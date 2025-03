جبل سانت ماري مقابل أمريكا الأربعة أول احتمالات ، يختار

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



ربما يكون أدنى مستوى في المباريات الأربع الأولى هو يوم الأربعاء في وقت مبكر عندما يواجه جبل سانت ماري الأمريكيين.

من مؤتمر MAC ، تم تصنيف Mount St. Mary (22-12) للفريق رقم 250 وفقًا لـ Kenpom ، بينما يأتي Amercian في 237 مع نفس السجل.

كلا الفريقين لديهما تصنيف صافي سلبي.

ستشعر هذه اللعبة وكأنها معركة صخرية في بعض الأحيان ، لكن لا يزال لدينا نصيحة من أجل التوفيق المثير للاهتمام بين زوج من البذور رقم 16.

المزيد عن ذلك ، بالإضافة إلى عرض تسجيل حصري من أصدقائنا في قيصر أدناه.

استخدم هذا الرمز الترويجي لـ Ciesars Sportsbook PostNewSBG1 الذي يقدم المراهنات الذين يراهن على الأقل 1 دولار مع 150 دولارًا في رهانات إضافية ، في حالة فوزهم.

جبل سانت ماري مقابل التنبؤ الأمريكي

الهجوم ليس فورتيا للفريق.

كان لدى النسور أفضل دفاع عن أفضل 205 في البلاد هذا الموسم ، في حين أن المتسلقون يبلغون من العمر 170 عامًا ، وفقًا لكينبوم.

إنها لعبة من المستوى الأدنى مما ستراه ليلة الأربعاء عندما يجتمع كزافييه وتكساس.

يدير المتسلقون هجومهم من خلال حارس السنة الثانية دالاس هوبز ، الذي قادهم إلى فوز بطولة المؤتمر برصيد 18 نقطة وسبع تمريرات حاسمة.

وفي الوقت نفسه ، سجل المركز الأمريكي مات روجرز 25 نقطة في فوز مباراة لقب دوري باتريوت على البحرية.

يعتمد كلا الفريقين اعتمادًا كبيرًا على إطلاق النار على القوس ، حيث تعتمد أمريكا على 3 رميات تمثل 37.4 في المائة من نقاطهما (46 في البلاد) ، بينما يأتي المتسلقون بنسبة 34.4 في المائة (97).

جبل سانت ماري مقابل الاختيار الأمريكي

في لعبة عالية ، لعبة متلفزة على الصعيد الوطني ، أراهن على الرميات الثلاثة حتى تجف بين هذين الفريقين.

الرهان تحت 129.5 لهذا التطابق.

المراهنة على كرة السلة الجامعية؟

ذهب Mount St. Mary’s تحت المجموع المتوقع في 19 من 33 مباراة هذا الموسم ، في حين أن American يصل إلى .500 بالضبط.

اختيار: تحت 129.5 (-110 ، قيصر)

Ciesars Sportsbook Code PostNewsbg1 لمارس الجنون

سواء كنت توافق على أن الدفاع سيسود أو تتوقع أن تأتي النقاط مبكراً وغالبًا ما تتلاشى أو تعود إلى هذا الاختيار من خلال الرهان في كتاب Caesars Sportsbook.

تأكد من استخدام الكود postnewsbg1 للمراهنة على الأقل دولار واحد ، وإذا فاز رهانك ، فسيتم مكافأتك بمبلغ 150 دولارًا في الرهانات المكافأة.

يجب أن يكون 21+ وجسديًا في AZ ، CO ، IA ، IL ، KY ، LA ، MD ، ME ، NY ، OH ، TN ، VA ، WY أو DC. يجب التسجيل باستخدام رمز الترويج المؤهل. الرهان الأول بعد التسجيل يجب أن يتأهل. تم منح رهانات مكافأة غير قابلة للتجزئة التي تنتهي بعد 30 يومًا من الاستلام. مبلغ الرهان المكافأة لم يتم إرجاعه للفوز بالرهانات. باطلة حيث محظور. انظر Caesars.com/promos للشروط الكاملة. هل تعرف متى تتوقف قبل أن تبدأ مشكلة المقامرة؟ إذا كان أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من مشكلة في المقامرة ، فيمكن الوصول إلى خدمات الاستشارة والإحالة من خلال الاتصال بالرقم 1-800-Gambler (1-800-426-2537) أو MD: زيارة MdGamblingHelp.org أو WV: زيارة 1800Gambler.net ؛ AZ: اتصل على 1-800-Next-Step ؛ في: الاتصال 1-800-9-with-it ؛ IA: اتصل 1-800-Betsoff. © 2025 ، قيصر الترفيه. مشكلة المقامرة؟ اتصل بالرقم 1-800-GAMBLER MA: اتصل بالرقم 1-800-327-5050 أو تفضل بزيارة GamblingHelplinema.org ، NY: اتصل على 877-8-HOPENY أو TEXT HOPENY (467369)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Erich Richter هو حزام أزرق برازيلي جيو جيتسو ولكن لديه حزام أسود في الرهان MMA. خلال موسم كرة القدم ، عرض أرباحًا هائلة في The Post in the Plaray Prop Market في الموسمين الأخيرين. بينما يراهن باستمرار لقطات طويلة ، فإن عائده على الاستثمار هو 30.15 في المئة منذ عام 2022.