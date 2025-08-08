جرب تقنية طي الملابس البسيطة لـ Nate Berkus للأدراج المنظمة تمامًا

إذا كنت قصيرًا في تخزين الملابس ، فإن Nate Berkus لديه نصيحة لا تقدر بثمن للمشاركة. بالإضافة إلى عبقريته الإبداعية في تصميم المنزل ، لديه أيضًا بعض النصائح التنظيمية المتغيرة للحياة. سواء كنت تعيش في مساحة كبيرة أو مضغوطة ، لا يوجد شيء مثل التخزين. بقدر ما نحاول الحفاظ على ممتلكاتنا في وضع حرج ، تعد الخزانة واحدة من أصعب المساحات التي يجب الحفاظ عليها بشكل منظم. لحسن الحظ ، لدى Nate Berkus تقنية قابلة للطي من شأنها أن تخلق مساحة وجعل يوم الغسيل أكثر احتمالًا.
أظهر بيركوس تقنيته بأصعب قطعة من الملابس التي يمكن طيها – بنطال رياضي. أخبر أتباعه في Instagram ، “سروال Sweatpans لا تسير على ما يرام في الدرج. لا يمكنك تنظيمهم جيدًا ، لكن يمكنك ذلك إذا كنت تفعل ذلك!” واصل طيها مباشرة إلى نصفين على طول التماس الخلفي ، ثم إلى نصفين مرة أخرى بالطول. بعد ذلك ، قام بطوي الجزء الصغير من الجزء الخلفي من السراويل التي تخرج إلى أبعد من الباقي ، ودخلها في الداخل قبل طي السراويل بأكملها إلى أعلى مرتين. هذا بلا شك واحد من أفضل نصائح وحيل منظمة HGTV نجمة HGTV.
أفضل طرق قابلة للطي لتوفير الحد الأقصى للمساحة
عرض بيركوس النتيجة النهائية ، قائلاً: “ما لديك هو لبنة صغيرة ، دون أن يخرج هذا الجانب. ثم يذهب مباشرة في الدرج!” إنه “مجلد عظيم” ، ويبدو أن أتباعه يتفقون. ليست هذه هي المرة الأولى التي يبهر فيها المشاهدين بطرقه الذكية. قام أيضًا بإنشاء برنامج تعليمي Instagram حول كيفية طي البطانيات. من خلال طي البطانية في الثلاثات ، كان قادرًا على إنشاء “أنبوب صغير مثالي”. هذا سمح له بعد ذلك بطيه لأعلى في ثلاث طيات أخرى ، على غرار تعليمي Sweatpants. كلمسة نهائية ، قام بوضع نهاية البطانية بشكل نظيف داخل الأنبوب.
على دراية جيدة بهديته لمنظمة الدرج والخزانة ، نشر بيركوس صورة على Facebook مع التسمية التوضيحية ، “الطية المثالية غير موجودة … حتى Jeremiah Brent وأنا أحصل على أيدينا. #Triplevirgo.” في الواقع ، فإن تقنية طي بيركوس الشهيرة تذكرنا بالطريقة الشعبية لماري كوندو. قبل البدء في طريقة تنظيم ماري كوندو في كوندوي ، يمكنك إجراء تغييرات صغيرة ، مثل طي ملابسك بشكل صحيح. كما أنها تطبق نفس نظرية طي عناصر الملابس المسطحة والبياضات في الثلاثات قبل طيها بالطول وأخيراً طيها في الثلاثات مرة أخرى. هذا دليل على أن تقنية بيركوس محبوبة بشكل جيد بين الايجابيات. نظرًا لأن خزانة ملابسك لا يمكن تنظيمها أبدًا ، فهناك الكثير من نصائح المنظمة المتاحة من Nate Berkus لأولئك الذين يستمرون في تأجيله.