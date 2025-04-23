جالين برونسون يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين في الدوري الاميركي للمحترفين

عندما تدخل الألعاب وقت Crunch ، يرفع Jalen Brunson لعبته بشكل روتيني.

الآن ، تم الاعتراف به.

فاز بجائزة لاعب القابض في الدوري الاميركي للمحترفين ، تم الإعلان عنه ليلة الأربعاء.

لقد تغلب على أنتوني إدواردز ونيكولا جوكيتش ، اللذان كانا اللاعبين النهائيين الآخرين.

برونسون هو الفائز الثالث فقط بالجائزة ، التي تم إنشاؤها في عام 2023.

كان De’Aaron Fox أول مستلم وفاز ستيف كاري العام الماضي.

سجل برونسون 156 نقطة في القابض-الذي يعرفه الدوري بأنه الخمس دقائق الأخيرة من المباراة عندما يكون الفرق بين النتيجة خمس نقاط أو أقل-في الموسم العادي ، في إحصائيات تتبع NBA.com ، والتي كانت في المرتبة الثانية في الدوري خلف إدواردز.

لكن برونسون أطلق النار على 51.5 في المائة من الحقل في القابض ، مقارنة بـ 42.6 في المائة من إدواردز.

سجل برونسون أيضًا 28 تمريرة حاسمة في القابض ، الثالث في الدوري.

هل يستمتع باللعب في الربع الرابع أكثر؟

قال برونسون مؤخرًا: “كل ما يتطلبه الأمر للفوز”. “أنا لا أفكر حقًا في الأمر بهذه الطريقة. أعرف أن الوقت قد حان حيث يهم كل شيء حقًا ، كل ما يهم حقًا.”

كان لديه نتائج مختلطة في هذا الموسم ، ولكن.

من خلال أول مباراتين من سلسلة الجولة الأولى من نيكس ضد بيستونز ، والتي تم ربطها 1-1 متجهة إلى ديترويت ، لديه أربع نقاط إجمالية في القابض على واحد فقط من 3 إطلاق نار من الحقل إلى جانب مساعدة واحدة.