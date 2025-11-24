جرّب هذه الطريقة المناسبة للميزانية لتزيين منزلك بفن فريد

في عالم مليء بصور الذكاء الاصطناعي، هناك شيء يمكن قوله عن صحة قطعة فنية صنعها الإنسان. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تميل إلى استخدام الديكور القديم، مثل الديكور من العصر الفيكتوري. ومع ذلك، قد يميل البعض إلى اللجوء إلى وسائل اصطناعية للتزيين. وذلك لأنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها التزيين بميزانية محدودة. في ضوء ذلك، هناك جدل لتعريفهم بالصور والأعمال الفنية الفريدة الموجودة في المجال العام. التكلفة؟ لا شيء، باستثناء الوقت الذي يستغرقه البحث عن الصور وتنسيقها في شكل قابل للطباعة، بالإضافة إلى تكلفة ورق الصور الفوتوغرافية وإطاراتها.

تعد مواقع مثل Old Book Illustrations و Library of الكونغرس من بين الأماكن التي ستجد فيها صورًا ذات ملكية عامة. المواقع الأخرى، مثل Project Gutenberg، لا تتضمن الصور فحسب، بل النصوص أيضًا. إذا كنت تحب الصور من كتب Beatrix Potter القديمة، على سبيل المثال، فستجدها في Project Gutenberg. يمكن أن تكون مكتبات الجامعات أيضًا أماكن جيدة للبحث فيها عندما تكون مستعدًا لعمل عمل فني لجدار معرض الصور الخاص بك. في كثير من الأحيان، تكون بمثابة غرفة مقاصة لمواقع متعددة. عادةً ما يقومون أيضًا بفحص المواقع، لذا يمكنك التأكد من أن الصور التي تستخدمها هي ملكية عامة.

لتأطير العمل الفني، ستحتاج إلى طابعة مملوءة بورق صور عالي الجودة. تأتي هذه بتشطيبات مختلفة، ولكن الأكثر استخدامًا هو اللامع. تجنب استخدام ورق الطابعة العادي لأن الصور لن تبدو ذات جودة عالية بعد طباعتها. ستحتاج أيضًا إلى بعض المقص والإطار الذي ستضع الصورة فيه.