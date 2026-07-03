جايلين براون يريح البكاء البالغ من العمر 6 سنوات بعد التجارة

لم يعد جايلين براون لاعبًا لسلتيك بعد الآن، لكنه لا يزال يترك بصمته على قاعدة جماهير الفريق.

بعد ساعات من تداول براون إلى 76ers يوم الأربعاء، قام حارس سلتكس منذ فترة طويلة بتهدئة مشجع شاب أصيب بالصدمة بسبب أخبار التجارة.

رد براون على مقطع فيديو لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات يُدعى جيو وهو يبكي ويعالج الأخبار بأن لاعبه المفضل لن ينزف باللونين الأخضر والأبيض بعد الآن.

“لا بأس يا أخي،” كتب براون في تعليقات الفيديو، إلى جانب رمز تعبيري على شكل قلب. “سنكون أصدقاء دائمًا.”

في فيديو Instagram الذي أصبح الآن سريع الانتشار، يرتدي جيو قميص براون رقم 7 بينما يشكره على كل ما فعله لفريق سيلتيكس.

وقال جيو وهو يبكي: “أحبك كثيراً. أنت تعني الكثير بالنسبة لي، وأنت اللاعب المفضل لدي في الدوري الاميركي للمحترفين بأكمله”.

كما رفع جيو أيضًا خطابًا طلب إرساله بالبريد، وجاء فيه: “أنا أحبك يا جي بي. عد يومًا ما”.

كان انهيار الطفل البالغ من العمر 6 سنوات مشهدًا غير مألوف بالنسبة لوالدته أيضًا.

“أعتقد أن طفلي البالغ من العمر 6 سنوات قد عانى للتو من أول حزن له. لقد تم تداول لاعبه المفضل جايلين براون. أنا في البكاء أشاهده يبكي هكذا،” جاء في تعليق المنشور.

التقى جيو ببراون مرتين في المدرسة من قبل، وتعتبر والدته سلتيك السابق قدوة له.

وقالت جيجي جين، والدة جيو، للصحفيين: “إنه (براون) موجود دائمًا من أجل الأطفال. إنه دائمًا على استعداد للقاء أولياء الأمور، وهو متواضع جدًا”.

وأضافت: “لا أعتقد أننا سنحصل على لاعب آخر منخرط في المجتمع ومتواضع ومتعلم”. “آمل أن يعوضوا ذلك. طفلي حزين.”

بعد عقد من الزمان في بوسطن، قام فريق سيلتيكس بتبادل براون مع فريق 76 مقابل بول جورج، واختيارين من الجولة الأولى واختيارين من الجولة الثانية.

من المنطقي سبب انزعاج جيو. قام براون للتو بفحص كل صندوق تقريبًا خلال السنوات العشر التي قضاها مع فريق سيلتيكس.

بلغ متوسط ​​​​براون 20 نقطة و 5.5 كرات مرتدة لكل مباراة ولم يقل متوسطه عن 20 نقطة بعد موسم 2018-19 بينما صنع خمسة فرق كل النجوم وفاز بجائزة أفضل لاعب في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2024.

من المحتمل أن يكون جورج، الذي استحوذ عليه فريق سلتكس لصالح براون، عضوًا في قاعة المشاهير في المستقبل ولكنه يقترب من نهاية حياته المهنية.

ولكن إذا ملأ جورج فراغ براون بشكل مناسب، فربما يصبح جيو من أشد المعجبين بجورج أيضًا.