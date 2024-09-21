جميع رؤساء الولايات المتحدة الذين رفضوا فترة ولاية ثانية

كانت الولايات المتحدة دائمًا بؤرة للسياسة القاسية. كان على العديد من الرؤساء أن يقاتلوا بكل ما أوتوا من قوة من أجل البيت الأبيض. تولى جورج دبليو بوش منصبه بعد نزاع انتخابي مرير ومثير للجدل مع آل جور، وهو أحد أقرب الانتخابات الأمريكية التي لا تزال متنازع عليها حتى يومنا هذا. ناضل آخرون بشدة من أجل ولاية ثانية – فقد أنكر الرئيس السابق دونالد ترامب نتائج انتخابات عام 2020 في موجة من الفوضى التي أدت إلى أعمال شغب الكابيتول سيئة السمعة في 6 يناير 2021. ورفض آخرون ولاية ثانية تمامًا.
على مر السنين، كان هناك سبعة فقط ممن استقالوا طواعية بعد قضاء فترة انتخابية واحدة في البيت الأبيض: ليندون جونسون، وجيمس ك. بولك، وجيمس بوكانان، وروثرفورد ب. هايز، وكالفن كوليدج، وهاري س. ترومان، ومؤخرا جو بايدن. إليكم القصة وراء كل من هذه الشخصيات السياسية التي قررت ترك مناصبها القيادية.
جو بايدن
كان أحدث رئيس يرفض فترة ولاية ثانية هو جو بايدن، الذي أعلن أنه سيتنحى في 21 يوليو 2024 في رسالة تمت مشاركتها على X (المعروف سابقًا باسم تويتر). جاءت الأخبار بعد سنوات من التكهنات حول صحته العقلية والجسدية. كان يبلغ من العمر 81 عامًا عندما انسحب من محاولته للحصول على فترة ولاية أخرى في البيت الأبيض، وبلغ من العمر 82 عامًا في نوفمبر من نفس العام. وعلى الرغم من سنوات من الشائعات حول تراجعه المزعوم، لم تظهر الدعوات لاستقالته بشكل علني كبير إلا بعد المناظرة الرئاسية الأولى لموسم انتخابات 2024. ووصفت العديد من وسائل الإعلام أداءه – الذي كان فيه في بعض الأحيان غير متماسك وبدا في حالة ذهول – بأنه “كارثي”.
بدأ الديمقراطيون في الكونجرس في مطالبته بالانسحاب. وبحسب ما ورد، قال الرئيس السابق باراك أوباما لحلفائه إن بايدن يجب أن يعيد النظر في حملته. ويُزعم أن رئيسة مجلس النواب الفخرية نانسي بيلوسي حثته على التنحي. ويبدو أن الضغط نجح، رغم أنه من غير الواضح من سيحل محله حتى كتابة هذه السطور.
ليندون ب. جونسون
قبل جو بايدن، كان آخر رئيس يرفض فترة ولاية ثانية هو ليندون جونسون، رئيس الدولة السادس والثلاثون. قال للجمهور في بث تلفزيوني في 31 مارس 1968: “لن أسعى، ولن أقبل، ترشيح حزبي لفترة ولاية أخرى كرئيس لكم”. وفقًا لبريتانيكا، كان جونسون يعلم أن النصر غير مرجح. انخفضت معدلات تأييده بشكل حاد في منتصف الستينيات – من 70٪ في منتصف عام 1965 إلى أقل من 40٪ بحلول عام 1967. تحت قيادته، دخلت الولايات المتحدة حرب فيتنام، والتي أصبحت غير شعبية بين الأمريكيين وحتى قواتها في النهاية. بحلول عام 1968، فقدت البلاد بالفعل 30 ألف جندي ولا يزال لديها 548 ألف جندي آخر متمركزين هناك.
وفقًا للأرشيف الوطني الأمريكي، لقي 58220 أمريكيًا حتفهم في الصراع الذي انتهى عام 1975. بعد أن دخل السيناتور يوجين مكارثي وروبرت كينيدي السباق للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، أصدر جونسون إعلانه، الذي حدد فيه الخطوات اللازمة للحد من الحرب. وقال: “نحن مستعدون للتحرك فورًا نحو السلام من خلال المفاوضات”. “لذا، الليلة، على أمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى محادثات مبكرة، أتخذ الخطوة الأولى لتهدئة الصراع. نحن نعمل على خفض – خفض كبير – المستوى الحالي للأعمال العدائية”. في 22 يناير 1972، توفي بنوبة قلبية في مزرعته في تكساس، بعد يوم واحد من التعرف على السلام في فيتنام. بعد خمسة أيام، في 27 يناير، وقعت فيتنام الجنوبية وفيتنام الشمالية وجنوب فيتنام والولايات المتحدة اتفاقيات باريس للسلام، والتي تحمل عنوانًا رسميًا “اتفاقية إنهاء الحرب واستعادة السلام في فيتنام”.
