جذب الطيور الطنانة مع مجموعة حاوية حاوية مثالية لساحات الظلال

إن وجود الطيور الطنانة التي تدور حول فناءك في الأشهر الأكثر دفئًا هو مشهد مذهل لرؤيته. إنهم يتجولون داخل وخارج الأزهار الغنية بالرحيق بسرعات مبهرة ، وتلألؤ الضوء من أجسادهم الصغيرة وهم يستفيدون مما تقدمه النباتات الخاصة بك. تتغذى هذه المخلوقات الصغيرة الجميلة كل 10 إلى 15 دقيقة وزيارة 1000 إلى 2000 زهرة في اليوم. فلماذا لا تضيف حديقة حاويات إلى فناءك لجذب هذه الطيور الصغيرة الجائعة ومنحهم بوفيه غني بالرحيق؟ مع التركيز على المناطق المظللة وإضافة مجموعة حاوية حديقة من شوكولاتة شوكولاتة البوق (Ajuga Reptans) ، فإن الزهور الكارالية (Lobelia cardinalis) ، وقلوب النزيف (Lamprocapnos Spectabilis) سوف تعطي هؤلاء اللاعبين الصغار الذين يحتاجون إليه أثناء ملء بقعة الظل المهملة مع اللون.
الطيور الطنانة ليست مجرد إضافات جميلة لرأيك ، فهي مفيدة أيضًا. يمكن أن تساعد في تخفيف الآفات مثل الحشرات الصغيرة ، والخنافس ، والنمل ، والمن ، والناش ، والبعوض ، والدبابير ، والتي تشكل كلها جزءًا من نظامهم الغذائي اليومي. العلف الطنان لعلف الرحيق باستخدام البصر ، والبحث عن الزهور الأنبوبية التي يمكن أن تستوعب فواتيرها الطويلة. تحب هذه الطيور النباتات المشرقة والملونة-على وجه الخصوص ، إضافة اللون الأحمر إلى حديقتك لجذب الطيور الطنانة-مما يعني أن الفناء المظللة ستكون غرفة طعام مذهلة لهم وشاشة زهرية جذابة لك.
أضف نباتات ذات أزهار ملونة
من أجل النجاح النهائي والجمال ، اتبع الصيغة البسيطة لتصميم حديقة الحاويات الخاصة بك من الإثارة الإثارة والحشو والمزاحين معًا. شوكولاتة رقاقة Bugleweed هي مصنع حشو رائع لأنه غطاء أرضي. في فصل الربيع ، ستلاحظ أنت ولطائر الطنان الخاص بك أن الأزهار الأنبوبية الأرجوغة الأزرق تنبثق لإطعام أصدقائك الصغار. قم بتضمين أزهار كاردينال من 4 إلى 5 أقدام مثل الإثارة الخاصة بك ، والتي تتميز بأزهار أنابيب بيضاء أو وردية أو حمراء في أواخر الصيف والخريف-وهو عرض حقيقي للمنطقة ذات أشعة الشمس المغطاة. من الجميل جدًا أن تقاوم كمشرف ، تعرض قلوب النزف زهورًا وردية جميلة على شكل قلب يجلس فوق سيقانه. ينمو إلى حوالي 2 إلى 3 أقدام وعرضه ، مما يجعل ارتفاعه مكملاً مثاليًا للآخرين.
قم بزرع الثلاثي في وعاء ، أو صندوق زارع مرفوع ، أو جرة رائعة من الناحية الجمالية لإعطاء الارتفاع والعمق إلى مساحة مظهلة. لن تتمكن الطيور الطنانة من مقاومة هذه الشاشة المتداخلة مع مجموعة من الزهور الملونة اللذيذة. فقط كن حذرًا مع الزهور الكاردينال وقلوب النزيف لأنها سامة للبشر ومشكلة للقطط والكلاب. سترغب في إبقاء الحيوانات الأليفة والأطفال بعيدًا عن هذه النباتات.
يعمل التحرير والسرد لأن لديهم نفس احتياجات الرعاية
يعمل هذا المزيج جيدًا معًا ، ليس فقط بسبب ألوانها وارتفاعها التنسيق ، ولكن أيضًا متطلبات الرعاية الخاصة بهم. احتياجات الضوء والتربة المتوافقة تجعلها مجموعة رائعة. شوكولاتة رقاقة bugleweed هي من محبي الظل العميق ، وكذلك قلب النزيف. يمكن للزهور الكاردينال أن تتسامح مع بعض أشعة الشمس المقلوبة ، ولكنها ستكون راضية تمامًا مع الاثنين الأخريين في الجزء الغامق من الفناء الخاص بك. تحتاج جميع هذه الجمالات الثلاثة إلى تربة رطبة ، لذا فإن إدخالها في نفس الحاوية هو أمر لا يعقل يجعل وظيفتك في سقيها بشكل أسرع (حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في مشاهدة الطيور الطنانة التي تتغذى عليها).
تعمل مناطق صلابة وزارة الزراعة الأمريكية لصالحك هنا أيضًا. تعتبر شوكولاتة شوكولاتة Bugleweed جزءًا جزئيًا للمناطق من 4 إلى 9 ، في حين أن الزهور الكاردينال وقلوب النزيف راضية في المناطق من 3 إلى 9. سوف يبهر هذا الثلاثي المنتصر عاماً بعد عام لأنهم جميعهم معمرة ، لذا بمجرد زرعها في المرة الأولى ، فإنك أنت وأفضل الطيور الطنان في كل ربيع وانتظرهم إلى الحياة. تعتبر Chocolate Chip Bugleweed أيضًا دائمة الخضرة ، مما يعني أنك ستستمتع بأوراق الشجرات البنية الشوكولاتة التي تتسم بها الشوكولاتة على مدار السنة.
هناك الكثير من الفوائد لتنمية حديقة الحاويات بالإضافة إلى جذب الطيور الطنانة. يمكنك الاستمتاع بالنباتات الملونة وأصدقائك في الطيور لسنوات قادمة مع هذه الزهور في حديقة الحاويات الخاصة بك. ليس هناك شك في أنك ستحصل عليها وهي تتجول في فناءك المظلوم للاستمتاع بكل الرحيق الذي يمكن أن تتعامل معه أجسادهم الصغيرة.