جذب الطيور الطنانة بدون وحدة تغذية عن طريق زراعة شجيرة مزهرة غنية بالرحيق

في حين أن مغذيات الطائر الطنان قد ترسم هذه الطيور الرائعة التي ترفرف إلى الفناء ، فقد تبحث أيضًا عن النباتات الأصلية التي توفر مقاربة أكثر استدامة لجذب الطيور الطنانة. إذا كان الأمر كذلك ، فإن أحدهم قد ترغب في التفكير فيه هو Ocotillo (Fouquieria Splendens) ، وهي شجيرة مزهرة غير غازية وغنية بالرحيق ستغري وتشجع الطيور الطنانة على التدفق إلى حديقتك دون تغذية. ينمو Ocotillo بشكل جيد في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11 في المناطق الصحراوية المسطحة في أريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو ونيفادا وتكساس.
يتكون كل شجيرة من عدة براعم طويلة ومتعرّفة ، والتي يشار إليها على نحو مناسب باسم Canes. يركض الأشواك لأعلى ولأسفل البراعم ، وينضم إليه أوراق خضراء على شكل بيضاوي بعد فترات المطر. لا عجب أن يتم رسم الطيور الطنانة إلى الشجيرة – فهي تنتج مجموعات من الزهور الحمراء والبرتقالية الرائعة على طول براعمها الطويلة. بين الأوراق الملونة الزاهية وحقيقة أن الشجيرة غالباً ما تتفتح أكثر من مرة كل عام (المرة الأولى في الربيع ، ثم مرة أخرى طوال فصل الصيف اعتمادًا على هطول الأمطار) ، يمكن أن تكون إضافة لطيفة إلى فناءك عندما تتطلع إلى جذب طيور الطنان. إذا كنت تعيش في جنوب ولاية أريزونا على وجه الخصوص ، فقد تجد أنك تجذب المزيد من الطيور الطنانة مع حدوث فترة ازدهار في نفس الوقت الذي تبدأ فيه الطيور الطنانة في العودة من هجراتها الشتوية إلى الجنوب.
كيف تنمو Ocotillo في فناءك لجذب الطيور الطنانة
إذا كنت تعيش في منطقة صحراوية في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11 ، فيمكنك زراعة Ocotillo لجذب طيور الطنان إلى فناءك. كمكافأة ، إنه نبات يجذب كل من الطيور الطنان والفراشات ، لذلك يمكن أن يساعدك في إنشاء واحة حقيقية لملقاهنا الثمينة. بالنظر إلى حقيقة أنه ينمو في الصحراء ، فإن Ocotillo هو نبات يتحمل الجفاف. ومع ذلك ، سترغب في اختيار موقع في الفناء الخاص بك مع تربة جيدة التصريف. لقد اعتاد على النمو فوق روكي بيدس ، والتي تسمح لمياه الأمطار بالتصريف جيدًا. في الواقع ، في حين أن النبات ينتج أوراقه على شكل بيضاوي بعد هطول أمطار صحراوية جيدة ، فإن هذه الأوراق تنخفض بعد فترة وجيزة من تجف التربة. تساعد هذه الممارسة الشجيرة على الحفاظ على الرطوبة بشكل أفضل في جذورها وبراعمها للبقاء على قيد الحياة خلال فترات من الأمطار الصغيرة أو معدومة ، والتي تعتبر شائعة في المناطق الصحراوية.
أفضل وقت لزرع Ocotillo هو خلال الربيع ، بين مارس ومايو. عند إعادة زراعة Ocotillo في الفناء الخاص بك ، من المهم النظر في وضعه الأصلي. يجب أن تهتم بوضع النبات في نفس الاتجاه الذي تم العثور عليه فيه في الأصل (أي لاحظ أي جانب من العصي التي تواجه أشعة الشمس الجنوبية ، ووضعها مرة أخرى في الأرض بحيث يكون هذا الجانب مرة أخرى في اتجاه الشمس النابضة). حتى مباشرة بعد الزراعة ، ستحتاج إلى توخي الحذر لتجنب إفراط في مصنع Ocotillo الجديد. عندما لا يزال المصنع ينمو ويثبت نفسه في فناءك ، يجب أن يكون سقي حوالي أسبوع واحد خلال فصل الصيف ومرة أخرى كل أسبوع خلال الأشهر الباردة.