جرب هذه الخدعة ذكية ديكور المنزل لإنقاذ أغطية جرة ماسون القديمة من المكب

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تعتبر الجرار Mason واحدة من تلك الحاويات متعددة الاستخدامات التي يمكنك استخدامها في أي غرفة في المنزل إلى حد كبير. من شرب الكؤوس إلى الهزازات الملحية والفلفل إلى المزهريات ، وما بعده ، لا يوجد نهاية للطرق الإبداعية هذه الأشياء. ولكن ماذا عن الأغطية؟ لكل علبة زجاجية واحدة ، يبدو أنه يجب أن يكون هناك 10 قمم تشوش الخزائن. بدلاً من طردهم عندما يكونون مشوهين للغاية بحيث لا يمكن إغلاقه بشكل صحيح ، فكر في جميع أفكار ديكور المنزل الرائعة التي يمكنك DIY مع أغطية جرة MASOND ، بما في ذلك تجميل الشموع.

على الرغم من عدم وجود طريقة صحيحة أو خاطئة لوضع هذا الاختراق على الاختبار ، إلا أنه يعمل بشكل جيد على حاملي Tealight. كل ما عليك فعله هو ضرب شكل في الغطاء المعدني قبل شده. يضيء الضوء من الشمعة من خلال الصورة ، ويلقي الصورة الظلية على السقف أو الجدار ، وإضافة لمسة من النزوة إلى مساحتك. هذه طريقة ممتعة بشكل خاص لرفع مستوى إعداد الطاولة أو إضافة رومانسية تزدهر على طاولة السرير الخاصة بك. إذن ، ماذا تنتظر؟ قم بتجميع كل تلك الأقراص المعدنية من الجزء الخلفي من أدراجك وابدأ في تحويلها إلى ديكور المهملات في نهاية المطاف.