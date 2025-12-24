جالين برونسون – أقل نيكس يسقط على الطريق أمام تيمبروولفز

مينيابوليس – كان جوليوس راندل هادئًا، فقط 3 مقابل 11 من الملعب.

ثم فجأة، كان يحدق في مقاعد البدلاء لفريقه السابق وهو يضع نيكس بعيدا.

ومع تراجع نيكس بست نقاط في الربع الرابع، سجل 13 نقطة متتالية لفريق تيمبروولفز لينهي أي تفكير في العودة. بعد تجريد كارل أنتوني تاونز والغطس على الطرف الآخر، قام بسرقة مقاعد نيكس وانحنى أمام الجماهير. وانتهى برصيد 25 نقطة.

ولحفر السكين بشكل أكبر، كان نيك السابق الآخر، دونتي ديفينسينزو، هو الذي ضرب الخنجر، وحفر مؤشرًا ثلاثيًا ليمنح فريق Timberwolves التقدم بـ 17 نقطة.

بعد فوزه بسبعة على التوالي (بما في ذلك نهائي كأس الدوري الاميركي للمحترفين، والذي لا يتم احتسابه في الترتيب)، خسر نيكس اثنتين من مبارياته الثلاث الماضية حيث سقط 115-104 ليلة الثلاثاء في مركز الهدف.

ومع ذلك، امنح نيكس الفضل. لقد قرروا بشكل أساسي خوض مباراة الثلاثاء، لكنهم جعلوها أكثر تنافسية مما كان ينبغي أن تكون عليه. لقد أراحوا جالين برونسون و أو جي أنونوبي، بعد أن سجلوا دقائق ثقيلة في وقت متأخر وسط جدول أعمال مزدحم.

مع انخفاض بمقدار 16 نقطة في الربع الثاني، كان من السهل الاستلقاء والاستعداد للعودة إلى المنزل. لكنهم قلصوا عجزهم إلى ستة مع دخول الشوط الأول. ثم بعد التخلي عن النقاط الست الأولى من الربع الثالث ومواجهة عجز قدره 12 نقطة، كان من الممكن أن يتراجعوا. لكنهم نجحوا في تحقيق تقدم 17-3 ليتقدموا بنقطتين.

كان تاونز، الذي لعب في مينيسوتا للمرة الثانية فقط منذ صفقة نيكس الضخمة للحصول عليه قبل بداية الموسم الماضي، يحملهم.

كان مقاعد البدلاء، التي كان المدرب مايك براون يعتمد عليها أكثر من المعتاد نظرًا لمدى قصرهم، متماسكًا. قدم تايلر كوليك، الذي بدأ مسيرته الأولى، عرضًا شجاعًا، حيث أنهى المباراة برصيد 20 نقطة و11 كرة مرتدة – وكلاهما أعلى مستوى في مسيرته – إلى جانب ثماني تمريرات حاسمة.

في النهاية، على الرغم من ذلك، تم التغلب على هذا النقص في القوة النارية من قبل فريق Timberwolves ذو القوة الكاملة تقريبًا.

كان أنتوني إدواردز عائداً للتو من الإصابة في المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقان – بفوز نيكس 137-114 – في 5 نوفمبر وعانى، مسجلاً 15 نقطة فقط في تسديد 5 مقابل 13.

لكنه كان بكامل قوته يوم الثلاثاء، وبدون أن يحرسه أنونوبي، لم يكن لدى نيكس إجابة تذكر.

وسجل 38 نقطة، منها 16 في الربع الثالث عندما تغلب تيمبروولفز على عودة نيكس. كان ميكال بريدجز متوافقًا معه إلى حد كبير وعانى.

أنهى البلدات برصيد 40 نقطة.

كان كوليك ومحمد دياوارا وكيفن ماكولار جونيور على الأرض في نفس الوقت عند نقطة واحدة. لعب مكولار ما مجموعه دقيقة واحدة و 14 ثانية فقط قبل يوم الثلاثاء. لعب Pacôme Dadiet ثماني دقائق في الربع الثاني – وهذا وحده يمثل أكبر عبء عمل له هذا الموسم – وإجمالي 10 دقائق. لقد ظهر في 10 مباريات هذا العام قبل يوم الثلاثاء، وكان ذلك بشكل حصري تقريبًا في وقت القمامة، وتنقل بين قائمة الدوري الممتاز والدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.

هذه ليست بالضبط وصفة للنجاح. لكن نيكس فضل منح برونسون وأنونوبي القليل من الراحة الإضافية على المدى الطويل.

عندما يتم اتخاذ تلك القرارات، عليهم أن يتعايشوا مع النتيجة.