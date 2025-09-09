جميع الامتيازات الرئاسية التي ستخسرها ميلانيا ترامب إذا توفي دونالد اليوم

يمكن أن يكون لوفاة رئيس الجلوس تأثير زلزالي على حكومة البلد المعني ولديه تداعيات كبيرة على الأمة الأوسع والعالم. عندما اغتيل الرئيس جون كينيدي في عام 1963 – في المرة الأخيرة التي مات فيها رئيس في منصبه – قاد الفوضى. أثرت صدمة الوفاة بعمق على الولايات المتحدة ، وقد زرعت حقبة جديدة من عدم الثقة في وسائل الإعلام والجنون العظمة حول التهديدات الأمنية المحتملة داخل الحكومة وخارجها. أجبرت الاضطرابات الكونغرس على تمرير التعديل الخامس والعشرين ، وتوضيح الإجراء القانوني للخلافة الرئاسية.

تلقت زوجة كينيدي ، جاكي ، تعاطف الأمة بعد وفاة زوجها الصادمة. ظلت شخصية محبوبة طوال حياتها ، وظلت ملفها الشخصي مرتفعًا داخل المجتمع الأمريكي بفضل زواجها الثاني من قطب الأعمال أرسطو أوناسيس. ولكن ماذا سيحدث للسيدة الأولى كان الرئيس يموت في منصبه اليوم؟

عملت ميلانيا ترامب كسيدة أولى لزوجها ، الرئيس دونالد ج. ترامب ، منذ أن أقسمت منصبه في يناير 2025 ، وقد خدمت أيضًا طوال فترة ولايته الأولى. ترامب هو أقدم رئيس في كل العصور. وسط شائعات دوامة على الإنترنت حول اعتلال الصحة المحتملة التي تم حفظها من الجمهور ، تساءل الكثيرون عما يعنيه وفاته للسيدة الأولى. إليكم الامتيازات التي ستخسرها على الفور عند وفاته.