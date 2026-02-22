جميع أغاني باري مانيلو رقم 1 لها إحصائية غريبة مشتركة

على مدار مسيرته المهنية الطويلة، وضع باري مانيلو 25 أغنية في قائمة أفضل 40 أغنية في أمريكا. وهذا إنجاز مثير للإعجاب في حد ذاته، ولكن من غير العادي أن يصل مانيلو إلى المركز الأول أكثر من مرة. في منتصف السبعينيات، سجل باري مانيلو النتيجة الأولى بعدة أغنيات فردية، ولكن بالكاد؛ وفي تطور غريب، لم يبق أي منهم هناك لفترة طويلة.
بين عامي 1975 و1977، وصلت ثلاث أغنيات لمانيلو إلى المركز الأول في قائمة Hot 100 لجميع الأنواع، وفي خدعة غريبة من الأرقام، اتبعت جميع أغاني مانيلو الثلاثة المسار الدقيق للمخطط: لقد سقطوا جميعًا من المركز الأول بعد أن أمضوا أسبوعًا واحدًا في القمة. ومن المثير للدهشة أن هذا لا يمثل قدرًا كبيرًا من القوة بالنسبة لمانيلو، الذي كتب في عام 1971 أغنية إعلانية لا تزال تُغنى حتى اليوم.
فيما يلي نظرة على الفترة الغريبة التي كان خلالها باري مانيلو نجمًا متكررًا يتصدر الرسم البياني، ولو لفترة وجيزة.
أمضت ثلاث أغاني لباري مانيلو أسبوعًا واحدًا في المركز الأول لكل منها
في كل مرة وصل مانيلو إلى المركز الأول في السبعينيات، كانت أغنيته تغادر هذا المكان في الأسبوع التالي، ولن تعود أبدًا. أنشأ المغني وكاتب الأغاني وعازف البيانو هذا النمط الأبله في يناير 1975، عندما صعدت أغنيته المنفردة “Mandy”، التي أعيدت تسميتها بسبب أغنية روك في السبعينيات، إلى المرتبة الأولى في قائمة البوب. وبعد أسبوع، انخفض إلى المركز الثالث، وحل محله “الرجاء السيد بوستمان” من قبل النجارين. وبعد عام واحد بالضبط، احتل فيلم “أنا أكتب الأغاني” المركز الأول، ومرة أخرى لمدة سبعة أيام فقط، ليتراجع إلى المركز الثاني خلف أغنية ديانا روس “موضوع من ماهوجني”.
في يوليو 1977، عاد مانيلو منتصرًا إلى المركز العلوي في قائمة Hot 100 مع ما سيكون في النهاية المركز الثالث والأخير في الرسم البياني. أغنية “Looks Like We Made It”، وهي أغنية الحب الأكثر حزنًا لمانيلو، سادت لمدة أسبوع واحد فقط في المركز الأول، غير قادرة على مقاومة الطاغوت الذي كان آندي جيب وتحطيم الديسكو الخاص به “I Just Want to Be Your Everything”، وهبطت إلى المركز الثالث. هذه ثلاث أغاني في المركز الأول وثلاثة أسابيع إجمالية في المركز الأول تمامًا لمانيلو، ملك الصخور الناعمة الناعمة.