جرب تقنية طي الملابس البسيطة لـ Nate Berkus للأدراج المنظمة تمامًا

إذا كنت قصيرًا في تخزين الملابس ، فإن Nate Berkus لديه نصيحة لا تقدر بثمن للمشاركة. بالإضافة إلى عبقريته الإبداعية في تصميم المنزل ، لديه أيضًا بعض النصائح التنظيمية المتغيرة للحياة. سواء كنت تعيش في مساحة كبيرة أو مضغوطة ، لا يوجد شيء مثل التخزين. بقدر ما نحاول الحفاظ على ممتلكاتنا في وضع حرج ، تعد الخزانة واحدة من أصعب المساحات التي يجب الحفاظ عليها بشكل منظم. لحسن الحظ ، لدى Nate Berkus تقنية قابلة للطي من شأنها أن تخلق مساحة وجعل يوم الغسيل أكثر احتمالًا.

أظهر بيركوس تقنيته بأصعب قطعة من الملابس التي يمكن طيها – بنطال رياضي. أخبر أتباعه في Instagram ، “سروال Sweatpans لا تسير على ما يرام في الدرج. لا يمكنك تنظيمهم جيدًا ، لكن يمكنك ذلك إذا كنت تفعل ذلك!” واصل طيها مباشرة إلى نصفين على طول التماس الخلفي ، ثم إلى نصفين مرة أخرى بالطول. بعد ذلك ، قام بطوي الجزء الصغير من الجزء الخلفي من السراويل التي تخرج إلى أبعد من الباقي ، ودخلها في الداخل قبل طي السراويل بأكملها إلى أعلى مرتين. هذا بلا شك واحد من أفضل نصائح وحيل منظمة HGTV نجمة HGTV.