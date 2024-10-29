جميع الطرق لاستخدام النشارة في الفناء والحديقة الخاصة بك

تربة ربيعية رطبة، وأعشاب صيفية لا نهاية لها، وصباحات خريفية باردة، ورياح شتوية رطبة. بغض النظر عن الوقت من العام، يمكن أن يحدث المهاد فرقًا كبيرًا. من المواد العضوية، مثل قصاصات العشب ورقائق اللحاء، إلى المواد غير العضوية، مثل الحصى، يعتمد اختيار أفضل نوع من النشارة لحديقتك على أهدافك وميزانيتك. إذا كانت تربة التربة فقيرة أو لا ترغب في التسميد بشكل متكرر، فستحتاج إلى نشارة تضيف العناصر الغذائية. عندما تكون الآفات مشكلة، قد تحتاج إلى إنفاق المزيد على المهاد المقاوم للحشرات. للحصول على أفضل المناظر الطبيعية في المبنى الخاص بك، هناك خيارات اقتصادية ومكلفة. فيما يلي جميع الطرق لاستخدام المهاد في حديقتك وحديقتك.
بالنسبة إلى منسقي الحدائق المحترفين والبستانيين الهواة على حدٍ سواء، يعد التغطية أسلوبًا بسيطًا ومفيدًا للغاية يمكنك استخدامه. يشير مصطلح “المهاد” الحقيقي إلى أي مادة تستخدم لتغطية التربة. يؤدي استخدام المهاد العضوي إلى تحسين التربة بعدة طرق تكافلية. فهو يقلل من التآكل مع الحفاظ على المياه، ويحسن تغذية التربة لأنها تتحلل. المهاد غير العضوي يقدم فوائد مختلفة. على سبيل المثال، يساعد نسيج Garden Weed Barrier Landscape Fabric من أمازون مقابل 19 دولارًا في السيطرة على الأعشاب الضارة، كما أن المهاد المطاطي الممزق يجعل مساحات اللعب أكثر أمانًا، وتضيف الحجارة جاذبية جمالية.
استخدم نسيج المناظر الطبيعية كجزء من محلول التغطية الذي يتحكم في الأعشاب الضارة
كيفية التخلص من الأعشاب الضارة هو سؤال دائم بالنسبة لمعظم البستانيين. الأغطية البلاستيكية ونسيج المناظر الطبيعية عبارة عن مواد تغطية غير عضوية يمكنها القيام بعمل ممتاز في قمع الأعشاب الضارة من خلال العمل كحاجز مادي، مما يمنع التربة من أشعة الشمس. كما أنه فعال في تقليل التآكل، مما يجعله خيارًا ممتازًا للتغطية على الأراضي المنحدرة. استخدمه بحذر بالقرب من النباتات، لأنه قد يتسرب مواد كيميائية إلى الأرض، لذا من المهم استخدامه لفترة قصيرة.
قم بإنشاء مسارات حديقة بسيطة باستخدام المهاد العضوي
إن استخدام المهاد العضوي، مثل رقائق الخشب، لإنشاء مسار متعرج عبر حديقتك أو حديقتك يخلق سطحًا ناعمًا للمشي يعمل أيضًا على الأقدام العارية كما هو الحال مع عربات الأطفال.. إلى جانب طرد الرخويات والقواقع، يتحلل المهاد العضوي ببطء إلى التربة الموجودة بالأسفل، مما يثريها بالعناصر المغذية المفيدة للغاية للنباتات المحيطة على جانبي المسار. كما أنه يساعد التربة على الاحتفاظ بمزيد من المياه، مما قد يساعد في تقليل المناطق الرطبة والتجمع في حديقتك، خاصة بعد أحداث الطقس الممطرة.
