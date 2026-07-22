جاستن فروبلسكي يعطي دودجرز سببًا لإعادة التفكير في تناوب التصفيات

فيلادلفيا – يحب فريق دودجرز قصته، وكيف أعاد اكتشاف نفسه خلال فترة الإجازة ليصبح نجم كل النجوم.

إنهم يحبون مزاجه الشجاع.

إنهم يحبون كيف يمكنهم الاعتماد عليه في إنهاء الأدوار، كما فعل ليلة الثلاثاء عندما شارك في الشوط السابع من فوز دودجرز 2-1 على فيلادلفيا فيليز في سيتيزنز بانك بارك.

ولكن هل يفعلون ذلك؟ يثق جاستن روبلسكي؟

مثل، حقا، حقا تثق به؟

لا يخطط فريق دودجرز لأن يكون Wrobleski في دورة التصفيات المكونة من أربعة لاعبين، وهذا أمر مفهوم. لديهم يوشينوبو ياماموتو. إنهم يتوقعون أن يستأنف كل من Shohei Ohtani وBlake Snell وTyler Glasnow الترويج لهم في مرحلة ما، مما سيمنحهم أربعة لاعبين مبتدئين من عيار Cy Young.

ولكن حتى لو لم يكن أي من الأربعة الكبار متاحًا، فمن المتوقع أن يتم نقل Wrobleski إلى ساحة اللعب في أكتوبر.

خذ لحظة للتفكير في ذلك: Wrobleski هو نجم كل النجوم برصيد 11-2 ومتوسط ​​2.62 نقطة، وقد يفضل فريق Dodgers لعبة الثيران على البداية التقليدية له.

الآراء قابلة للتغيير بالطبع.

في هذه الحالة، يتعين على Wrobleski فقط الاستمرار في الترويج بالطريقة التي فعلها ليلة الثلاثاء.

مرارا وتكرارا ومرة ​​أخرى.

لكن روبلسكي قال إن هذا ليس ما يدفعه.

أصر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على أنه لا يشعر بالإهانة بسبب عدم اليقين بشأن دوره في فترة ما بعد الموسم. وادعى أنه لا يريد أن يُظهر لإدارة الفريق أي شيء على وجه الخصوص من الآن وحتى نهاية الموسم العادي.

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قال فروبلسكي: “لا أخرج إلى هناك على أمل أن أظهر لأي شخص أي شيء بعد الآن”. “عندما تفعل ذلك، فهذا عندما تقع في مشكلة وتبدأ في إغفال ما هو مهم نوعًا ما، والمهم بالنسبة لي هو التحسن كل يوم وفي كل مرة أتناول فيها التلة، فقط الاستمرار في التحسن والتحسن.

“كما قلت من قبل، مهما كانت هذه القدرة، سواء كان ذلك في التصفيات، بغض النظر عن ماهيتها، فإن هدفي هو نفسه دائمًا: فقط اذهب إلى هناك وتحسن مع كل مباراة. سوف تسقط الرقائق حيث ستسقط.”

لقد كان بالتأكيد أفضل ليلة الثلاثاء.

في مواجهة منافس زميل تحت المطر، تفوق Wrobleski على Zack Wheeler ثلاث مرات، مما حد من فيليز بالركض لأكثر من 6 جولات.

وقال فروبلسكي: “لا أقول إنها مجرد لعبة عادية، ولكن أود أن أقول إنك تشعر دائمًا بالإثارة عندما تواجه شخصًا مثل زاك ويلر”. “إنه من أوائل اللاعبين، عندما وصلت لأول مرة إلى الدوريات الكبرى وشاهدت المباراة، قلت لنفسي: “اللعنة، هذا حقيقي”. مثل، لديه أشياء حقيقية. لقد كنت من أشد المعجبين به منذ فترة، لذلك من الرائع دائمًا مواجهة أشخاص جيدين حقًا لأنك تعلم أن هوامش ربحك أصغر ويجب عليك الذهاب إلى هناك ورمي الأصفار لأنك تعلم أنهم سيفعلون الشيء نفسه.

أكثر ما واعد في البداية كانت الضربات السبع التي سجلها.

يلقي Wrobleski عددًا أكبر من الرميات في منطقة الضربة أكثر من أي لاعب مبتدئ في فريق Dodgers. وهذا يفسر سبب قدرته على تقديم سبع جولات أو أكثر في سبع من مشاركاته الـ15. وقد يفسر ذلك أيضًا مشاكله ضد بعض أفضل الفرق التي واجهها.

قصفه أتلانتا بريفز، الذي يقود الدوري الوطني الشرقي، بسبعة أشواط في 8 أشواط. سجل ميلووكي برورز، الذي لديه ثاني أفضل سجل في الدوري الوطني خلف دودجرز، خمسة أشواط ضده في خمس أشواط.

إن قدرة Wrobleski المكتشفة حديثًا على تفويت الخفافيش يمكن أن تريح المراوغين من بعض مخاوفهم ضده. في مشاركاته الثلاث الأخيرة، ضرب Wrobleski 27 ضاربًا في 21 جولة.

قال المدير ديف روبرتس: “إنه لا يهرب من التحدي”.

غادر Wrobleski المباراة والقواعد فارغة وبلغ عدد ملاعبه 89 فقط. وقال روبرتس إن خروج Wrobleski المبكر كان جزءًا من محاولة لإدارة عبء عمله.

لقد قدم اختيار المسودة السابق للجولة الحادية عشرة بالفعل 106 جولة، وهو ما يقترب من 123 ⅓ التي قدمها العام الماضي بين الصغار والتخصصات، بما في ذلك فترة ما بعد الموسم.

قال Wrobleski إنه يثق في أن يقوم فريق Dodgers بتخطيط موسمه، لأنه كان متأكدًا من أنهم سيفعلون ذلك مع وضع مصلحته في الاعتبار.

أما بالنسبة لما سيطلبون منه القيام به في أكتوبر، فقال إنه لم يفكر في ذلك حتى.

“لأن الأمر ليس تحت سيطرتك، أليس كذلك؟” قال. “إنه ليس شيئًا من اختصاصي، فلماذا أقلق بشأنه؟ إنه ليس في يدي”.

ما بين يديه هو كيفية رمي الكرة، وقد قدم رمية جيدة بما يكفي للبقاء على هامش المنافسة على جائزة NL Cy Young. وإذا تمكن من تقديم المزيد من العروض مثل آخر عروضه، فسوف يدفع فريق دودجرز إلى توسيع دوره في التصفيات.

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