جذب الطيور الطنان والفراشات والطيور المغردة والنحل مع نبات واحد يفعل كل شيء

إذا كنت تريد حديقة مملوءة بخلاء الطيور المغردة والطنان من الطيور الطنانة والفراشات والنحل ، فإن البرقوق الهندي (Oemleria cerasiformis) ، يجب أن يكون أحد النباتات الأصلية لنهج مستدام لجذب الطيور الطنانة ، في قائمة النباتات الخاصة بك. ما يجعل هذا النبات مميزًا حقًا هو أنه واحد من أوائل الشجيرات المتفجرة كل موسم ، حيث تقدم أزهارًا مملوءة بالرحيق في أواخر الشتاء وأوائل الربيع. توفر هذه الأزهار مصدرًا طعامًا مغذيًا للطيور الطنانة والفراشات وغيرها من الملقحات عندما لا تتوفر إمدادات الطعام الأخرى بعد. وهذا يمنح الملقحات بداية في مساعدة المحاصيل الأخرى والنباتات المزهرة التي تعتمد على خدمات التلقيح الخاصة بهم لتزدهر. طوال فصل الصيف ، تجذب ثمار وبذور البرقوق الهندية الطيور المغردة وغيرها من الحياة البرية.

يُعرف البرقوق الهندي أيضًا باسم Oso Berry ، وهو شجيرة دائمة سريعة النمو يمكن أن تصل إلى ارتفاعات تتراوح بين 6 و 20 قدمًا. يعتبر البرقوق الهندي الذي يرتكز عليه نظام الجذر الليفي مثاليًا لتغطية مساحات كبيرة من حديقتك. إنه لأمر رائع مثل الخلفية المحفورة أو المورقة للنباتات المزهرة الأصغر طوال موسم النمو. إنها موطنها المناطق الساحلية الغربية في أمريكا الشمالية ، من جنوب كولومبيا البريطانية إلى وسط كاليفورنيا ، وستزدهر في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 10. إنها لا تعتبر غازية ومقاومة للآفات والأمراض ، مما يضيف إلى جاذبيتها.