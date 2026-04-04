جامعة كاليفورنيا تنجو من العودة المتأخرة من تكساس لرحلة إلى مباراة لقب الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات

فينيكس – غطت لورين بيتس يوم الجمعة فمها بالكفر بينما اصطفت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لخط المصافحة بعد المباراة.

هذا هو السبب وراء رفض بيتس مسودة WNBA لعام 2025 من أجل العودة إلى جامعة كاليفورنيا في موسمها الأخير. لقد أخذت بالفعل Bruins إلى حيث لم يذهب البرنامج من قبل – إلى Final Four.

لكنها أرادت فرصة أخيرة للفوز بكل شيء.

لقد قادت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى حملة 35-1، بما في ذلك 29 فوزًا متتاليًا. استحوذ فريق Bruins على ألقاب الموسم العادي والبطولات في Big Ten. لقد رقصوا في طريقهم إلى النهائي الرابع الثاني على التوالي لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

وبعد الانتقام من خسارتهم الوحيدة هذا الموسم بفوزهم على تكساس 51-44، أصبح فريق Bruins الآن على بعد فوز واحد فقط من أول بطولة وطنية لـ Bruins منذ NCAA.

وقال بيتس “كنا نتحدث عن ذلك في غرفة خلع الملابس. هذا شيء حلمنا جميعا أن نكون فيه ونحن جميعا ممتنون للغاية”. “وكنا نتوقع أن نكون هنا. لذا، الليلة، سنحتفل جميعًا مع عائلاتنا ونستمتع بهذا، ثم غدًا علينا أن ندخل ونستعد لحدث آخر.”

جعلت تكساس عرق جامعة كاليفورنيا. قطع فريق Longhorns المباراة من ثلاث نقاط قبل 1:02 من نهاية الربع الرابع. لكن بيتس طاردت ماديسون بوكر في استراحة سريعة ومنعتها من رمي الكرة.

استنزف كيكي رايس أربع رميات حرة في آخر 13 ثانية ليحقق الفوز.

قبل عام، تعهد المدرب كوري كلوز بأن يكون فريق بروينز “أفضل في المرة القادمة التي نتواجد فيها هنا”.

قال كلوز في تامبا: “علينا أن نترك الألم الناتج عن هذا” – خسارة Final Four أمام UConn – “يعلمنا الذهاب إلى آفاق جديدة في العام المقبل والتعلم من هذا ونكون أفضل في المرة القادمة”.

هذا بالضبط ما حدث.

رحبت عائلة بروينز بعودة كبار السن بيتس ورايس وجابرييلا جاكيز وأنجيلا دوجاليتش. لقد عززوا تناوبهم بالترحيب بانتقال يوتا جيانا كنيبكينز وطالبة الدراسات العليا شارليس ليجر ووكر. ستة لاعبين يمكنهم سماع أسمائهم في ليلة مسودة WNBA خلال 10 أيام.

سيلعبون مع فريق ساوث كارولينا القوي الذي تفوق على UConn قبل ساعات من يوم الجمعة.

يظهر فريق Gamecocks للمرة الرابعة في إحدى مباريات البطولة الوطنية خلال خمس سنوات ويتنافسون على لقبهم الثالث في تلك النافذة.

لكن عائلة Bruins تلعب بأموال المنزل وتستمتع بفرصة لعب لعبة أخرى معًا.

قال جاكيز: “المهمة لم تنته بعد”.