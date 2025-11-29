جالين برونسون ونيكس يتأهلان إلى ربع نهائي كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة بفوزهما على باكس

في إحدى الليالي التي سيطر فيها جيانيس أنتيتوكونمبو مرة أخرى، كان جالين برونسون هو النجم الذي لا يمكن إيقافه على الأرض

وتراجع تقدم نيكس بفارق 13 نقطة في الربع الرابع إلى نقطتين فقط وسدد واحدة فقط من بين 11 تسديدة سابقة.

ولكن كان هناك برونسون، الذي ارتكب خطأً على جيانيس أنتيتوكونمبو بمؤشر ثلاثي.

لقد قام بحفر الرميات الحرة الثلاث ليمنح نيكس التقدم بخمس نقاط وبعض المساحة للتنفس.

بعد قليل من الممتلكات، ها هو مرة أخرى يرتكب خطأ على مايلز تورنر، ويسدد كرة عائمة والرمية الحرة اللاحقة لإكمال اللعب المكون من ثلاث نقاط وتوسيع تقدم نيكس إلى سبع نقاط.

لقد أطلق صرخة عميقة، واستجاب جمهور ماديسون سكوير جاردن بأنشودة MVP الليلية له.

وكان ذلك كافيا، حيث تغلب نيكس على باكس 118-109 مساء الجمعة في ماديسون سكوير جاردن.

إن التحول في العقلية – الذي يقوم به برونسون عندما يقرر أن الوقت لم يعد هو الوقت المناسب للبحث عن مساعدة زملائه في الفريق، بل هو الوقت المناسب لتولي اللعبة بنفسه – هو دائمًا أمر ملحوظ.

يأتي ذلك، في الغالب دون فشل، عندما يكون نيكس في أمس الحاجة إليه.

لقد جاء في وقت أبكر من تسلسل وقت الأزمة أيضًا.

لقد كان هناك، وسجل ثماني نقاط متتالية لنيكس و13 من 16 نقطة ليغلق الربع الثالث.

في يوم الجمعة الأسود هذا، أثبت برونسون – الذي حصل على أموال أقل مما كان عليه في عقده الحالي مع نيكس – مرة أخرى أنه أفضل صفقة في الدوري.

في ما كان بمثابة موقف حياة أو موت، فاز نيكس بالمجموعة C في كأس الدوري الاميركي للمحترفين وتقدم إلى الدور ربع النهائي.

لقد طردوا باكس – الذي فاز بالكأس العام الماضي – من البطولة في هذه العملية.

ووجدوا بعض الانتقام أيضًا، حيث انهزموا بالخسارة أمام باكس في ميلووكي قبل شهر واحد بالضبط.

أنهى برونسون برصيد 37 نقطة في تسديد 12 مقابل 21 من الميدان وتسديد 4 مقابل 6 من مدى 3 نقاط.

لم يحصل على أي مساعدة على الإطلاق من كارل أنتوني تاونز، الذي سجل تسع نقاط فقط في تسديدة 2 مقابل 8 من الملعب.

جاءت اثنتين من أسوأ مباريات تاونز هذا العام ضد باكس.

يواصل جوش هارت، الذي يبدأ مباراته الثالثة على التوالي بعد أن خرج من مقاعد البدلاء في أول 14 مباراة شارك فيها هذا العام، الاستفادة من أعباء العمل الأكبر التي منحها له المدرب مايك براون.

وأنهى المباراة برصيد 19 نقطة و15 كرة مرتدة وسبع تمريرات حاسمة في 40 دقيقة، لكن تأثيره تجاوز حدود منطقة الجزاء.

لقد فاز بطريقة ما بكرة القفز فوق أنتيتوكونمبو ليمنح نيكس الحيازة قبل لعب برونسون الحاسم بثلاث نقاط في الربع الرابع.

ثم على الجانب الآخر، وقف أنتيتوكونمبو دفاعيًا، وأجبره على التمرير، مما أدى في النهاية إلى إهدار كايل كوزما.

وسجل أنتيتوكونمبو 30 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة بعد غيابه عن المباريات الأربع السابقة بسبب إصابة في الفخذ.

ولكن، على عكس المواجهة الأولى بين هذين النجمين في وقت سابق من هذا العام، كان برونسون هو من صنع الفارق.