جيمس ك. بولك
كان جيمس ك. بولك، الرئيس الحادي عشر للولايات المتحدة ــ وربما الأكثر استخفافاً به ــ قد تعهد بعدم تولي منصبه سوى لفترة واحدة بعد ترشيحه كمرشح رئاسي في عام 1844. وقد أوفى بوعده الانتخابي عندما رفض الترشح مرة أخرى في عام 1848، ليصبح أول رئيس يتنحى طواعية. ووفقاً لمركز ميلر، كان من الممكن أن يتم ترشيحه مرة أخرى “بسهولة”. ولكن في مذكراته، بدا راضياً عن القرار. فقد كتب في مذكراته: “أشعر بارتياح شديد لأنني الآن تحررت من كل الهموم العامة”. “أنا متأكد من أنني سأكون رجلاً أكثر سعادة في تقاعدي مما كنت عليه خلال السنوات الأربع التي شغلت فيها أعلى منصب”.
توفي بولك بعد أكثر من ثلاثة أشهر في 15 يونيو 1849 بسبب الكوليرا. ينتشر المرض من خلال الطعام والماء الملوثين، وفي ذلك الوقت، كانت العلاجات مثل الملينات والعلقات التي تسبب الجفاف للمرضى تزيد من تفاقم المشكلة. يقترح الكثيرون أن أخلاقيات العمل المفرطة التي كان بولك يمارسها أثناء رئاسته دمرت صحته، على الرغم من أنه كان من الممكن منع وفاته باستخدام الطب الحديث.
كالفين كوليدج
كان كالفن كوليدج، المعروف بأمانته وأخلاقياته في العمل وشغفه بالأعمال التجارية، الرئيس الثلاثين للولايات المتحدة. ورغم أنه كان في وضع جيد للفوز بفترة ولاية ثانية ــ وكان يتمتع بشعبية كبيرة ــ فقد دفعته مشاكل الصحة العقلية إلى التقاعد في نورثامبتون. وفي تصريح للصحافة في العام نفسه، قال: “لم أختر الترشح للرئاسة في عام 1928”. وفي كتابه “السيرة الذاتية لكالفن كوليدج”، تطرق إلى أسباب قراره. وكتب: “رغم رغبتي في التحرر من ادعاءات وأوهام الحياة العامة، فإن ذلك لم يكن بسبب أي انجذاب إلى المتعة أو الكسل. فنحن نستمد رؤساءنا من الناس. ومن المفيد لهم أن يعودوا إلى الناس. لقد جئت منهم. وأتمنى أن أكون واحداً منهم مرة أخرى”.
كان كوليدج حزينًا أيضًا على وفاة ابنه البالغ من العمر 16 عامًا، كالفن جونيور، الذي توفي بسبب عدوى في عام 1924، في وقت قبل اكتشاف البنسلين. قال، في إشارة إلى والدته فيكتوريا (وفقًا لمؤسسة كالفن كوليدج الرئاسية): “لقد بدا لي دائمًا أن الصبي الذي فقدته كان صورتها”. ماتت هي وشقيقته الصغرى آبي عندما كان صغيرًا. وفقًا لمجلة The Atlantic، قمع كالفن عواطفه خلال هذا الوقت، وعندما توفي ابنه، عانى من اكتئاب حاد طوال السنوات الأربع التالية من رئاسته. توفي في 5 يناير 1933، بسبب جلطة قلبية في منزله في نورثامبتون عن عمر يناهز 60 عامًا.
جيمس بوكانان
كان جيمس بوكانان الرئيس الخامس عشر للولايات المتحدة. ومثله كمثل جيمس ك. بولك من قبله، تعهد بوكانان أيضًا بالبقاء في منصبه لفترة واحدة فقط، وهذه المرة أثناء خطاب تنصيبه. ويصنف المؤرخون بوكانان باستمرار باعتباره أحد أسوأ الرؤساء في تأجيج الانقسامات حول العبودية – أحيانًا بالانحياز إلى مالكي العبيد، وأحيانًا أخرى بمحاولة استرضاء الأمريكيين البيض. وادعى أنه لم يتخذ أي جانب في هذه القضية، لكن خطابه لم يكن مفيدًا خلال فترة توليه منصبه من عام 1857 إلى عام 1861 في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية.
