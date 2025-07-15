جرب هذه الخدعة ذكية ديكور المنزل لإنقاذ أغطية جرة ماسون القديمة من المكب

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تعتبر الجرار Mason واحدة من تلك الحاويات متعددة الاستخدامات التي يمكنك استخدامها في أي غرفة في المنزل إلى حد كبير. من شرب الكؤوس إلى الهزازات الملحية والفلفل إلى المزهريات ، وما بعده ، لا يوجد نهاية للطرق الإبداعية هذه الأشياء. ولكن ماذا عن الأغطية؟ لكل علبة زجاجية واحدة ، يبدو أنه يجب أن يكون هناك 10 قمم تشوش الخزائن. بدلاً من طردهم عندما يكونون مشوهين للغاية بحيث لا يمكن إغلاقه بشكل صحيح ، فكر في جميع أفكار ديكور المنزل الرائعة التي يمكنك DIY مع أغطية جرة MASOND ، بما في ذلك تجميل الشموع.
على الرغم من عدم وجود طريقة صحيحة أو خاطئة لوضع هذا الاختراق على الاختبار ، إلا أنه يعمل بشكل جيد على حاملي Tealight. كل ما عليك فعله هو ضرب شكل في الغطاء المعدني قبل شده. يضيء الضوء من الشمعة من خلال الصورة ، ويلقي الصورة الظلية على السقف أو الجدار ، وإضافة لمسة من النزوة إلى مساحتك. هذه طريقة ممتعة بشكل خاص لرفع مستوى إعداد الطاولة أو إضافة رومانسية تزدهر على طاولة السرير الخاصة بك. إذن ، ماذا تنتظر؟ قم بتجميع كل تلك الأقراص المعدنية من الجزء الخلفي من أدراجك وابدأ في تحويلها إلى ديكور المهملات في نهاية المطاف.
استعد لتجميل أغطية شمعة جرة ميسون
للبدء في هذا الاختراق ، ستحتاج إلى جمع أغطية Mason Jar القديمة والاستثمار في جهاز قطع. طريق واحد للاتخاذ هو استخدام قطع قرص المجوهرات ، على الرغم من أن هذا يمكن أن يكون باهظ الثمن. توفر مجموعة قطع القرص Jadpes تصميمًا محظوظًا لكمة البرسيم ، ولكن يمكنك العثور على قلوب ونجوم ومزيد من الخطوط العريضة أيضًا. خيار آخر هو استخدام Dremel مثل أداة دوار Uolor Mini Cordless ، وقطع Freehand. سواء كنت تدين حامل شموع مرتفعة رائعة بميزانية محدودة أو تنفق قليلاً ، سيكون لديك وظيفة إضافية فريدة من نوعها لخليتي الزجاج. وهذه ليست الطريقة الوحيدة لتعديل الأغطية لحامل الشموع المذهل.
بدلاً من قطع شكل معين في الأعلى ، حاول إضافة ثقوب متعددة ، وبالتالي فإن النار تتلألأ في pinpricks من الضوء لإلقاء النجوم على السقف. قم برسم الحاوية الزجاجية الصافية لتعزيز كمية السطوع القادمة من الغطاء. أضف القليل من اللون إلى العرض اللامع عن طريق لصق الخرزات الشفافة حول الفتحة التي قمت بإنشائها للقبض على الضوء. من كان يعلم أنه يمكنك على الفور ترقية أي جرة زجاجية مع هذه الأفكار الغطاء البسيطة؟ احصل على إبداع وقلل من بصمة الكربون مع زيادة ديكور منزلك إلى الحد الأقصى من خلال تجربة بعض هذه diy بنفسك.