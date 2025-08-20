جاك دريبر ، جيسيكا بيجولا تشارك في تبادل ما بعد المباراة مضحك

في حين أن جاك دريبر وجيسيكا بيجولا قد قالان كل الكلمات الأربع لبعضهما البعض قبل أن يتعاونوا في بطولة الزوجي المفتوحة في الولايات المتحدة المفتوحة لهذا الأسبوع ، فإن الاثنان يبدوان بالفعل مثل “الزوجين القديمان” ، قال أحد المراسلين خلال فترة زمنية فرحة يوم الثلاثاء.

كان بيغولا ودرابر يتحدثان مع المراسلين بعد أن هزموا إيما رادوكانو وكارلوس ألكاراز ودانييل ميدفيديف وميرا أندريفا للتقدم إلى الدور نصف النهائي.

سئل دريبر عن جدية في الملعب خلال المباريات وما يعنيه الفوز ، أجاب أنه “هذا يعني الكثير” وأنه “من الواضح أنه يشبه تنسيق المعرض. من الجيد أن تلعب مع شخص ما”.

بدأ ذلك تبادلًا مضحكًا حيث قام Pegula بتحذير Draper مازحًا لطلقته “معرض”.

قالت له: “يجب ألا تقول ذلك ، لكن هذا جيد”.

كان لاعب التنس للرجال رقم 5 في العالم مرتبطًا بعض الشيء في البداية ، معتقدين أن تعليقه حول الفوز هو ما كان يشير إليه Pegula أولاً.

“نعم ، إنه ليس معرضًا. أعرف ما تقوله” ، أضافت.

“أنا أسمع الكثير ، إنه معرض قليلاً ، بعض المرح ، لماذا أنا مغلق للغاية” ، تابع درابر. )

في اللحظة التي كانت تسلية بيغولا وهي قفزت مرة أخرى في الضحك كما قالت ، “لا ، لا بأس. أنا فقط أضحك على جزء” المعرض “.”

لقد دفع المراسل إلى التناغم في حوالي الاثنين كما كان يعرف بعضهما البعض لبعض الوقت.

“لا ، لقد كانت إجابة رائعة” ، أضاف بيجولا بابتسامة.

من المؤكد أن الزوجين لعبوا وكأنهما عرفوا بعضهما البعض لفترة طويلة حيث أرسل Pegula و Draper خصومهما الأولان ، 4-2 ، 4-2 ، ثم أرسلوا خصومهم في الدور ربع النهائي في ترتيب سريع ، 4-1،4-1.

سيواجه Pegula و Draper المصنف رقم 3 Iga Swiatek و Casper Rudd في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء.