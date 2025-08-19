جذب الطيور والفراشات إلى الفناء الخاص بك مع معمرة نابضة بالحياة تحب التربة الرطبة

من بين جميع النباتات المعمرة التي يجب إضافتها إلى فناءك لجذب الطيور والفراشات ، يعد عباد الشمس Maximilian أحد أكثرها تنوعًا. ومن السهل الاعتناء به! بالإضافة إلى ظروف درجة الحرارة التي يمكن أن تنمو ، يمكن أيضًا التعامل مع فترات الجفاف في أي نوع من التربة تقريبًا ، على الرغم من أنها تفضل التربة الرطبة أو الرطبة مع تصريف جيد.

أثناء استكشاف المواقع لزراعة عباد الشمس المكثف ، كن على دراية بالنباتات الأخرى في المنطقة. مثل عباد الشمس الأخرى ، فإن عباد الشمس Maximilian هو allelopathic ، مما يعني أنه يتفاعل كيميائيًا مع النباتات القريبة إما للمساعدة أو إعاقة نموها. يمكن أن يؤثر حبهم للشمس والتربة الرطبة أيضًا على التمثيل الضوئي والمواد الغذائية للتربة للنباتات القريبة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للسيطرة على نمو الأعشاب في محاصيل معينة ، ولكن يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على النباتات مثل الراوند والفاصوليا والبطاطا.

لإنشاء المصنع ، ابدأ بزراعة البذور في أوائل الشتاء في أشعة الشمس الكاملة للتحضير للموسم التالي. خلال السنة الأولى ، قد تحتاج إلى سقيها بانتظام ، راجع التعليمات الموجودة على حزمة البذور لمزيد من التوجيه. بمجرد أن يصل المصنع إلى مرحلة النضج ، من المحتمل ألا تحتاج إلى سقيه بعد الآن. ليس هناك الكثير مما يجب القيام به في طريق الرعاية المستمرة أيضًا. عندما ينتهي موسم النمو ويموت كل من الإزهار ، قطع السيقان إلى الأرض. يمكنك أيضًا حفر جذورها وفصلها قبل إعادة زراعة النمو الأكثر تنظيماً.