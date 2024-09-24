جايدن دانييلز من فريق كوماندرز يظهر مهاراته في الفوز على فريق بنغلس

سينسيناتي – وقف جايدن دانييلز في الجيب في مواجهة هجوم شامل، وتلقى ضربة من لاعب الأمان في فريق بنغلس جينو ستون وأطلق كرة مثالية نحو تيري ماكلورين في زاوية منطقة النهاية. أمسك ماكلورين بالكرة وأبقى كلتا قدميه داخل الملعب أثناء التصدي له.

في مباراته الثالثة في دوري كرة القدم الأميركي والأولى في وقت الذروة، لم يتمكن دانييلز من تفويت الفرصة.

سجل الاختيار رقم 2 في المسودة الشاملة هدفين وركض ليحرز نقطة في أداء فعال بشكل ملحوظ، وفاجأ فريق كوماندرز جو بورو وفريق سينسيناتي بنغلس بنتيجة 38-33 مساء الاثنين.

قال مدرب واشنطن دان كوين عن لاعب الوسط الخاص به: “إنه عميل رائع حقًا، ويتمتع بتوازن حقيقي”.

أنهى دانييلز 21 من 23 محاولة لمسافة 254 ياردة، محققًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري كرة القدم الأميركي في نسبة الإكمال بنسبة 91.3%. وسجل فريق كوماندرز (2-1) في كل حيازة باستثناء الركوع في نهاية كل شوط ولم يركل الكرة أو يفقدها في آخر مباراتين.

وقال دانييلز عن هذا الرقم القياسي: “إنه أمر جنوني”. وأضاف أنه لا يتذكر أنه كان بهذه الكفاءة في التمرير على أي مستوى.

ولم يرتكب فريق واشنطن أو سينسيناتي أي خطأ أو خطأ في التمرير، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مباراة خلال عصر السوبر بول.

سجل بورو أفضل مسافة له هذا الموسم وهي 324 ياردة وثلاث نقاط، لكن فريق بنغلس (0-3) لم يتمكن ببساطة من مواكبة هذا المستوى. ويمر فريق سينسيناتي بأسوأ بداية له منذ خسارته أول 11 مباراة له في طريقه إلى إنهاء الموسم بنتيجة 2-14 في عام 2019.

كانت تمريرة دانييلز الأولى للهبوط في مسيرته عبارة عن رمية لمسافة ياردة واحدة إلى لاعب خط الدفاع المؤهل ترينت سكوت في بداية الشوط الثاني، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يستقبل فيها فريق بنغالز هدفًا للاعب خط هجوم.

قال دانييلز “لقد كانوا جميعًا مرتبكين في الدفاع، ولكننا حصلنا على خطأ ماكر”.

وكان كوماندرز متمسكين بتقدمهم 31-26 عندما نجح دانييلز في توصيل الكرة إلى ماكلورين من مسافة 27 ياردة قبل 2:10 دقائق من نهاية المباراة ليحسم اللقاء لصالحه.

قال دانييلز، الفائز بجائزة Heisman Trophy العام الماضي في جامعة ولاية لويزيانا: “لقد بذلت قصارى جهدي. ما تم فعله في الظلام سيظهر دائمًا إلى النور. أعلم فقط أنني أستعد لهذه اللحظات أسبوعًا بعد أسبوع. علي فقط الخروج إلى هناك ولعب كرة القدم وتنفيذ ما هو مطلوب”.

وفي الشوط الأول، حصل واشنطن على هبوطات سريعة عن طريق بريان روبنسون جونيور، وأوستن إيكيلر، ودانييلز.

حصل ماكلورين على أربع استقبالات لمسافة 100 ياردة.

لم يتمكن فريق بنغلس من الوصول إلى منطقة النهاية في ثلاث محاولات في الشوط الأول، حيث سدد إيفان ماكفيرسون هدفين ميدانيين وأخفق في آخر.

وفي الوقت نفسه، لم يكن لدى واشنطن أي هجوم يبتعد عن منطقة النهاية حتى وقت مبكر من الربع الرابع، عندما سدد أوستن سيبرت هدفًا ميدانيًا من 42 ياردة ليصبح النتيجة 31-20.

تمكن سينسيناتي من الحصول على خمس نقاط بعد تمريرة بورو الثانية إلى جامار تشيس، لكن محاولة التحويل إلى نقطتين فشلت.

ثم قاد دانييلز هجمة استغرقت 7 دقائق ونصف وانتهت برمية الكرة إلى ماكلورين، والتي كان احتمال إكمالها 10.3%، وفقًا لإحصائيات الجيل القادم في اتحاد كرة القدم الأميركي.

وسجل سينسيناتي هدفا بعد انطلاقة من مسافة ياردة واحدة بواسطة زاك موس ليقلص الفارق إلى 38-33 قبل 40 ثانية من نهاية المباراة، لكن ركلة ماكفيرسون لم تنجح.

حصل تشيس على ستة استقبالات لمسافة 118 ياردة وهدفين لصالح فريق بنغالز، الذي حصل أيضًا على هبوط بواسطة أندريه إيوسيفاس.

وقال مدرب فريق بنغلس زاك تايلور: “كنت أعلم أن هذا الفريق سيكون فريقًا صعبًا. لقد سجلوا في كل استحواذ الأسبوع الماضي، وسجلوا في كل استحواذ هذا الأسبوع. لقد كان فريقًا خطيرًا. لقد كانوا مستعدين لمواجهتنا. لقد فرضوا إيقاع المباراة”.