جرب تقنية انتشار سهلة العشبة لإمداد لا تنتهي من Oregano الطازج

يستخدم أوريجانو المجفف أو الطازج (Origanum Vulgare) بمذكرة نفاذة وحار قليلاً إلى المأكولات الإيطالية والمكسيكية واليونانية. نكهة الأعشاب الطازجة أكثر دقة من تلك الموجودة في المجموعة المجففة ، وهي توابل يمكن أن يتولى الطبق إذا تم استخدامه بشكل كبير. يمكنك وضع جرة من أوريجانو المجففة بأمان في الجزء الخلفي من خزانة التوابل ، لأن Oregano الطازج سهل النمو في الحديقة أو في الحاويات. قم بإنشاء إمدادات لا تنتهي أبدًا من خلال الانتشار عن طريق قصاصات الجذعية ، وهي تقنية منخفضة التكلفة ومستدامة لا تتطلب أدوات فاخرة أو معرفة البستنة الغامضة.

في بعض الأحيان يتم الخلط بين أوريجانو مع Marjoram (Origanum Majorana) ، لذلك إذا كنت تشتري نباتات جديدة مع خطط للانتشار في المستقبل وتريد أفضل Oregano في الطهي ، فاختر التنوع اليوناني (Origanum Vulgare). يزدهر المصنع ، هاردي في المناطق من 4 إلى 8 ، في أشعة الشمس الكاملة والتربة المتوسطة التي يتم تصريفها جيدًا. تنمو الشجيرات الصغيرة إلى حوالي 3 أقدام وعرضها قدمين ولديها مشاكل قليلة جدًا مع آفات الحشرات أو المرض.

إذا كنت تزرع Oregano للطهي بدلاً من زينة ، فإن أفضل طريقة هي حصاد Oregano قبل الزهور لتشجيع النمو الجديد. بمجرد الزهور النباتية ، يتباطأ النمو بشكل كبير وقد يتوقف تمامًا. الإزهار أيضا يجعل الأوراق أقل لذيذ. قم بتجفيف السيقان التي قطعتها للاستخدام في المستقبل ، أو استخدامها طازجة في الطهي ، أو كقصاصات جذعية للانتشار. تعمل هذه الطريقة مع مجموعة من الأعشاب اللذيذة التي يمكنك النمو من القطع.