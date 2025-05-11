جاك ديلا مادالينا يلتقط لقب UFC مع فوز Slugfest على Belal Muhammad

مونتريال-تفوقت أسترالي جاك ديلا مادالينا على بيلال محمد للمطالبة ببطولة UFC للوزن من خلال قرار بالإجماع في الساعات الأولى من يوم الأحد ، بعد أن غادرت الدور النهائي المناخي محمد من ضربة ركبة.

أحبط ديلا مادالينا المولود في بيرث ، الذي لديه خلفية ملاكمة ، عدة محاولات لإزالة المحمد ، المصارع المتفوق ، للحفاظ على معظم القتال على قدميه حيث حصل على فوزه المحترف الثامن عشر على التوالي ، وسلم الأمريكي أول خسارته في ست سنوات.

قالت ديلا مادالينا: “إنه يجلب الضغط … كنت أعلم أنه يجب أن أكون حادًا على قدمي”.

“أردت أن أخرجه من هناك. كنت أطلق النار من أجل النهاية ولكن بيلال هو رجل صعب.”

اشتعلت ديلا تقريبا محمد بركبة مبكرة في الوسط ولكن ضاعت ، كما أجاب الأمريكيين بكمة وركلة رأس. أدى مزيج ركلة مزدوجة من ديلا مادالينا إلى إحباط محمد ، الذي أجاب بخطاف يسار قبل أن هبط الأسترالي على التوالي.

“أنت تفوز ، ليس لديه أدنى فكرة عما يجب فعله الآن” ، أخبره ركن ديلا مادالينا بعد الجولة الثالثة ، بينما شده مدربي محمد للذهاب إلى النهاية.

قاد محمد بموجة من المستقيمة والضربات ، وحاول إخفاء محاولته الإزالة وراء العليا. لكن ديلا مادالينا تمكنت من البقاء على القدمين ، بينما هبط محمد بالقرب من السياج.

“خمس دقائق أخرى لإدراك كل أحلامك” ، أخبرته زاوية ديلا مادالينا في الجولة الأخيرة.

قام ديلا مادالينا بقطع محمد مفتوحًا بركبة ، لكن الأمريكيين ، الذين ليسوا على استعداد للتخلي عنه ، دفعوا السرعة وهبطوا خطافًا متبوعًا بمسافة ، في محاولة لإنهاء الأسترالي مع الإضرابات الأرضية.

لكن Della Maddalena نهضت ، وتم تفريغها على محمد مع اللكمات الكبيرة على الرأس والجسم حيث ذهب كلاهما في النهاية حتى نفد الساعة ، مما أعطى الفوز الأسترالي (48-47 ، 48-47 ، 49-46).

ماخشوف المقبل

وقال ديلا مادالينا ، 28 عامًا ، إنه يريد مواجهة بطل الوزن الخفيف الإسلام ماخشوف ، الذي أخذ الحزام من البطل الأسترالي ألكساندر فولكانوفسكي.

وقال ديلا مادالينا: “أعتقد أنه تحد جميل. إنه الرقم الأول مقابل الجنيه. أريد أن أعيده إلى فولك”.

في الحدث المشترك ، دافعت فالنتينا شيفتشينكو من قيرغيزستان عن حزام وزنها مع قرار بالإجماع على مونون فيوروت ، الذي عانى من خسارتها الأولى بعد 12 فوزًا متتاليًا.

تركت أنف شيفشينكو اليمنى تنزف في الجولة الأولى ، لكن المرأة الفرنسية قاومت ، وقيت شيفتشينكو إلى القفص والركبتين من النزعة خلال الجولتين التاليتين.

لكن شيفشينكو هرب من قفل جسم في الجولة الرابعة وطرق فيوروت إلى أسفل ، قبل أن يحصل على عكسي الغزل وكمة خارقة في الجولة الخامسة والأخير لضمان فوز 48-47 على بطاقات الأداء الثلاثة للقضاة.