جرب حيلة شجرة الدولار للحفاظ على بهاراتك منظمة على الحائط: لا حاجة إلى رف!

لتنفيذ هذا الحيلة، ستحتاج إلى تحديد المكان الذي تريد أن تذهب إليه توابلك بالضبط. قد يكون من المنطقي تركيبها داخل خزانة مطبخك – واحدة بالقرب من طباخك لسهولة الوصول إليها – لأن هذا يعني أنه يمكنك إبقائها بعيدًا عن الأنظار عندما لا تكون قيد الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يعد الجزء الداخلي من باب الخزانة مساحة جيدة للاستفادة منها حيث أنها غالبًا ما تترك فارغة. إذا كان لديك فجوة صغيرة على الحائط بالقرب من منطقة الطهي، فقد ترغب أيضًا في لصق الشرائط مباشرة على الحائط، فقط للتأكد من أنها في متناول يدك عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

كما هو الحال مع أي مشروع لاصق، ستحتاج إلى تثبيت الشرائط على سطح نظيف، لذا امسحها وتأكد من جفافها تمامًا قبل تقشير الجزء الخلفي من الملصقات وتثبيتها على الحائط. اضغط عليها بقوة واتركها تلتصق وتجف قبل إضافة أي مرطبانات بهارات إلى مشابكها. لحسن الحظ، تتفق المراجعات الخاصة بمنتج Dollar Tree هذا على أنها تقوم بمهمة الحفاظ على الوزن بشكل جيد.

تعتبر برطمانات التوابل الزجاجية المستديرة الكلاسيكية هي الأنسب لهذه الحيلة، لذا، إذا كان لديك أشياء متناثرة في حاويات أكبر حجمًا، فقد ترغب أيضًا في شراء بعض برطمانات التوابل الفارغة وتنظيمها. وبالنظر إلى أن هذه الجرار تميل إلى أن تكون رخيصة بشكل لا يصدق، فهذه طريقة عبقرية جدًا لتخزين التوابل – وهي طريقة قد تغير اللعبة عندما يحين وقت إعداد العشاء.