ترك منصبه في 4 مارس 1861، وتوجه إلى موطنه في ولاية بنسلفانيا ويتلاند، حيث تقول جامعة تولين إنه كان “متعبًا وسعيدًا بإعفاءه من مهامه”. بدأت الحرب الأهلية بعد شهر واحد فقط في 12 أبريل 1861. توفي في 1 يونيو 1868، عن عمر يناهز 77 عامًا بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن نزلة برد ومضاعفات الشيخوخة.
هاري س. ترومان
كان هاري إس ترومان الرئيس الثالث والثلاثين للولايات المتحدة، وقد تنحى وسط أرقام استطلاعات رأي ضعيفة. ورغم أنه خدم تقنيًا ما يقرب من فترتين، وأصبح رئيسًا بعد الوفاة غير المتوقعة لسلفه فرانكلين د. روزفلت، إلا أنه خدم فترة انتخابية واحدة فقط، وبعدها رفض فترة أخرى. وقبل شهر من قراره، أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب في فبراير 1952 أن نسبة تأييده بلغت 22% فقط – وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وحوالي 64% من الأميركيين لا يوافقون على رئيس الدولة. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، كان متوسط نسبة تأييده لعمله بعد ترك منصبه 45.4%، وهو أدنى مستوى لأي رئيس بعد الحرب العالمية الثانية حتى غادر دونالد ترامب البيت الأبيض في عام 2021 بمتوسط 41.1%.
“لقد خدمت بلدي لفترة طويلة، وأعتقد بفعالية وصدق”، هذا ما قاله عند إعلانه أنه لن يترشح لولاية أخرى في مارس 1952، بحسب بوليتيكو. وفي خطاب الوداع الذي ألقاه في 15 يناير 1953، أعرب عن فخره بإنجازاته وإرثه. وقال في بث مباشر من المكتب البيضاوي في 15 يناير 1953، بحسب الأرشيف الوطني: “لقد أحرزنا تقدمًا في نشر بركات الحياة الأمريكية لجميع شعبنا”. “كان هناك صحوة هائلة للضمير الأمريكي بشأن القضايا الكبرى المتعلقة بالحقوق المدنية – الفرص الاقتصادية المتساوية، وحقوق المواطنة المتساوية، والفرص التعليمية المتساوية لجميع شعبنا، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو وضعهم عند الولادة”. توفي ترومان بسبب انهيار في الجهاز القلبي الوعائي في 26 ديسمبر 1972. وكان عمره 88 عامًا.
رذرفورد ب. هايز
كان الرئيس التاسع عشر للولايات المتحدة، رذرفورد ب. هايز، مثل العديد من الرؤساء الآخرين، سعيدًا بترك منصبه. ووفقًا لمكتبة ومتاحف رذرفورد ب. هايز الرئاسية، بحلول نهاية حياته السياسية – خدم في الكونجرس وشغل منصب حاكم ولاية أوهايو ثلاث فترات – “توق” إلى ترك الحياة العامة وراءه. مثل جيمس ك. بولك وجيمس بوكانان، كان هايز قد وعد بالفعل بالخدمة لفترة واحدة فقط. وهكذا ترك منصبه في 4 مارس 1881، ومرة أخرى مثل العديد من الآخرين، تقاعد في منزله – شبيجل جروف في فريمونت، أوهايو. في 17 يناير 1893، توفي بمرض القلب.
كان هايز أحد أكثر الرؤساء إثارة للجدل. فقد دخل البيت الأبيض في عام 1877 في أعقاب الحرب الأهلية التي انتهت في عام 1865 وعصر جيم كرو الذي أعقب ذلك، وانتُخب في خضم أزمة دستورية. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان راضيًا عن قراره بالتنحي عن منصبه ــ وعن إرثه. وكتب في مذكراته: “لقد تركت هذا البلد العظيم مزدهرًا وسعيدًا، وحزبي الذي اخترته قويًا ومنتصرًا وموحدًا. وفي خدمة البلد، خدمت حزبي”.