جميع الطرق لاستخدام أداة 5 في 1 لجعل طلاء نسيم

من بين جميع المنتجات المنزلية الصغيرة التي يمكنك الحصول عليها في متجر الأجهزة المحلية الخاصة بك ، يمكن القول إن أداة الرسام 5-في 1 هي أكثر الأدوات متعددة الوظائف وفعالية من حيث التكلفة. يحتوي هذا المنافذ المفيد على العديد من الحواف والنقاط والأسطح المختلفة ، وعلى الرغم من اسمها ، فإن لديها بالتأكيد أكثر من خمس وظائف.
بعض هذه المكونات واضحة إلى حد ما في استخدامها ، ولكن هناك أجزاء أخرى من الأداة قد لا تعرف ماذا تفعل بها في البداية. ومع ذلك ، بمجرد أن تفهم كيفية زيادة إمكانات هذه الأداة إلى الحد الأقصى ، ستجد على الأرجح أن لديها غرضًا في جميع أنواع المشاريع في جميع أنحاء المنزل. إنها واحدة من تلك الأدوات التي يجب أن يتمتع بها كل مالك – لن تعرف أبدًا متى قد تحتاجها بعد ذلك.
إذا لم يكن لديك بالفعل أداة رسام ، فيمكنك إما اختيار واحد في أقرب متاجر تجزئة للسلع المنزلية أو شراء واحدة عبر الإنترنت. تعد أداة Dewalt 9-In-1 رسامًا رائعًا ، على الرغم من أن هناك الكثير من العلامات التجارية الموثوقة الأخرى للاختيار من بينها. تأكد من اختيار واحدة مع قبضة مريحة وشفرة مقاومة للصدأ.
سيكون الجهاز مفيدًا عندما تنتهي من أفكار ديكور المنزل DIY مع طبقة مثالية من الطلاء. سنتحدث عن بعض الاستخدامات الأكثر تحديدًا أدناه.
الاستفادة من أداة 5 في 1 لمشاريع الطلاء
هناك العديد من الاستخدامات الأساسية لأداة 5 في 1 التي سترغب في معرفتها قبل البدء في الرسم.
الحافة المربعة على جانب الأداة هي فتح علب الطلاء. تأكد من رفع الغطاء بلطف لتجنب إجراء الفوضى ، حيث يمكن أن يكون هناك طلاء مبلل من هز العلبة.
يمكنك استخدام الشفرة في نهاية الأداة لتكشيف رقائق الطلاء الفضفاضة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، إذا كنت تقوم بتجديد منزل تم بناؤه قبل عام 1978 ، فيجب عليك الانتباه إلى الطلاء الرصاص ، والذي يمكن أن يكون ضارًا عند إزالته. يمكنك أيضًا استخدام الحافة العلوية للأداة للتخلي عن حشو الخشب أو الحشو ، مما سيساعد على استعادة الأسطح التي ستضيف فيها بعض الألوان.
تتمثل المساحة الرئيسية المستديرة في أداة 5 في 1 لتساعدك في إزالة الطلاء الزائد من بكراتك. ضع صينية طلاء أولاً ، ثم قم بتركيب الجانب المنحني على الأسطوانة وادفع لأسفل ببطء لتقليل الرش.
يمكنك استخدام النقطة الحادة الموجودة على الجانب الآخر من الافتتاح لتنظيف الحطام من الزوايا والحواف والشقوق.
تتيح لك القطعة المعدنية في نهاية المقبض إغلاق علب الطلاء الخاصة بك بسرعة ، دون الفوضى.
إذا كان هناك أي أظافر في الحائط الخاص بك ، فيمكنك إزالتها بسرعة مع الفتحة في الوسط. لاحظ ، مع ذلك ، أنه يعمل بشكل أفضل للأظافر الصغيرة في الخشب الناعم.
استخدامات إضافية لأداة 5 في 1
الرسم ليست هي المهمة الوحيدة حول المنزل الذي ستصبح فيه أداة 5 في 1 مفيدة.
يمكنك إزالة السد القديم من الأخاديد والحواف التي يصعب الوصول إليها مع اختيار مدبب. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت تقوم بإعادة البلاط في حمامك. إذا كنت لا تستطيع تذكر المكان الذي تضع فيه مفك البراغي في Phillips ، فيمكنك أيضًا استخدام هذه النقطة الحادة مثل بديل مؤقت.
إذا كنت تعمل في مشروع تحتاج فيه إلى المطرقة في الظفر ، فما عليك سوى استخدام الطرف المعدني لجانب المقبض لإنجاز المهمة.
هل تحتاج إلى تطبيق بعض spackle على الحائط الخاص بك؟ يمكنك أيضًا استخدام هذا العنصر كموزع بسيط. يمكن أن تكون الطرف الرئيسي المسطح لأداة 5-in-1 مفيدة أيضًا للطفرات الخشبية المتطفلة ، أو لفصل الألواح القديمة عن الجدار. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك حتى استخدام هذا الجزء نفسه مثل عتبة الباب المؤقتة.
يتيح لك الجانب التربيعي للجهاز المصمم عادة لفتح علب الطلاء فتح الصناديق بسهولة.
كما ترون ، فإن استخدامات هذه الأداة غير المكلفة والفعالة غير محدودة عمليا. فقط تأكد من تنظيم أدواتك حتى تتمكن دائمًا من العثور عليها عند الحاجة إليها.