جالين برونسون يوجه كوبي براينت مع نيكس بنتيجة 2-0 في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

هناك ميم مشهور لكوبي براينت من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2009.

في مؤتمر صحفي، على الرغم من تقدم ليكرز 2-0 في السلسلة، سُئل عن سبب عدم ابتسامته.

فأجاب قائلا: “ما الذي يجعلك سعيدا؟ المهمة لم تنته بعد”. “هل انتهت المهمة؟ لا أعتقد ذلك.”

أعاد جالين برونسون إنشاء تلك اللحظة يوم الأحد، حيث استعد نيكس للمباراة الثالثة ليلة الاثنين في جاردن متقدمًا بنتيجة 2-0.

وقال كابتن نيكس: “في رأيي لا يوجد شيء للاحتفال به بعد”. “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.”

كان لدى برونسون تركيز كامل طوال فترة ما بعد الموسم. عندما حصل نيكس على مكان في النهائيات لأول مرة منذ 27 عامًا، تم نشر مقطع فيديو للفريق وهو يحتفل في غرفة خلع الملابس. كان برونسون يجلس بمفرده، وعلى وجهه نظرة تصميم بدلاً من الفرح. لقد رفض التقاط صور ترويجية مع كأس لاري أوبراين. عند سؤاله عن الإثارة في المدينة، حيث يتطلع نيكس إلى انتزاع لقبه الأول منذ 53 عامًا، قال برونسون إنه رفض الاستمتاع بها. وقد أخبر الصحفيين مرارًا وتكرارًا أنه سينظر إلى ما أنجزه هذا الفريق عندما ينتهي الأمر. ليس ثانية عاجلا.

قال برونسون، أول لاعب في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يسجل نقاط الفوز في الدقيقتين الأخيرتين من مباراتين متتاليتين في النهائيات: “أبذل قصارى جهدي للبقاء حاضرًا في هذه اللحظة، ولأقوم بكل ما بوسعي للتأكد من أن عقلي سليم”. “أن أكون جاهزًا عقليًا وجسديًا كل يوم. الثقة في عملي. هذا ما أوصلني إلى هنا.”

عندما تم طرح النهاية الجامحة للعبة 2، نظر برونسون إلى الكوب نصف الفارغ. نعم، لقد كان سعيدًا بقدرة نيكس على استعادة عافيته بعد أن أضاع تقدمه بفارق 14 نقطة، لكنه كان قلقًا أيضًا بشأن السبب الذي أدى إلى فقدانهم لهذا التقدم.

وقال: “نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إنهاء المباراة بشكل أفضل”. “من غير المقبول الطريقة التي تركنا بها التقدم بفارق 14 نقطة يسير كما فعلنا”.

من الواضح أن برونسون يلاحق براينت. الوقت الوحيد للاحتفال هو عندما يتم تحقيق الهدف النهائي.