جالين برونسون يشارك في مباراة يانكيز مع نيكس بخمسة قبعات

بالنسبة لكثير من سكان نيويورك، لا يزال نيكس في المركز الخامس.

كان جالين برونسون أحد الحاضرين في خسارة يانكيز 2-1 أمام دودجرز في ذا برونكس ليلة الجمعة وتأكد من أن الجميع يتذكرون صرخة معركة نيكس.

كان الجنرال العالمي، الذي قاد نيكس للفوز بأول لقب له في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين منذ عام 1973، يشارك في مباراة البيسبول بينما كان يتباهى بقبعة يانكي مخصصة مكتوب عليها في الواقع “KNICKS IN 5” على الجانب.

في وقت سابق من اليوم، حضر برونسون مهرجان المتعصبين، حيث رفض، باعتباره من مشجعي فريق إيجلز مدى الحياة، التوقيع على خوذة العمالقة قبل كتابة “Go Birds”.

يستمر هذا أسبوعًا مليئًا بالشرف لبرونسون، الذي فاز بثلاث جوائز ESPYs فردية في الحدث الذي استضافه مركز لينكولن يوم الأربعاء، احتفالًا بأفضل الألعاب الرياضية في العام التقويمي السابق.

حصل برونسون على مرتبة الشرف لأفضل أداء في البطولة وأفضل رياضي وأفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين.

حصل نيكس أيضًا على جائزتين أخريين، حيث فاز الفريق بجائزة أفضل فريق وOG Anunoby ليحصل على شرف أفضل لعب عن تلميحه الأسطوري في اللعبة 4، والذي وضع نيويورك في المقدمة 3-1 في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين وتوج بعودة تاريخية بـ 29 نقطة.

ومن المتوقع أيضًا أن ينضم برونسون، وهو من أشد المعجبين بـ WWE، إلى بطل العالم للوزن الثقيل رومان رينز كجزء من الحدث الرئيسي ليلة السبت في 18 يوليو.

بعد التصفيات، اختار برونسون إجراء عملية جراحية في معصم يده اليسرى (اليسرى)، وكشف في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه شعر بالألم أثناء التصفيات.

ومن المتوقع أن يتعافى برونسون بالكامل بحلول الوقت الذي يبدأ فيه المعسكر التدريبي في أواخر سبتمبر.