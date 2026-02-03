جرب حيلة شجرة الدولار للحفاظ على بهاراتك منظمة على الحائط: لا حاجة إلى رف!

لا يتطلب الأمر سوى عدد قليل من تجارب الوصفات البرية لمجموعة التوابل الخاصة بك لتخرج عن نطاق السيطرة قليلاً. في دقيقة واحدة يكون كل شيء منظمًا، وأنت تعرف بالضبط ما لديك – وفي الدقيقة التالية، تستمر في فقدان ما تحتاجه وسط الفوضى. لحسن الحظ، هناك اختراق واحد يوفر طريقة سهلة للسيطرة على الأمور. بدلاً من استخدام بعض الأرفف الجديدة أو الرف المخصص، تستخدم هذه الخدعة الصغيرة الذكية الممسحة وحاملات المكنسة الأساسية المضادة للانزلاق من Dollar Tree. نعم، إن الحوامل المصممة للإمساك بالمقابض الطويلة وإبقائها في وضع مستقيم هي الحجم المثالي للإمساك بمعظم مرطبانات التوابل أيضًا. تأتي إصدارات Dollar Tree على شكل شريط مزود بحاملين متصلين، لذا كل ما عليك فعله هو وضع عدة صفوف بجوار بعضها البعض لإنشاء بعض الصفوف الأنيقة.
إن متعة وجود خزانة توابل جيدة التنظيم تعني أنه لن يكون هناك المزيد من البرطمانات المختبئة في الجزء الخلفي من الدرج أو الخزانة، ولا يمكن العثور عليها عندما تكون في أمس الحاجة إليها. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كان لديك خزانة ضحلة أو مطبخ صغير بشكل عام، لأنه بمجرد ترتيب البرطمانات عموديًا بملصقات مرئية، تصبح تجربة الطهي بأكملها أسهل بكثير. لا يبدو هذا اختراقًا مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، ولكن بالنسبة للمستأجرين، أو الأشخاص الذين لديهم مطابخ صغيرة، أو أي شخص يريد حل تخزين داخل الخزانة، فهو حل صغير ذكي حقًا.
كيفية تحويل حامل المكنسة إلى رف بهارات فعال
لتنفيذ هذا الحيلة، ستحتاج إلى تحديد المكان الذي تريد أن تذهب إليه توابلك بالضبط. قد يكون من المنطقي تركيبها داخل خزانة مطبخك – واحدة بالقرب من طباخك لسهولة الوصول إليها – لأن هذا يعني أنه يمكنك إبقائها بعيدًا عن الأنظار عندما لا تكون قيد الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يعد الجزء الداخلي من باب الخزانة مساحة جيدة للاستفادة منها حيث أنها غالبًا ما تترك فارغة. إذا كان لديك فجوة صغيرة على الحائط بالقرب من منطقة الطهي، فقد ترغب أيضًا في لصق الشرائط مباشرة على الحائط، فقط للتأكد من أنها في متناول يدك عندما تكون في أمس الحاجة إليها.
كما هو الحال مع أي مشروع لاصق، ستحتاج إلى تثبيت الشرائط على سطح نظيف، لذا امسحها وتأكد من جفافها تمامًا قبل تقشير الجزء الخلفي من الملصقات وتثبيتها على الحائط. اضغط عليها بقوة واتركها تلتصق وتجف قبل إضافة أي مرطبانات بهارات إلى مشابكها. لحسن الحظ، تتفق المراجعات الخاصة بمنتج Dollar Tree هذا على أنها تقوم بمهمة الحفاظ على الوزن بشكل جيد.
تعتبر برطمانات التوابل الزجاجية المستديرة الكلاسيكية هي الأنسب لهذه الحيلة، لذا، إذا كان لديك أشياء متناثرة في حاويات أكبر حجمًا، فقد ترغب أيضًا في شراء بعض برطمانات التوابل الفارغة وتنظيمها. وبالنظر إلى أن هذه الجرار تميل إلى أن تكون رخيصة بشكل لا يصدق، فهذه طريقة عبقرية جدًا لتخزين التوابل – وهي طريقة قد تغير اللعبة عندما يحين وقت إعداد العشاء.