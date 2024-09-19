جثة قاتل ترامب تثير ضجة في واشنطن

عندما حاول توماس ماثيو كروكس اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في يوليو/تموز 2024، بدا وكأنه محظوظ للغاية. فقد سمحت له إخفاقات جهاز الخدمة السرية المختلفة بالاقتراب من ترامب من خلال التسلق على مبنى قريب في تجمع الرئيس في بتلر بولاية بنسلفانيا (بعض هذه الإخفاقات، في الواقع، لا معنى لها). وقد تسببت سلسلة الإغفالات في ردود فعل سلبية كبيرة لمسؤولي إنفاذ القانون والحكومة، الذين تعرضوا لانتقادات شديدة بسبب كل شيء بدءًا من عدم تأمين الموارد الكافية للحدث إلى الفشل في مرافقة ترامب بشكل صحيح بعيدًا عن الخطر.
بعد أيام من مقتل كروكس بالرصاص بعد إطلاق النار على الرئيس السابق، ورد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر إعادة جثته إلى عائلته. والجدير بالذكر أنه في تقرير تحقيقي أولي صدر في أغسطس 2024، زعم النائب عن ولاية لويزيانا كلاي هيجينز – وهو عضو في فريق عمل مجلس النواب الذي يحقق في الإخفاقات الأمنية المحيطة بمحاولة الاغتيال – أنه حاول فحص الجثة لكنه لم يتمكن من ذلك. كتب السياسي الجمهوري: “لقد تسببت جهودي لفحص جثة كروكس يوم الاثنين 5 أغسطس في إثارة ضجة كبيرة وكشفت عن حقيقة مزعجة … أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الجثة للحرق بعد 10 أيام (13 يوليو)”. “في (23 يوليو)، رحل كروكس. لم يعرف أحد هذا حتى يوم الاثنين 5 أغسطس، بما في ذلك الطبيب الشرعي للمقاطعة، ومسؤولي إنفاذ القانون، ورئيس الشرطة، وما إلى ذلك”.
المزيد والمزيد من الأسئلة
لم تتعاف الثقة الأمريكية في مؤسساتها الحكومية أبدًا منذ اغتيال جون كينيدي، وتشير الإخفاقات السرية حول محاولة توماس ماثيو كروكس لاغتيال دونالد ترامب إلى أن هذا لن يتغير في أي وقت قريب. أثار قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي الواضح بالإفراج عن جثة الجاني انتقادات من البعض في واشنطن وسط التحقيقات في ذلك اليوم المشؤوم في يوليو 2024. كتب النائب كلاي هيجينز في تقريره: “لا يمكن لأي رجل عاقل وصف هذا الإجراء من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلا بأنه عرقلة لأي جهد تحقيقي لاحق”.
وأشار إلى أنه في اليوم الذي تم فيه حرق جثة كروكس، بدأت لجنة الأمن الداخلي ولجنة الرقابة تحقيقاً في أحداث الثالث عشر من يوليو/تموز. وتساءل: “لماذا إذن، وبأي إجراء، يسلم مكتب التحقيقات الفيدرالي جثته إلى أسرته لحرقها؟”. وأضاف: “إن هذا النمط من التحقيق الذي يتبعه مكتب التحقيقات الفيدرالي مقلق للغاية”. وفي مكان آخر من التقرير، تساءل هيغينز عن قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بإزالة الأدلة البيولوجية من مسرح الجريمة، وهو ما قيل إنه “أمر غير مسبوق”. كما زعم أنه تحدث مع المستجيبين الأوائل الذين “عبروا عن كل شيء من المفاجأة إلى الفزع إلى الشك” إزاء قرار المكتب بالإفراج عن المنطقة بعد ثلاثة أيام فقط.
المؤامرات كثيرة
كما استخدم النائب كلاي هيغينز تقريره للتطرق إلى التكهنات حول وجود مطلق نار ثانٍ – وهو الاقتراح الذي وصفته منافذ مثل سي بي إس نيوز بأنه “نظرية مؤامرة”. ومثله كمثل بعض أطباء جون إف كينيدي الذين يعتقدون أن لي هارفي أوزوالد لم يتصرف بمفرده، يعتقد البعض أن توماس ماثيو كروكس لم يكن الشخص الوحيد المتورط في محاولة اغتيال دونالد ترامب. بعد الحادث، لجأ الناس إلى موقع X (تويتر سابقًا) لمشاركة صور لبرج مياه قريب واقترحوا أنه المكان الذي ربما كان يتمركز فيه مطلق النار الثاني.
“هناك مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر شخصية مظلمة أو ظلًا على برج المياه في (13 يوليو)”، كتب هيغينز في تقريره الأولي. ووفقًا لشبكة سي بي إس نيوز، من المحتمل أن تكون الظلال من فتحة تهوية وشعار شركة المياه الأمريكية بنسلفانيا، ولا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى وجود قناص في المنطقة. يبدو أن هيغينز يوافق على أن نظرية برج المياه هراء – على الرغم من أنه لم يستبعد تمامًا مطلق النار الثاني. كتب: “أنا لا أقول بشكل قاطع أنه لم يكن هناك مطلق نار آخر في مكان ما أو أنه لم يكن هناك متآمرون آخرون متورطون في (13 يناير)، لكنني أقول بناءً على تحقيقي حتى الآن، كان هناك 10 طلقات نارية أطلقت (13 يناير)، وجميع الطلقات تم حسابها، وجميع الطلقات تتوافق مع مصدرها”. ونظرًا لانتشار نظرية مطلق النار الثاني في اغتيال جون كينيدي، يبدو أن تفاصيل محاولة اغتيال ترامب قد تكون أيضًا موضع نقاش لسنوات قادمة.