يخلق المهاد موطنًا مثاليًا للملقحات المفيدة
يمكن لبعض أنواع النشارة، مثل فضلات الأوراق والسماد، أن تجذب الحشرات الجيدة إلى حديقتك وفناءك. تحب ديدان الأرض السماد الذي يوفر لها مصدرًا غذائيًا ممتازًا. يحب النحل والفراشات والعث وغيرها من الملقحات المفيدة فضلات الأوراق، التي توفر لها موطنًا مناسبًا يحميها من الحيوانات المفترسة، مثل الخفافيش والطيور. تكثر فضلات الأوراق، خاصة في فصل الخريف. لكن الأوراق المبللة يمكن أن تحجب ضوء الشمس عن العشب، مما يؤدي إلى إضعافه أو حتى قتله خلال فصل الشتاء. لتجنب ذلك، تأكد من تمزيق الأوراق قبل نشرها حول قاعدة شجيراتك.
أفضل أنواع المهاد الشتوي توفر تدفق الهواء لنباتاتك
يمكن للطقس البارد أن يلحق الضرر حتى بالحدائق الأكثر رسوخًا، لذلك من المهم استخدام النشارة المناسبة لحماية نباتاتك من الصقيع والثلج. يساعد المهاد في الحفاظ على درجة حرارة التربة الأكثر دفئًا، مما يعزل حتى المصابيح ذات الجذور الضحلة من التجمد والذوبان في طريقها للخروج من الأرض. تعد إبر الصنوبر أو القش أو حتى الأغصان دائمة الخضرة من أفضل أنواع المهاد الشتوي، لأن قوامها الفضفاض يوفر تدفقًا أفضل للهواء. يعد قماش الحماية من الصقيع القابل لإعادة الاستخدام من أمازون، بسعر 23 دولارًا، خيارًا آخر يستحق النظر فيه.
يخلق التغطية ظروف رطوبة مثالية في حديقتك وحديقتك
هل تعرف ماذا يحدث لحديقتك أثناء فترات هطول الأمطار الغزيرة؟ يمكن أن يسبب ضررا مفرطا. تولهذا السبب فإن أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام المهاد في حديقتك هو أنه يساعد في خلق ظروف رطوبة مثالية. عندما يتم عمل المهاد العضوي، مثل اللحاء، في التربة، فإنه يسمح للمياه بالتدفق بحرية أكبر في جميع أنحاء التربة وإلى جذور النباتات مع تحسين الصرف أيضًا. خلال فترات الجفاف، بالإضافة إلى امتصاص الرطوبة من الري المنتظم، يخلق المهاد طبقة حاجزة تقلل من التبخر.
اختر نشارة الأرز لتحسين صحة التربة وصد الآفات
فائدة أخرى لاستخدام المهاد هي أنه يحسن صحة التربة بشكل عام. إلى جانب إزالة آثار المبيدات الحشرية والأسمدة والمعادن الثقيلة من تربتك، يمكن أن تقلل نشارة الخشب من انتشار الفطريات داخل التربة وعلى نباتاتك نفسها. يمكن لبعض نشارة الخشب، مثل تلك المصنوعة من خشب الأرز، أن تطرد الآفات الضارة، بما في ذلك القراد والبعوض والنمل الناري. يمكن أن تكون الكميات الكبيرة من نشارة خشب الأرز مكلفة، لذا إذا كنت ترغب في صد الآفات بميزانية محدودة، ففكر في استخدام حبيبات Cedarcide Lawn Granules من أمازون مقابل 47 دولارًا بدلاً من ذلك.
يمكن أن يؤدي المهاد إلى تحسين جاذبية منزلك بشكل كبير
بغض النظر عن النوع الذي تستخدمه، يمكن للنشارة أن تحسن بشكل كبير مظهر حديقتك وحديقتك. متوفر بمجموعة متنوعة من الألوان والأنسجة، ويمكن استخدام المهاد لإنشاء مناطق محددة مثل المسارات أو أسرة الحديقة، أو زيادة التباين مع النباتات المورقة، أو إنشاء نقاط محورية قوية بالقرب من المناطق الصلبة. يعد القش أو الحصى أو قش الصنوبر من الخيارات منخفضة التكلفة، بينما يمكن أن تكلف نشارة السرو والحجر والمطاط أكثر من 200 دولار لكل ياردة مكعبة. لاختيار النوع المناسب من النشارة، ضع في اعتبارك ميزانيتك الإجمالية ومنطقة التغطية والمناخ المحلي والغرض المقصود.