جميع أغاني باري مانيلو رقم 1 لها إحصائية غريبة مشتركة

على مدار مسيرته المهنية الطويلة، وضع باري مانيلو 25 أغنية في قائمة أفضل 40 أغنية في أمريكا. وهذا إنجاز مثير للإعجاب في حد ذاته، ولكن من غير العادي أن يصل مانيلو إلى المركز الأول أكثر من مرة. في منتصف السبعينيات، سجل باري مانيلو النتيجة الأولى بعدة أغنيات فردية، ولكن بالكاد؛ وفي تطور غريب، لم يبق أي منهم هناك لفترة طويلة.

بين عامي 1975 و1977، وصلت ثلاث أغنيات لمانيلو إلى المركز الأول في قائمة Hot 100 لجميع الأنواع، وفي خدعة غريبة من الأرقام، اتبعت جميع أغاني مانيلو الثلاثة المسار الدقيق للمخطط: لقد سقطوا جميعًا من المركز الأول بعد أن أمضوا أسبوعًا واحدًا في القمة. ومن المثير للدهشة أن هذا لا يمثل قدرًا كبيرًا من القوة بالنسبة لمانيلو، الذي كتب في عام 1971 أغنية إعلانية لا تزال تُغنى حتى اليوم.

فيما يلي نظرة على الفترة الغريبة التي كان خلالها باري مانيلو نجمًا متكررًا يتصدر الرسم البياني، ولو لفترة وجيزة.