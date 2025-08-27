جاك درابر يخرج فجأة منا مفتوحا مع الإصابة

بعد يوم من إصرار جاك دريبر على أن ذراعه لم يكن مشكلة ، انسحب من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

أصدر USTA هذا الإعلان بعد ظهر يوم الأربعاء وسيتقدم خصمه الثاني الجولة زيزو ​​بيرغس في مسار.

كتب درابر على X أنه انسحب بفضل إصابة الذراع اليسرى التي يتعامل معها منذ وقت سابق من هذا العام.

قال دريبر: “مرحبًا يا شباب ، أنا آسف لأقول إنني سأسحب من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة”. )

دخل دريبر إلى حدث Grand Slam الذي لم يلعب منذ أكثر من سبعة أسابيع بعد تشخيص إصابته بكدمة في عظم العضد الأيسر.

هزم Federico Agustin Gomez يوم الاثنين في الجولة الأولى وأخبر وكالة الأنباء PA أن ذراعه “ليست علامة استفهام”.

وقال دريبر: “لقد كان الأمر أكثر تحضيرًا للبطولة ، إلى أي مدى سأتمكن من العودة إلى اللعب على المستوى الأعلى في المحاكم الصعبة ، كما كنت في بداية العام”. “لم يكن ذلك مثاليًا ومطابقة من خلال المباراة ، سأزرع بثقة”.

وأضاف: “لن أدخل أبدًا إحدى هذه البطولات إذا كنت هنا فقط للعب بضع مباريات – لن ألعب. أنا هنا آمل أن أقضي شوطًا طويلاً في هذا السحب وأعتقد أنه لا يزال بإمكاني”.

دخل دريبر إلى البطولة في المرتبة الخامسة في العالم.

لم يلعب منذ أن خسر في الجولة الثانية من ويمبلدون ضد مارين سيليتش وتخطى اللعب في تورنتو وسينسيناتي قبل بداية بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

أعرب دريبر عن تفاؤله بأن قضية الإصابة الخاصة به كانت وراءه أثناء حديثه مع LTA قبل البطولة.

وقال: “إنني أتطلع حقًا إلى الخروج إلى الولايات المتحدة المفتوحة ، وأنا في مكان رائع شخصيًا وتنسًا. أشعر بالانتعاش والدوافع ، ولا يمكنني الانتظار للعودة إلى هناك”.