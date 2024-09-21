جميع رؤساء الولايات المتحدة الذين رفضوا فترة ولاية ثانية

كانت الولايات المتحدة دائمًا بؤرة للسياسة القاسية. كان على العديد من الرؤساء أن يقاتلوا بكل ما أوتوا من قوة من أجل البيت الأبيض. تولى جورج دبليو بوش منصبه بعد نزاع انتخابي مرير ومثير للجدل مع آل جور، وهو أحد أقرب الانتخابات الأمريكية التي لا تزال متنازع عليها حتى يومنا هذا. ناضل آخرون بشدة من أجل ولاية ثانية – فقد أنكر الرئيس السابق دونالد ترامب نتائج انتخابات عام 2020 في موجة من الفوضى التي أدت إلى أعمال شغب الكابيتول سيئة السمعة في 6 يناير 2021. ورفض آخرون ولاية ثانية تمامًا.

على مر السنين، كان هناك سبعة فقط ممن استقالوا طواعية بعد قضاء فترة انتخابية واحدة في البيت الأبيض: ليندون جونسون، وجيمس ك. بولك، وجيمس بوكانان، وروثرفورد ب. هايز، وكالفن كوليدج، وهاري س. ترومان، ومؤخرا جو بايدن. إليكم القصة وراء كل من هذه الشخصيات السياسية التي قررت ترك مناصبها القيادية.