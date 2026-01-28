جلس كارل أنتوني تاونز على مقاعد البدلاء مرة أخرى في فوز نيكس

بدأ جلوس كارل أنتوني تاونز على مقاعد البدلاء في أوقات الذروة يصبح مشهدًا مألوفًا.

لم يلعب آخر 6:51 من فوز نيكس 103-87 على كينغز ليلة الثلاثاء في ماديسون سكوير غاردن، مع اختيار المدرب مايك براون لميتشل روبنسون بدلاً من ذلك.

وقال تاونز بعد المباراة: “لقد رأى ما رآه”. “لقد حققنا الفوز، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية.”

أنهى تاونز برصيد 17 نقطة، على الرغم من تسديده 5 مقابل 15 من الملعب، إلى جانب 11 كرة مرتدة. لقد أنهى ناقص 3 ، وهو الأسوأ في الفريق.

كان تاونز بالمثل على مقاعد البدلاء خلال فترة الفوز على 76ers في فيلادلفيا يوم السبت، ولكن ذلك كان بسبب خطأه.

ومع ذلك، تضاءلت دقائقه في الآونة الأخيرة.

في يوم الثلاثاء، اختار براون الذهاب مع جالين برونسون ومايلز ماكبرايد وميكال بريدجز وأو جي أنونوبي وروبنسون في الدقائق الختامية. وكان ذلك عندما كان نيكس أكثر فعالية، حيث سيطر أخيرًا على الملوك المتواضعين.

وقال براون عن قرار يوم الثلاثاء: “في نهاية المباراة، كان لدينا مجموعة على الأرض كانت تلعب بشكل جيد”. “لقد كانت مباراة صعبة، لذلك واصلت المجموعة حتى نهاية المباراة، وهو ما فعلته من قبل. لدينا ديوس هناك، وهو ليس أساسيًا، وميتش هناك، وهو ليس أساسيًا. كنا بحاجة لتحقيق الفوز.”

إن إبقاء اللاعبين الأساسيين على مقاعد البدلاء في نهاية المباريات ليس شيئًا يخشى براون القيام به – فقد وضع بريدجز على مقاعد البدلاء في نهاية مباراة السبت.

وقال براون: “أثناء سير المباراة، تجد مجموعة من اللاعبين الذين تشعر أنهم يلعبون بشكل جيد معًا”. “وأنت تتدحرج معها لأطول فترة ممكنة.”

مع وصول نيكس بكامل قوته، أصبح جوردان كلاركسون وتايلر كوليك خارج نطاق تدريب براون.

ولم يلعب أي منهما في فوز الثلاثاء، وهو الفوز الثاني على التوالي لكل منهما.