاضية في عاصمة البلاد، حيث كان مقر إقامة الرئيس بمثابة الخلفية ودخل الرياضيون القفص عبر ممرات المعلم. بدأ كل من توبوريا وجيثجي خروجهما من المكتب البيضاوي، حيث مرا بجانب صور كل رئيس أمريكي على طول الطريق.

كان الحدث الرئيسي بمثابة حرب دموية، مع تجمع للبطل الجديد الذي اعتاد مشجعو نيكس على أمثاله طوال مسيرتهم نحو لقب الدوري الاميركي للمحترفين.

وقال جايتجي في القفص بعد ذلك: “أنا من أمريكا، قبل 250 عامًا، كنا أكبر بكثير من 6 إلى 1 كلاب، وانظر إلينا ونحن نزدهر الآن”.

كانت الضربة اليمنى اللاذعة هي السلاح الأكثر فعالية لـ Topuria في وقت مبكر، على الرغم من أن Gaethje أراق الحاجب الأيمن لخصمه بالدماء في جولة افتتاحية تنافسية. تطايرت القبضات بشدة من كلا الرجلين خلال الدقيقة الأخيرة، واكتسب توبوريا المزيد من القوة بعد النجاح المبكر الذي حققه الأمريكي.

أحدث تركيز Topuria الأكبر على اللكمات الجسدية فرقًا في منتصف الثانية، حيث تمزق الكبد وتعرض أنفًا ملطخًا بالدماء للضغط على Gaethje. أسقطت طلقة الكبد Topuria، مما سمح لـ Topuria بالصعود وكاد أن يباع مقابل عرض شريط الذراع في مناسبتين في جولة مهيمنة.

لكن توبوريا تباطأ بشكل كبير في الشوط الثالث، حيث سجل جايتجي بضربة قوية ليستعيدها. ثم جاءت اليد اليمنى المتغيرة للقتال والتي أسقطت توبوريا، مما تركه في حالة من الفوضى الدموية عندما نجا من صيد جيثجي بسبب الاختناق.

بعد أن تجنب بصعوبة توقف الطبيب بسبب الجروح، وجد توبوريا ريحًا ثانية في وقت مبكر من الجولة الرابعة. لكن جايتجي سرعان ما قلب الأمور لصالحه، حيث مزج بين نسبه في المصارعة في الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات (NCAA) وترسانته النموذجية القوية الضربات. ضربه الأمريكي مرة أخرى، تاركًا كتلًا وقرمزية متناثرة على وجه الجورجي الأرمني.

في تلك المرحلة، قررت ركلة ركنية توبوريا أن مقاتلهم قد امتص ما يكفي من الضرر، مما أعطى جايتجي البطولة بلا منازع والتي استعصت على ابن عمال المناجم في أريزونا طوال فترة مسيرته المهنية الغنية في UFC.

قال جايتجي: “كان ذلك أسطوريًا تمامًا”.

في الحدث الرئيسي المشترك، حقق جين نجاحًا في الجولة الأولى من حيث الحجم لكنه لم يدفع بالضرورة بيريرا إلى منطقة الخطر عند النهاية. في هذه الأثناء، تحلى بيريرا بالصبر لكنه حاول عدة مرات أن يسدد ركلة قوية برأسه الأيمن.

جاء الخطر سريعًا في الجولة الثانية، حيث أسقطه جين في الدقيقة الأولى بضربة قوية عندما تدخل خصمه مما جعل بيريرا يتطلع بشدة إلى النجاة من موجة المتابعة من الفرنسي – على الرغم من أن العديد من الضربات بدت وكأنها سقطت في المنطقة غير القانونية في مؤخرة رأس البرازيلي.

استعاد بيريرا قدميه أخيرًا لكنه لم يبدو على ما يرام أبدًا عندما أزعجه جين مرة أخرى، مما أجبر الحكم على التدخل لإيقاف الكرة أثناء تأرجح اللاعب البرازيلي داخل السياج. جعل الانتصار جين بطلاً مؤقتًا مرتين، على الرغم من أن اللقب بلا منازع لا يزال بعيدًا عنه.

“أنا أتحرك بشكل جيد، أنا تقني حقًا، لكن الناس يقللون من شأني،” قال جين في المثمن بعد رفض محاولة بيريرا ليصبح أول بطل من ثلاثة أقسام في UFC.

يهيئ الانتصار معركة توحيد محتملة ضد توم أسبينال، البطل الذي لم ينافس منذ أن قاتل هو وجين في أي منافسة بسبب قيام جين بإلقاء كزة مزدوجة ضارة في العين أجبرت أسبينال على الخضوع لإجراءات تعويضية متعددة لبصره.

كانت المعارك المبكرة في الليل ممتعة أيضًا أثناء استمرارها، حيث عوضت تأخير المطر لمدة 20 دقيقة لبدء البث والكثير من القلق قبل القتال بشأن العواصف الرعدية المحتملة في المنطقة. فقط الحدث الرئيسي استمر لفترة أطول من الجولة الثانية.

أسقط Sean O’Malley Aiemann Zahabi، الكندي الوحيد في الحدث، من أجل الخروج من KO دون إضافة ضرر متابعة. بو نيكال، وهو مصارع سابق بطل الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ثلاث مرات في ولاية بنسلفانيا، فاز في معركة بنسلفانيا في شارع بنسلفانيا مع الانتهاء من مواطن فيلادلفيا كايل دوكوس. قام جوش هوكيت بضرب ديريك لويس قبل أن يتمكن اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا من تحمل المزيد من الهجوم في المواجهة الأخرى بين الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية.

حصل البرازيليان ماوريسيو روفي ودييجو لوبيز على نهايتين مؤكدتين ضد المنافسين الأمريكيين مايكل تشاندلر وستيف جارسيا على التوالي. استغل روفي الفرصة ليتقدم لخطبة صديقته التي قالت نعم من خلال إبهامها لأعلى.

لم تكن غلبة الأحداث القصيرة ولكن اللطيفة مفاجأة كبيرة، وكان ذلك من الناحية العملية مصممًا للحدث الذي أقيم احتفالاً بعيد ميلاد الولايات المتحدة الـ 250 هذا العام. تميزت خمس من المباريات السبع بمقاتلين مفضلين على نطاق واسع مقارنة باثنين فقط – بيريرا-جان ولوبيز-جارسيا – اللذان كانا يحومان بالقرب من أو على خلاف ذلك.