جذب الطيور الطنانة مع مجموعة حاوية حاوية مثالية لساحات الظلال

يعمل هذا المزيج جيدًا معًا ، ليس فقط بسبب ألوانها وارتفاعها التنسيق ، ولكن أيضًا متطلبات الرعاية الخاصة بهم. احتياجات الضوء والتربة المتوافقة تجعلها مجموعة رائعة. شوكولاتة رقاقة bugleweed هي من محبي الظل العميق ، وكذلك قلب النزيف. يمكن للزهور الكاردينال أن تتسامح مع بعض أشعة الشمس المقلوبة ، ولكنها ستكون راضية تمامًا مع الاثنين الأخريين في الجزء الغامق من الفناء الخاص بك. تحتاج جميع هذه الجمالات الثلاثة إلى تربة رطبة ، لذا فإن إدخالها في نفس الحاوية هو أمر لا يعقل يجعل وظيفتك في سقيها بشكل أسرع (حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في مشاهدة الطيور الطنانة التي تتغذى عليها).

تعمل مناطق صلابة وزارة الزراعة الأمريكية لصالحك هنا أيضًا. تعتبر شوكولاتة شوكولاتة Bugleweed جزءًا جزئيًا للمناطق من 4 إلى 9 ، في حين أن الزهور الكاردينال وقلوب النزيف راضية في المناطق من 3 إلى 9. سوف يبهر هذا الثلاثي المنتصر عاماً بعد عام لأنهم جميعهم معمرة ، لذا بمجرد زرعها في المرة الأولى ، فإنك أنت وأفضل الطيور الطنان في كل ربيع وانتظرهم إلى الحياة. تعتبر Chocolate Chip Bugleweed أيضًا دائمة الخضرة ، مما يعني أنك ستستمتع بأوراق الشجرات البنية الشوكولاتة التي تتسم بها الشوكولاتة على مدار السنة.

هناك الكثير من الفوائد لتنمية حديقة الحاويات بالإضافة إلى جذب الطيور الطنانة. يمكنك الاستمتاع بالنباتات الملونة وأصدقائك في الطيور لسنوات قادمة مع هذه الزهور في حديقة الحاويات الخاصة بك. ليس هناك شك في أنك ستحصل عليها وهي تتجول في فناءك المظلوم للاستمتاع بكل الرحيق الذي يمكن أن تتعامل معه أجسادهم الصغيرة.