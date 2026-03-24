جريج جيانوتي من WFAN يقدم ادعاءات جامحة بعد نزاع براندون تيرني المتفجر

لقد مر يوم واحد وكان للعداء بين جريج جيانوتي وبراندون تيرني حلقة أخرى.

في برنامجه “Boomer and Gio” يوم الثلاثاء على WFAN مع لاعب الوسط السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي Boomer Esiason، قال جيانوتي إن منتجي Tierney السابقين كانوا يحتفلون بعد أن ذهب Giannotti في حديث مدته ثلاث دقائق ونصف يوم الاثنين حول كيف كان Tierney “زميلًا سيئًا” في وقته مع محطة الراديو.

وقال جيانوتي: “كان الاحتفال الذي أقامه هؤلاء الرجال مذهلاً للغاية”. “واحدا تلو الآخر تلو الآخر.

“كنت مثل ،” يذهب إلى الأسفل “. وأخيرا، يمكننا أن نتحدث عن ذلك. أستطيع أن أخلع سترتي وأرقص في الشوارع».

ادعى جيانوتي أيضًا يوم الثلاثاء أن أحد زملاء عمل تيرني السابقين ترك العمل بسبب شيء فعله تيرني، على الرغم من أن جيانوتي لم يحدد ما حدث بالضبط.

في صراخ جيانوتي الأصلي، اتهم أيضًا تيرني بعدم وجود روح الدعابة، الناجمة عن مزحة لعبها هو وبعض موظفي WFAN.

لقد أحضروا متصلاً لتوبيخه، ويُزعم أن تيرني لم يكن مسلياً.

وأضاف أن تيرني – الذي تركته WFAN في ديسمبر – غالبًا ما يقلل من شأن أعضاء الفريق و”يتجاهل منتجيه”.

قال جيانوتي يوم الاثنين: “إنه شخص يأخذ الأمور على محمل الجد، ولا يستطيع أن يضحك على نفسه، ولا يفهم ذلك. وإذا فعل ذلك، وأظهر شخصية أكثر قليلاً، فربما كان سيحقق المزيد من النجاح هنا”.

رد تيرني على ادعاءات جيانوتي يوم الاثنين على قناته على موقع يوتيوب “BT Unleashed”، قائلاً إنه وجيانوتي كانا يتمتعان دائمًا بعلاقة ودية، لكنه اعتبر تصريحات جيانوتي بمثابة “اغتيال شخصية”.

وأوضح أيضًا أنه عندما وصف جيانوتي بأنه “زميل سيء في الفريق”، كان ذلك موجهًا فقط نحو المزحة، التي لم يكن يعلم حتى أنها كانت هفوة حتى “في ذلك اليوم”.

قال تيرني: “ما تعلمته حقًا في الحياة هو ألا أهتم حقًا بما يعتقده أي شخص عني لا يعرفني حقًا”. “وجريج لا يعرفني حقًا، وأنا لا أعرف جريج حقًا، لكي أكون منصفًا.

“سأقول إن الأمر أزعجني، ولن أكذب عليكم يا رفاق، لقد أزعجني ذلك”.

غادرت Tierney WFAN بعد أن غيرت تشكيلتها في بداية العام، منهية فعليًا عرض WFAN لـ Tierney و Sal Licata “BT and Sal”.

الآن، ركز تيرني أكثر على قناته على YouTube، حيث يتحدث كثيرًا عن كرة السلة في سانت جون وغيرها من الرياضات في نيويورك.