جميع الامتيازات الرئاسية التي ستخسرها ميلانيا ترامب إذا توفي دونالد اليوم

يمكن أن يكون لوفاة رئيس الجلوس تأثير زلزالي على حكومة البلد المعني ولديه تداعيات كبيرة على الأمة الأوسع والعالم. عندما اغتيل الرئيس جون كينيدي في عام 1963 – في المرة الأخيرة التي مات فيها رئيس في منصبه – قاد الفوضى. أثرت صدمة الوفاة بعمق على الولايات المتحدة ، وقد زرعت حقبة جديدة من عدم الثقة في وسائل الإعلام والجنون العظمة حول التهديدات الأمنية المحتملة داخل الحكومة وخارجها. أجبرت الاضطرابات الكونغرس على تمرير التعديل الخامس والعشرين ، وتوضيح الإجراء القانوني للخلافة الرئاسية.
تلقت زوجة كينيدي ، جاكي ، تعاطف الأمة بعد وفاة زوجها الصادمة. ظلت شخصية محبوبة طوال حياتها ، وظلت ملفها الشخصي مرتفعًا داخل المجتمع الأمريكي بفضل زواجها الثاني من قطب الأعمال أرسطو أوناسيس. ولكن ماذا سيحدث للسيدة الأولى كان الرئيس يموت في منصبه اليوم؟
عملت ميلانيا ترامب كسيدة أولى لزوجها ، الرئيس دونالد ج. ترامب ، منذ أن أقسمت منصبه في يناير 2025 ، وقد خدمت أيضًا طوال فترة ولايته الأولى. ترامب هو أقدم رئيس في كل العصور. وسط شائعات دوامة على الإنترنت حول اعتلال الصحة المحتملة التي تم حفظها من الجمهور ، تساءل الكثيرون عما يعنيه وفاته للسيدة الأولى. إليكم الامتيازات التي ستخسرها على الفور عند وفاته.
عنوانها ودورها
كانت ميلانيا ترامب نشطة في الوفاء بواجباتها العامة كسيدة أولى طوال فترةها. على الرغم من أن الدور محدد نفسه بشكل عام ، إلا أنه تطور في الأجيال الأخيرة من مجرد رعاية الواجبات المنزلية في البيت الأبيض. في الوقت الحاضر ، تشارك السيدات النيرسي في التواصل مع المجتمع ، والأعمال الخيرية ، وينفصلون للرئيس خلال الأحداث العامة ، ويعملن كرأس.
في قضية ميلانيا ، اقترح المحللون أيضًا زيادة دورها كمستشارة سياسية لترامب خلال فترة ولايته الثانية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشؤون في أوروبا الشرقية ، وهي المنطقة التي نشأت فيها. والجدير بالذكر أن “خطاب السلام” صاغته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عناوين الصحف عندما يظهر. كان زوجها للموت خلال فترة ولايته ، ستفقد ميلانيا دورها وعنوانها. إذا أدى نائب الرئيس JD Vance إلى استبدال ترامب كرئيس للولايات المتحدة ، فإن لقب السيدة الأولى قد ينتقل إلى زوجة فانس ، السيدة الثانية أوشا فانس ، إلى جانب امتيازاتها والتزاماتها.
موظفيها والامتيازات في البيت الأبيض
جنبا إلى جنب مع لقبه ، ستفقد ميلانيا ترامب موظفي البيت الأبيض ، الذين سينتقلون إلى أوشا فانس كان نائب الرئيس لتولي المسؤولية. شهدت السنوات الأخيرة ثلاثة أضعاف من موظفي البيت الأبيض تحت سيطرة السيدة الأولى جيل بايدن ، التي كانت لديها 24 موظفًا في أكبرها ، وزيادة هائلة في الميزانية المخصصة لهذا الدور. شمل الموظفون مدير اتصالات وسكرتير صحفي ومدير السياسة والمشاريع ، مع الرواتب المشتركة للموظفين الذين يصلون إلى حوالي 1.5 مليون دولار. وعلى العكس من ذلك ، خلال فترة ولايتها الثانية كسيدة أولى ، قللت ميلانيا بشكل كبير من أعداد الموظفين ، حيث تكلف خمسة أشخاص تحت تكلفة دافع الضرائب 634200 دولار سنويًا.
عند وفاة زوجها ، ستفقد السيدة الأولى أيضًا إمكانية الوصول إلى البيت الأبيض ، بالإضافة إلى نقلها وضاعفتها. ومع ذلك ، فإنها لا تزال تتلقى شبكات السلامة في شكل مزايا انتقالية لعدة أشهر. هذه الامتيازات ، مثل المكاتب والمساعدة ، هي نفسها التي ستتلقاها إذا كان مصطلح زوجها الرئاسي قد انتهى في ظل الظروف العادية.
كانت تحتفظ ببعض الامتيازات
تستمر الأرامل الرئاسية في تلقي بعض الحماية في حالة وفاة زوجهم. تمامًا مثل الرؤساء المنتهينين وعائلاتهم ، كان الرئيس دونالد ترامب يموت في منصبه ، ستحتفظ ميلانيا ترامب بتفاصيل الخدمة السرية. من بين مسؤوليات الوكالة الأمن المستمر للرئيس السابقين وعائلاتهم بمجرد مغادرتهم منصبه. في مثل هذه الحالات ، يتم تقليل حجم تفاصيل الأمان مقارنة بحجمه بينما يظل الرئيس المعني في البيت الأبيض. ومع ذلك ، لا يزال من المتوقع أن يكون خط الدفاع الأخير ضد أي شخص قد يهدد أمن عائلة الرئيس السابق.
بطبيعة الحال ، فإن الزوجين السابقين السابقون ، ضمن حقوقهم في رفض أحكام الخدمات السرية المستمرة ، وفي هذه الحالة ، يرسد قانون الرؤساء السابقين أن الأزواج الأوائل السابقون يحق لهم الحصول على 500000 دولار سنويًا لتغطية تكاليف الأمن والنقل الخاصة بهم للمساعدة في حمايتهم والراحة بمجرد مغادرة البيت الأبيض. يبقى هذا الحكم في مكانه حتى يتزوج الزوج. هناك أيضًا بدل معاشات تقاعدية صغيرة تصل إلى 20،000 دولار سنويًا للأرامل الرئاسية ، وكذلك الفوائد البريدية.