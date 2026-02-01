جاستن هربرت وماديسون بير يستريحان في حفل ما قبل حفل توزيع جوائز جرامي

جاستن هربرت وماديسون بير يخرجان.

يوم السبت، انضم نجم فريق تشارجرز إلى مغنية البوب ​​في حفل ما قبل جرامي في لوس أنجلوس.

كان هربرت، 27 عامًا، يرتدي بدلة داكنة وقميصًا أبيض، وظل على مقربة من بير، 26 عامًا، التي أذهلت في ثوب بدون حمالات مع شق جريء يصل إلى الفخذ.

تم ربط هربرت وبير منذ الصيف، عندما شوهد اختيار الجولة الأولى السابق في موقع تصوير فيديو المغني “Make You Mine” في لوس أنجلوس.

تم تصويرهم في مناسبات منفصلة، ​​حتى أن بير ظهر في ملعب SoFi لدعم هربرت في مباريات Chargers هذا الموسم.

تحدثت بير بشكل متوهج عن علاقتها مع هربرت خلال مقابلة أجريت معها في شهر ديسمبر على برنامج “Call Her Daddy”.

قال بير: “أشعر أنه تم الاعتناء بي بطريقة يمكنني من خلالها الانهيار وكأن لدي شخصًا أعتمد عليه”. “وأعتقد أن هذا مهم.”

اختتم هربرت للتو موسمه السادس مع فريق Chargers، حيث تأهل الفريق إلى التصفيات بعد حملة 11-6.

لم تدم فترة ما بعد الموسم للفريق طويلاً، حيث دمرت نيو إنجلاند فريق Chargers في مباراة فاشلة، 16-3.

هربرت، الذي أصيب بكسر في يده اليسرى في الأسبوع 13، أصبح الآن 0-3 في التصفيات.

طرد فريق Chargers منسق الهجوم جريج رومان بعد الهزيمة وتحول إلى مدرب Dolphins السابق مايك مكدانيل خلفًا له.

في جلسة إعلامية الأسبوع الماضي، تحدث ماكدانيال – الذي طرده فريق الدلافين في يناير بعد أربعة مواسم على رأس الفريق – عن خططه تجاه هربرت.

قال ماكدانيال: “أعتقد أن عدم الاعتماد بشكل كبير على قدرة جاستن على القيام بما يتجاوز ذلك هو أمر بالغ الأهمية لتعظيم هذه الأنواع من الفرص”.

“سيكون هذا من أول الأشياء التي سنحاول القيام بها هو إزالة بعض الشيء من طبقه حتى يكون حرًا في القيام بذلك عندما تكون عظمته مطلوبة.”