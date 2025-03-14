جذب الطيور الطنانة بدون وحدة تغذية عن طريق زراعة شجيرة مزهرة غنية بالرحيق

في حين أن مغذيات الطائر الطنان قد ترسم هذه الطيور الرائعة التي ترفرف إلى الفناء ، فقد تبحث أيضًا عن النباتات الأصلية التي توفر مقاربة أكثر استدامة لجذب الطيور الطنانة. إذا كان الأمر كذلك ، فإن أحدهم قد ترغب في التفكير فيه هو Ocotillo (Fouquieria Splendens) ، وهي شجيرة مزهرة غير غازية وغنية بالرحيق ستغري وتشجع الطيور الطنانة على التدفق إلى حديقتك دون تغذية. ينمو Ocotillo بشكل جيد في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11 في المناطق الصحراوية المسطحة في أريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو ونيفادا وتكساس.

يتكون كل شجيرة من عدة براعم طويلة ومتعرّفة ، والتي يشار إليها على نحو مناسب باسم Canes. يركض الأشواك لأعلى ولأسفل البراعم ، وينضم إليه أوراق خضراء على شكل بيضاوي بعد فترات المطر. لا عجب أن يتم رسم الطيور الطنانة إلى الشجيرة – فهي تنتج مجموعات من الزهور الحمراء والبرتقالية الرائعة على طول براعمها الطويلة. بين الأوراق الملونة الزاهية وحقيقة أن الشجيرة غالباً ما تتفتح أكثر من مرة كل عام (المرة الأولى في الربيع ، ثم مرة أخرى طوال فصل الصيف اعتمادًا على هطول الأمطار) ، يمكن أن تكون إضافة لطيفة إلى فناءك عندما تتطلع إلى جذب طيور الطنان. إذا كنت تعيش في جنوب ولاية أريزونا على وجه الخصوص ، فقد تجد أنك تجذب المزيد من الطيور الطنانة مع حدوث فترة ازدهار في نفس الوقت الذي تبدأ فيه الطيور الطنانة في العودة من هجراتها الشتوية إلى الجنوب.