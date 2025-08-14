جرب تقنية انتشار سهلة العشبة لإمداد لا تنتهي من Oregano الطازج

يستخدم أوريجانو المجفف أو الطازج (Origanum Vulgare) بمذكرة نفاذة وحار قليلاً إلى المأكولات الإيطالية والمكسيكية واليونانية. نكهة الأعشاب الطازجة أكثر دقة من تلك الموجودة في المجموعة المجففة ، وهي توابل يمكن أن يتولى الطبق إذا تم استخدامه بشكل كبير. يمكنك وضع جرة من أوريجانو المجففة بأمان في الجزء الخلفي من خزانة التوابل ، لأن Oregano الطازج سهل النمو في الحديقة أو في الحاويات. قم بإنشاء إمدادات لا تنتهي أبدًا من خلال الانتشار عن طريق قصاصات الجذعية ، وهي تقنية منخفضة التكلفة ومستدامة لا تتطلب أدوات فاخرة أو معرفة البستنة الغامضة.
في بعض الأحيان يتم الخلط بين أوريجانو مع Marjoram (Origanum Majorana) ، لذلك إذا كنت تشتري نباتات جديدة مع خطط للانتشار في المستقبل وتريد أفضل Oregano في الطهي ، فاختر التنوع اليوناني (Origanum Vulgare). يزدهر المصنع ، هاردي في المناطق من 4 إلى 8 ، في أشعة الشمس الكاملة والتربة المتوسطة التي يتم تصريفها جيدًا. تنمو الشجيرات الصغيرة إلى حوالي 3 أقدام وعرضها قدمين ولديها مشاكل قليلة جدًا مع آفات الحشرات أو المرض.
إذا كنت تزرع Oregano للطهي بدلاً من زينة ، فإن أفضل طريقة هي حصاد Oregano قبل الزهور لتشجيع النمو الجديد. بمجرد الزهور النباتية ، يتباطأ النمو بشكل كبير وقد يتوقف تمامًا. الإزهار أيضا يجعل الأوراق أقل لذيذ. قم بتجفيف السيقان التي قطعتها للاستخدام في المستقبل ، أو استخدامها طازجة في الطهي ، أو كقصاصات جذعية للانتشار. تعمل هذه الطريقة مع مجموعة من الأعشاب اللذيذة التي يمكنك النمو من القطع.
تنمو الأوريغانو من قصاصات
نمو أوريجانو من القطع بدلاً من البذور له العديد من الفوائد. إنه يزيل العمل المشارك في البدء بالبذور ، والنباتات المزروعة من القطع تنضج بسرعة أكبر. الأهم من ذلك ، أن نكهة النبات الجديد ستكون هي نفسها النبات القديم لأنها متطابقة وراثيا.
للبدء ، قم بقطع جذع صحي من 2 إلى 6 بوصات مباشرة أسفل عقدة الورقة ، المكان الموجود على الجذع حيث يتم توصيل الأوراق. قم بإزالة حوالي نصف الأوراق التي تنمو من الجذع ، وترك الأوراق العلوية سليمة. عصا الجذع في وعاء صغير مملوءة بمزيج الجذور أو في كوب من الماء. بمجرد أن تتمكن من رؤية الجذور ، يكون القطع جاهزًا لزرعه. إذا كنت قد وضعت الجذعية في التربة ولم تتمكن من رؤية الجذور ، فقم بسحب النبات الجديد – إذا كانت هناك مقاومة ، فهناك جذور. قد يساعد غمس جذع المقطعة في هرمون تأصيل أو استخدام بديل طبيعي مثل القرفة قبل أن يصابها بالتربة أو الماء في التطور الجذر ، ولكنه غير مطلوب. ستستفيد القطع من الرطوبة العالية ، لذا استخدم غلافًا بلاستيكيًا لخيمة الوعاء ووضع القطع في بقعة دافئة ومظلمة. لا تدع البلاستيك يمس القطع لأنه قد يتسبب في تحلل الأوراق.
بمجرد أن تكون القطع جاهزة للزرع ، اختر موقعًا مشمسًا مثل نافذة مواجهة للجنوب إذا كنت تقوم بزرع الأوريغانو في حاويات داخلية. استخدم مزيجًا تجاريًا أو اصنع خاصًا بك من خلال الجمع بين أجزاء متساوية من مزيج الوصفة والبيرلايت والطحلب الخث. الماء عندما يكون الجزء العلوي من التربة جافًا. في الهواء الطلق ، يفضل Oregano التربة القلوية قليلاً ، وتربة جيدة الاستخدام والشمس الكاملة.