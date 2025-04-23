جالين برونسون يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين في الدوري الاميركي للمحترفين

رياضة
جالين برونسون يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين في الدوري الاميركي للمحترفين

عندما تدخل الألعاب وقت Crunch ، يرفع Jalen Brunson لعبته بشكل روتيني.

الآن ، تم الاعتراف به.

فاز بجائزة لاعب القابض في الدوري الاميركي للمحترفين ، تم الإعلان عنه ليلة الأربعاء.

لقد تغلب على أنتوني إدواردز ونيكولا جوكيتش ، اللذان كانا اللاعبين النهائيين الآخرين.

برونسون هو الفائز الثالث فقط بالجائزة ، التي تم إنشاؤها في عام 2023.

كان De’Aaron Fox أول مستلم وفاز ستيف كاري العام الماضي.

سجل برونسون 156 نقطة في القابض-الذي يعرفه الدوري بأنه الخمس دقائق الأخيرة من المباراة عندما يكون الفرق بين النتيجة خمس نقاط أو أقل-في الموسم العادي ، في إحصائيات تتبع NBA.com ، والتي كانت في المرتبة الثانية في الدوري خلف إدواردز.

لكن برونسون أطلق النار على 51.5 في المائة من الحقل في القابض ، مقارنة بـ 42.6 في المائة من إدواردز.

سجل برونسون أيضًا 28 تمريرة حاسمة في القابض ، الثالث في الدوري.

هل يستمتع باللعب في الربع الرابع أكثر؟

قال برونسون مؤخرًا: “كل ما يتطلبه الأمر للفوز”. “أنا لا أفكر حقًا في الأمر بهذه الطريقة. أعرف أن الوقت قد حان حيث يهم كل شيء حقًا ، كل ما يهم حقًا.”

كان لديه نتائج مختلطة في هذا الموسم ، ولكن.

من خلال أول مباراتين من سلسلة الجولة الأولى من نيكس ضد بيستونز ، والتي تم ربطها 1-1 متجهة إلى ديترويت ، لديه أربع نقاط إجمالية في القابض على واحد فقط من 3 إطلاق نار من الحقل إلى جانب مساعدة واحدة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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