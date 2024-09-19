جثة قاتل ترامب تثير ضجة في واشنطن

عندما حاول توماس ماثيو كروكس اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في يوليو/تموز 2024، بدا وكأنه محظوظ للغاية. فقد سمحت له إخفاقات جهاز الخدمة السرية المختلفة بالاقتراب من ترامب من خلال التسلق على مبنى قريب في تجمع الرئيس في بتلر بولاية بنسلفانيا (بعض هذه الإخفاقات، في الواقع، لا معنى لها). وقد تسببت سلسلة الإغفالات في ردود فعل سلبية كبيرة لمسؤولي إنفاذ القانون والحكومة، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة بسبب كل شيء بدءًا من عدم تأمين الموارد الكافية للحدث إلى الفشل في مرافقة ترامب بشكل صحيح بعيدًا عن الخطر.

بعد أيام من مقتل كروكس بالرصاص بعد إطلاق النار على الرئيس السابق، ورد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر إعادة جثته إلى عائلته. والجدير بالذكر أنه في تقرير تحقيقي أولي صدر في أغسطس 2024، زعم النائب عن ولاية لويزيانا كلاي هيجينز – وهو عضو في فريق عمل مجلس النواب الذي يحقق في الإخفاقات الأمنية المحيطة بمحاولة الاغتيال – أنه حاول فحص الجثة لكنه لم يتمكن من ذلك. كتب السياسي الجمهوري: “لقد تسببت جهودي لفحص جثة كروكس يوم الاثنين 5 أغسطس في إثارة ضجة كبيرة وكشفت عن حقيقة مزعجة … أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الجثة للحرق بعد 10 أيام (13 يوليو)”. “في (23 يوليو)، رحل كروكس. لم يعرف أحد هذا حتى يوم الاثنين 5 أغسطس، بما في ذلك الطبيب الشرعي للمقاطعة، ومسؤولي إنفاذ القانون، ورئيس الشرطة، وما إلى ذلك”.