جاك هيوز ونجم البوب ​​تيت ماكراي يتواعدان “حصريًا”.

لقد جاء شهر جاك هيوز العاصف ببعض الأخبار الكبيرة في حياته الشخصية.

وسط شائعات بأن نجم الهوكي للرجال في الشياطين والولايات المتحدة الأمريكية كان يرى نجم البوب ​​تيت ماكراي، أكدت مجلة يو إس ويكلي أن الاثنين يتواعدان الآن “حصريًا”.

وقال مصدر لصحيفة يو إس ويكلي يوم الأربعاء: “تيت وجاك يتواعدان”. “لقد بدأوا في رؤية بعضهم البعض بشكل عرضي في أواخر العام الماضي، لذلك لا يزال الأمر جديدًا، لكنهم يرون بعضهم البعض حصريًا”.

وشوهد الاثنان في موعد عشاء في نوفمبر ثم شوهدا في نزهة في نيويورك في ديسمبر، مما أثار تكهنات بشأن المواعدة. ذكرت مجلة Entertainment Tonight الأسبوع الماضي أن هيوز، 24 عامًا، والمغني “exes” كانا “يستمتعان بالتعرف على بعضهما البعض”. وشوهد ماكراي، 22 عامًا، أيضًا في مركز Prudential Center في إحدى مباريات الشياطين على أرضه.

وقال المصدر لصحيفة يو إس ويكلي: “يعتقد (تيت) أن (جاك) رجل رائع حقًا وكانا يستمتعان كثيرًا معًا”. “لقد كانت داعمة جدًا لمسيرته المهنية وكانت تحب الذهاب إلى المباريات وتشجيعه.”

تأتي أخبار المواعدة بعد فترة وجيزة من ترسيخ هيوز نفسه كبطل هوكي للرجال في الولايات المتحدة بهدفه الحائز على الميدالية الذهبية ضد الكنديين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا. لقد حصل على أول ميدالية ذهبية أولمبية للأمريكيين منذ “معجزة على الجليد” عام 1980.

ذهب هيوز في دائرة الاحتفال، حيث ذهب أولاً إلى ميامي مع زملائه ثم ذهب إلى البيت الأبيض وخطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

تحدث هيوز، في عودته إلى دوري الهوكي الوطني يوم الأربعاء الماضي، إلى جمهور نيوجيرسي حول مدى فخره بما أنجزه الرجال والنساء الأمريكيون في طريقهم إلى ميدالياتهم الذهبية.

وقال هيوز وسط تصفيق حار: “أنا فخور للغاية وسعيدة للغاية لأن فريقي الهوكي الأمريكي للرجال والسيدات استعادا الميداليات الذهبية”. “أنتم يا رفاق تجعلونني عاطفيًا، لكنني فخور جدًا بتمثيل فريق New Jersey Devils. وأنا فخور جدًا جدًا بتمثيل ولاية نيوجيرسي العظيمة – فخور جدًا. من أعماق قلبي، جميع زملائي في الفريق، زملائي في فريق الولايات المتحدة الأمريكية، نريد فقط أن نشكركم يا رفاق على كل الحب والدعم. نحن نشعر بذلك”.

تعرضت ماكراي، وهي من مواطني كالجاري، لبعض الانتقادات خلال الألعاب الأولمبية لظهورها في إعلان على قناة NBC يضم رياضيين أمريكيين، على الرغم من أنها أوضحت لاحقًا في قصتها على Instagram أنها “سقطت كندا”.

وسط كل تكهنات ماكراي والمشاعر الطيبة بشأن الميدالية الذهبية، ظهر تقرير يشير إلى أن نجم NHL سيتزوج قريبًا “ابنة رجل الأعمال الهندي الأمريكي الملياردير نيكيش أرورا”.

وأوضح بات بريسون، وكيل هيوز، لمجلة فوربس أن التقرير كان عبارة عن حالة “خطأ في تحديد الهوية”.

وسجل هيوز خمس نقاط، وكلها تمريرات حاسمة، في المباريات الأربع منذ عودته إلى الشياطين، الذين يمتلكون الرقم القياسي 2-2 منذ فترة الاستراحة الأولمبية.