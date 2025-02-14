جد باتريك ماهومز يموت بعد هزيمة سوبر بول 2025

بعد خمسة أيام فقط من Super Bowl 2025 ، توفي جد باتريك ماهومز.

راندي ماهومز ، والدة باتريك ، كسر الأخبار على Instagram يوم الجمعة.

وكتب راندي مع الإعلان: “من الصعب العثور على كلمات تمسك يد والدي وهو يذهب إلى الجنة”. “أعلم أنه في مكان أفضل. أحبك يا أبي. أحسنت ، خادم جيد ومؤمن! “

كانت صحة مارتن في حالة انخفاض لبعض الوقت.

في سبتمبر ، نشر راندي أنه “في المستشفى وليس على ما يرام” ، وطلب الصلوات.

كانت تفاصيل أمراضه غير واضحة.

قدمت راندي تحديثًا على صحة والدها في 24 يناير ، عندما أعلنت أن مارتن دخل في رعاية المسنين.

قالت: “والدي في دار العجزة وأنا ضائع للكلمات”.

وقال راندي إن مارتن “معلق” على أمل رؤية حفيده يلعب في سوبر بول 2025 حيث ذهب رؤساء القبائل لثلاثة خث ، قال راندي قبل أيام قليلة فقط من المباراة.

Mahomes في خضم مهنة قاعة المشاهير ، وفاز بالفعل بثلاثة Super Bowls في سن التاسعة والعشرين.

قال راندي قبل Super Bowl: “أعلم أن هذا يعني الكثير بالنسبة له”. “يجب أن يكون جديًا فخورًا ، فخور جدًا.”

تعهد Mahomes بتكوين الخسارة غير المتوازنة للنسور ، والتي اعتبر الكثيرون واحدة من أسوأ الألعاب في حياته المهنية.

وكتب ماهومز على وسائل التواصل الاجتماعي: “نقدر كل الحب والدعم من #Chiefkingdom الذي تركتكم (الأحد)”.

“سأستمر دائمًا في العمل وأحاول التعلم وأكون أفضل من ذلك. تريد أن تشكر الله على كل فرصة منحني. كتب إلى أتباعه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة “.