جاستن فروبلسكي يغازل الصمت بينما فاز دودجرز على ميتس

سجل جاستن فروبلسكي ضربتين فقط. لقد ولد أربعة تأرجحات وأخطاء فقط.

ومع ذلك، خلال المباراة الافتتاحية لسلسلة دودجرز ضد تشكيلة نيويورك ميتس الباردة ليلة الاثنين، كاد الشاب الأيسر الواعد أن يغازل المباراة الكاملة:

ثماني أشواط، بدون أشواط، وضربتين فقط مسموح بهما في الفوز 4-0.

قال فروبلسكي: “أعتقد أن نقطة التركيز الكبيرة بالنسبة لي هي محاولة إبقاء الأمر بسيطًا قدر الإمكان”. “دعونا نهاجم ونرى أين نحن الآن… أبقيهم غير متوازنين باستخدام أشيائي.”

ربما قالت الليلة المزيد عن حالة الشجار التي تعرض لها فريق ميتس باهظ الثمن – ولكن أيضًا هجوم خوان سوتو الأقل – – الذي دخل هذه السلسلة بتسعة أشواط فقط تم تسجيلها خلال سلسلة هزائم مكونة من خمس مباريات.

ومع ذلك، بالنسبة لروبليسكي البالغ من العمر 25 عامًا، فقد أصبح هذا أفضل أداء شخصي له، حيث كانت المرة الأولى التي يتجاوز فيها ستة أدوار في البطولات الكبرى والمرة الأولى التي وصل فيها إلى المركز الثامن في مسيرته الاحترافية.

قال المدير ديف روبرتس: “القدرة على التسلسل، وتفويت البراميل، ووضعها على الأرض، وإنشاء اتصال ناعم، والعمل بكفاءة، هذه هي الأشياء التي تساعد فريق البطولة على الفوز بالمباريات”.

لم يسمح Wrobleski بضربته الأولى حتى الشوط الخامس، حيث اعتزل أول 13 ضاربًا قبل ذلك بمساعدة دفاع دودجرز النجمي – والذي أبرزه لعب الغوص عند مسافة قصيرة من ميغيل روخاس في الثانية.

ثم قام على الفور بمسح الضربة، وهي أغنية فردية من خورخي بولانكو، عن طريق طلب تشغيل مزدوج في الضربة التالية.

ومن هناك، استمر في التدحرج، وقص تسعة ضربات متتالية أخرى ليواجه الحد الأدنى في الشوط الثامن.

انتهت ليلة Wrobleski بعد أن تقطعت بهم السبل بأغنية فردية من فرانسيسكو ألفاريز في ذلك الشوط الثامن. من بين 90 رمية له، 64 منها ذهبت للضربات.

قال Wrobleski، وهو اختيار سابق للجولة الحادية عشرة والذي كان لديه سابقًا 4.74 عصرًا في 34 مباراة بالدوري الكبير: “آمل أن يكون هناك الكثير من الفرص الأخرى مثل تلك للحصول على لعبة كاملة”. “هذا هو الهدف بالنسبة لي. وهذا شيء أعتقد أنه رائع حقًا.”

ومع ذلك، عندما جاء روبرتس ليخبره أنه قد انتهى، لم يجادل – وليس فقط لأنه تجاوز أعلى مستوى له في الموسم السابق وهو خمس أدوار و 78 جولة.

قال روبلسكي: “هذا شيء يجب أن أكسبه”. “أنا أثق في دكتور. وفي الوقت نفسه، أعلم أنهم يحمونني ويضعون مصلحتي في الاعتبار… لذلك لم يكن هناك شيء آخر غير “مرحبًا، عمل رائع”.”

نهاية بسيطة لليلة رائعة بشكل عام.

ماذا يعني

في هذه #BillionDollarBattle – بين فريقين، من المتوقع أن يفوق إنفاقهما مجتمعين مليار دولار هذا الموسم، عند احتساب العقوبات الضريبية على السلع الفاخرة – من الواضح أن أموال أي منهما تبدو أكثر إنفاقًا في الوقت الحالي.

في حين كان يُعتقد أن فريق ميتس (7-10) ربما يكون أصعب منافسة في الدوري الوطني لفريق دودجرز (12-4) الذين يدخلون العام، إلا أنهم لم يبدوا مثل ذلك كثيرًا خلال بداية محزنة للموسم.

كانت إدارة ضربتين فقط من Wrobleski بمثابة أحدث مثال فقط.

من هو المثير

خلال أول 15 مباراة في الموسم، كان فريدي فريمان هو الضارب الأكثر حظًا في فريق دودجرز. ولكن يوم الاثنين، بدأ هذا الحظ في التحول.

ذهب فريمان 2 مقابل 4، حيث اصطف بسرعة 100 ميل في الساعة في الشوط الخامس ومضاعفة 102 ميل في الساعة في الشوط السابع. لكن أكبر استراحة له جاءت في المركز الثالث.

فيما كان ينبغي أن يكون لعبًا مزدوجًا في نهاية الشوط، وصل فريمان بدلاً من ذلك بأمان بعد أن مرر لاعب القاعدة الثاني في ميتس ماركوس سيمين الكرة عند المنعطف إلى الأول.

لقد ثبت أنه خطأ فادح. جاء آندي باجز بعد ذلك وضرب هوميروس بثلاثة أشواط إلى الميدان الأيسر. كانت هذه هي الكرة الطويلة الخامسة في بداية الموسم الحارقة، وجعلته أول لاعب في البطولات الكبرى هذا العام يصل إلى 20 من RBIs.

من ليس كذلك

لقد كانت ليلة صعبة على ماكس مونسي، الذي فشل في البناء على لعبته الثلاثة في وقت سابق من هذا المنزل.

ذهب اللاعب الضارب إلى 0 مقابل 4 مع ثلاث ضربات في نهاية الشوط، اثنان منها جاءا في مواقف عالية الرافعة المالية: القواعد المحملة في الأول، واثنان في الخامس.

ومع ذلك، قدم مونسي بضع مسرحيات لطيفة في القاعدة الثالثة للمساهمة في واحد من أفضل العروض الدفاعية لفريق دودجرز طوال العام، بما في ذلك القفز الذي أنهى الشوط الثالث. لقد كان بهدوء أحد أفضل المدافعين عن فريق دودجرز حتى الآن هذا الموسم.

التالي

سيحصل ملعب دودجر على مبارزة رماة طال انتظارها يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يبدأ يوشينوبو ياماموتو (2-1، 2.50 عصرًا) لفريق دودجرز واللاعب الأيمن الصاعد الموهوب نولان ماكلين (1-1، 2.70 عصرًا) سيذهبان إلى ميتس.