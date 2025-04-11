جاستن روز يمسك برصيد الماجستير في الجولة الأولى ، سكوتي شيفلر ثلاثة ظهر

أوغستا ، جورجيا – كان جوستين روز في المنطقة.

كان أوغوستا ناشيونال ملعبه الشخصي.

كان في مكان مألوف في الماجستير – في المنافسة في وقت مبكر من البطولة.

الآن ، إذا كان بإمكانه فقط أن يزولف ما يفعله في الجولات الافتتاحية وتطبيقه على الجولات الثلاث التالية ، فستكون روز ، البالغة من العمر 44 عامًا ، فائزًا رئيسيًا مرتين وفائزًا بالمرة الأولى في سترة خضراء.

افتتحت روز الماجستير 89 مع 65 من الجنيه الاسترليني 65 يوم الخميس ليحقق تقدمًا بثلاث طلقات على بطل الدفاع سكوتي شيفلر ، والكندي كوري كونرز ، وصيف العام الماضي ، لودفيج أوبرغ.

تيريل هاتون وبرايسون ديشامبو هم أربعة في 3-تحت.

كان اليوم عن روز وجولةه المتلألئة.

قال روز: “لقد كان يومًا ممتعًا هناك ، لقد شعرت بالطاقة ، شعرت بالذهاب. كان كل شيء يسير في طريقي. كنت أتنقل في الثقوب الصعبة بشكل جيد للغاية.

بدا الجولة في الواقع كما لو كان أفضل ، مع روز 8-under من خلال 16 حفرة. لكنه سارع على قدم المساواة في 17 وأدى نقطة الإنطلاق الفقيرة في 18 إلى شبحه الوحيد في الجولة.

“عندما دفنت الطائر في 16 ، شعرت على القدم الأمامية واعتقدت أن 17 و 18 كان قابلاً للتطبيق ، لكن اثنين من اللقطتين الفقيرتين ،” قال روز: “كان لا يزال يومًا رائعًا”.

بالنسبة إلى روز ، كانت هذه هي المرة الخامسة في مسيرته في الماجستير ، حيث حصل على الأقل على حصة من الصدارة بعد الجولة الأولى ، والتي تربط سجل جاك نيكلوس.

قاد في عام 2004 وانتهى من 22. شارك في الصدارة في عام 2007 وانتهى من المركز الخامس. شارك في الصدارة في عام 2008 وانتهى بربط 36. كان لديه الصدارة الوحيدة في عام 2021 واحتل المركز السابع.

هذا يمثل المرة التاسعة التي قادت فيها روز جولة في The Masters ، وهو أكثر من أي لاعب في تاريخ البطولة الذي لم يفز بسترة خضراء.

تعادل 65 روز جولة في الماجستير ، والتي كانت جولته الافتتاحية في عام 2021.

قال روز: “أنت لا تعرف أبدًا في البداية أنك ستخرج وتلعب بشكل رائع. كنت بالتأكيد أتطلع إلى الأمام وأتطلع إلى القيام بشيء مميز اليوم. لقد لعبت الكثير من لعبة الجولف هنا في أوغوستا الوطنية ، لذا فإن الابتعاد عن أفضل درجاتي على قدم المساواة هو إنجاز لي بالتأكيد.

“أن أكون 3 من خلال ثلاثة (ثقوب) جعلني حقًا على القدم الأمامية وشعرت أنني كنت ألعب لعبة غولف رائعة.”

أنهى روز المركز الثاني في جوردان سبيث في عام 2015 وخسر أمام سيرجيو جارسيا في مباراة فاصلة في عام 2017.

قال روز: “أشعر أنني لعبت بشكل جيد بما يكفي للفوز بهذه البطولة. ليس لدي السترة لإثبات ذلك. من الواضح أنني لعبت الكثير من جولات الجولف الجيدة هنا. في النهاية ، تريد أن تكون آخر رجل يقف يوم الأحد.

قام Dechambeau و Åberg بتسعة تهم للوصول إلى ضمن الطلقات الثلاث. Åberg أطلق 4 تحت الظهر تسعة.

قال Åberg: “أنا فخور بالطريقة التي انتهيت بها ، في هذا المكان ، تقطع التجربة شوطًا طويلاً ، وشعرت أننا لعبنا جولة منضبطة للغاية من الجولف اليوم.”

Åberg ، الذي أنهى الوصيف إلى شيفلر العام الماضي في أول بداية لبطولة مسيرته المهنية ، أطلق على جولة روز بأنها “سخيفة في الواقع” في مدى جودة ذلك.

قال: “لقد كنا نسير ، لا أستطيع أن أتذكر الثقب الذي كان عليه ، وقد حصل عليه إلى 8 أفرغ في مرحلة ما ، وهو ما كنا مثلنا ،” هذا مثير للإعجاب ، “”

روز ، بطل الولايات المتحدة المفتوح لعام 2013 ، يستمر في وضع نفسه في أكبر البطولات.

وقال روز: “هذا هو ما يلهمني للاستمرار في اللعب ، والاستمرار في التدريب ، والاستمرار في العمل الجاد وجعل التضحيات بعيدة عن العائلة … ألعب بشكل جيد في بطولات الكبرى ، وهذا الحلم لا يزال بإمكاني الفوز بأحد هذه الأشياء ، وهما زوجان … أو أكثر من زوجين.” ما زلت أشعر أنني أستطيع. عندما أخرج إلى هنا ، أستعد لهذه اللحظات.