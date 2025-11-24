جرّب هذه الطريقة المناسبة للميزانية لتزيين منزلك بفن فريد

في عالم مليء بصور الذكاء الاصطناعي، هناك شيء يمكن قوله عن صحة قطعة فنية صنعها الإنسان. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تميل إلى استخدام الديكور القديم، مثل الديكور من العصر الفيكتوري. ومع ذلك، قد يميل البعض إلى اللجوء إلى وسائل اصطناعية للتزيين. وذلك لأنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها التزيين بميزانية محدودة. في ضوء ذلك، هناك جدل لتعريفهم بالصور والأعمال الفنية الفريدة الموجودة في المجال العام. التكلفة؟ لا شيء، باستثناء الوقت الذي يستغرقه البحث عن الصور وتنسيقها في شكل قابل للطباعة، بالإضافة إلى تكلفة ورق الصور الفوتوغرافية وإطاراتها.
تعد مواقع مثل Old Book Illustrations و Library of الكونغرس من بين الأماكن التي ستجد فيها صورًا ذات ملكية عامة. المواقع الأخرى، مثل Project Gutenberg، لا تتضمن الصور فحسب، بل النصوص أيضًا. إذا كنت تحب الصور من كتب Beatrix Potter القديمة، على سبيل المثال، فستجدها في Project Gutenberg. يمكن أن تكون مكتبات الجامعات أيضًا أماكن جيدة للبحث فيها عندما تكون مستعدًا لعمل عمل فني لجدار معرض الصور الخاص بك. في كثير من الأحيان، تكون بمثابة غرفة مقاصة لمواقع متعددة. عادةً ما يقومون أيضًا بفحص المواقع، لذا يمكنك التأكد من أن الصور التي تستخدمها هي ملكية عامة.
لتأطير العمل الفني، ستحتاج إلى طابعة مملوءة بورق صور عالي الجودة. تأتي هذه بتشطيبات مختلفة، ولكن الأكثر استخدامًا هو اللامع. تجنب استخدام ورق الطابعة العادي لأن الصور لن تبدو ذات جودة عالية بعد طباعتها. ستحتاج أيضًا إلى بعض المقص والإطار الذي ستضع الصورة فيه.
كيفية جعل الفن المجال العام
بمجرد العثور على الصورة التي ترغب في استخدامها، ستحتاج إلى عمل نسخة مطبوعة منها. للحصول على طباعة واضحة ونقية، يجب أن تكون دقة الصورة التي تعمل عليها 300 نقطة في البوصة (نقطة في البوصة). إذا كانت الصورة بتنسيق ألوان RGB، فقد تحتاج إلى تحويلها إلى CMYK. ومع ذلك، مع التقدم في العديد من الطابعات الحديثة، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا، لذا تحقق من إعدادات الطابعة الخاصة بك إذا كانت ستقوم بتحويل الملفات نيابةً عنك. يجب أن تكون الصورة أيضًا بتنسيق ملف JPG أو TIFF.
إذا لم تكن صورك متوافقة مع هذه المواصفات، فقد ينتهي بك الأمر إلى الحصول على صور تبدو محببة أو ضبابية. الدقة المنخفضة، مثل 72 نقطة في البوصة، وتنسيق الألوان RGB مخصصة للرسومات التي تراها عبر الإنترنت؛ وبالتالي، فهي غير مناسبة لطباعة صور عالية الجودة. إذا وجدت صورة بهذه المواصفات، فيمكنك تحويل الملف على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك باستخدام برامج مثل Adobe Photoshop أو باستخدام برامج عبر الإنترنت مثل Canva. تعتبر الدقة مهمة بشكل خاص إذا كان هدفك هو تحويل صورك إلى لوحة فنية جدارية عملاقة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تبدو بعض القطع الفنية القديمة باهتة أو قد يبدو اللون متزعزعًا نوعًا ما بسبب عمرها. إذا تبين أن هذا هو الحال مع العمل الفني الذي اخترته، فقد تتمكن أيضًا من تصحيح هذه المشكلات في Photoshop أو Canva أو برنامج مشابه. بمجرد إنشاء الملف الرقمي الخاص بك، أرسله إلى الطابعة الخاصة بك، وقم بطباعة الصورة. قد تضطر إلى قص المنتج النهائي بالمقص حتى يتناسب مع إطارك. لإنشاء مظهر أكثر وضوحًا وصقلًا، فكر في إضافة حصيرة إلى الإطار أيضًا.
أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار
لا يتطلب استخدام أعمال المجال العام لإنشاء عمل فني لجدار معرض الصور الخاص بك الحصول على إذن من المنشئ الأصلي أو مالك العمل لعمل نسخة منه. أعمال المجال العام لا تنتمي إلى أي شخص وكل شخص في نفس الوقت، لذا فهي مجانية الاستخدام. ومع ذلك، فإن وجود الصورة على الإنترنت، أو حتى في كتاب قديم، لا يعني أنها مجانية. على الأرجح ستظل تتمتع بحماية حقوق الطبع والنشر. تسمح مواقع مثل Wikimedia Commons باستخدام صورها مجانًا، لكن بعضها يأتي مع قيود. على سبيل المثال، قد يُسمح لك بنسخ صورة للاستخدام الشخصي ولكن ليس للاستخدام التجاري، لذلك لن تتمكن من استخدام الصورة لإنشاء تقويم تخطط لبيعه. تأكد دائمًا من حقوق الطبع والنشر للصورة التي تريد استخدامها قبل طباعتها.
ضع في اعتبارك أن بعض الطابعات عبر الإنترنت، وحتى بعض المتاجر التقليدية مثل كشك الصور في Walgreens، قد لا تطبع صورتك إذا كان هناك أي شك حول حالة حقوق الطبع والنشر الخاصة بها. ينبع هذا الموقف من مخاوف البائع من انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بالمالك. أفضل رهان لك هو أن يكون لديك دليل على أنه يمكنك استخدام الصورة قبل أن تتوجه إلى البائع لإجراء الطباعة. إذا كنت تقوم بطباعة الصورة من جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك، فلن تكون هذه مشكلة.