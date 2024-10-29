جميع الطرق لاستخدام النشارة في الفناء والحديقة الخاصة بك

تربة ربيعية رطبة، وأعشاب صيفية لا نهاية لها، وصباحات خريفية باردة، ورياح شتوية رطبة. بغض النظر عن الوقت من العام، يمكن أن يحدث المهاد فرقًا كبيرًا. من المواد العضوية، مثل قصاصات العشب ورقائق اللحاء، إلى المواد غير العضوية، مثل الحصى، يعتمد اختيار أفضل نوع من النشارة لحديقتك على أهدافك وميزانيتك. إذا كانت تربة التربة فقيرة أو لا ترغب في التسميد بشكل متكرر، فستحتاج إلى نشارة تضيف العناصر الغذائية. عندما تكون الآفات مشكلة، قد تحتاج إلى إنفاق المزيد على المهاد المقاوم للحشرات. للحصول على أفضل المناظر الطبيعية في المبنى الخاص بك، هناك خيارات اقتصادية ومكلفة. فيما يلي جميع الطرق لاستخدام المهاد في حديقتك وحديقتك.

بالنسبة إلى منسقي الحدائق المحترفين والبستانيين الهواة على حدٍ سواء، يعد التغطية أسلوبًا بسيطًا ومفيدًا للغاية يمكنك استخدامه. يشير مصطلح “المهاد” الحقيقي إلى أي مادة تستخدم لتغطية التربة. يؤدي استخدام المهاد العضوي إلى تحسين التربة بعدة طرق تكافلية. فهو يقلل من التآكل مع الحفاظ على المياه، ويحسن تغذية التربة لأنها تتحلل. المهاد غير العضوي يقدم فوائد مختلفة. على سبيل المثال، يساعد نسيج Garden Weed Barrier Landscape Fabric من أمازون مقابل 19 دولارًا في السيطرة على الأعشاب الضارة، كما أن المهاد المطاطي الممزق يجعل مساحات اللعب أكثر أمانًا، وتضيف الحجارة جاذبية جمالية.