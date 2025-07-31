جنازات الموسيقيين التي طغت عليها الجدل

غالبًا ما تحطمت حياة الموسيقيين المشهورين فضيحة ، حيث قامت وسائل الإعلام بجشع. وأحيانًا يستمر الجدل بعد وفاتهم ، ولكن قبل أن يكون لديهم دفن مناسب. على مر السنين ، كان هناك العديد من جنازة نجمة الروك التي لم تسير كما هو مخطط لها وتغلبت على الحدث واللحظة التي كان ينبغي أن تكون احتفالا بالأهمية الثقافية لحياتهم.
لقد حدث ذلك مرارًا وتكرارًا ، سواء كان ذلك بالنسبة إلى أريثا فرانكلين ، ملكة الروح ، التي تضمنت جنازات اللمس غير المناسب وتأبين خرج من القضبان ، أو جيم موريسون ، الذي كان دفنه مملوءًا في الغموض ، ولم يترك معجبيه غير قادرين على تصديق أنه مات بالفعل. ثم كانت هناك صورة غولية لإلفيس بريسلي في النعش الذي ظهر على الغلاف الأمامي من جنازة الوطنية الوطنية وجنازة مايكل جاكسون التي زُعم أنها شقيقته جانيت جاكسون بسبب قضايا المال. في الموت كما هو الحال في الحياة ، جدل الجدل بالفعل العديد من الموسيقيين المشهورين.
شهدت جنازة أريثا فرانكلين بعض اللمس غير المناسب
في الحياة ، عاشت أريثا فرانكلين حياة خالية من الجدل نسبيا ، على الأقل مقارنة بالعديد من النجوم الأخرى. جنازتها ، من ناحية أخرى ، لم تكن سوى شيء. توفي فرانكلين في 16 أغسطس 2018 ، من سرطان البنكرياس. كانت جنازتها ، التي أقيمت في معبد جريس غريس في ديترويت في 31 أغسطس ، حدثًا ثقيلًا من المشاهير ، حيث كان الجميع من المغنية ستيفي وندر إلى الممثل جينيفر هدسون للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون في الحضور.
قدمت نجم البوب أريانا غراندي أداء خلال جنازة التلفزيون المباشر. بعد ذلك ، ظهرت في المنبر مع الأسقف تشارلز هـ. إليس الثالث ، الذي كان مسؤولاً. عندما تحدث إليس مع غراندي ، وضع ذراعه حول خصر المغني ولم يلمس في النهاية صدرها أثناء مقارنة اسمها بعنصر قائمة جرس تاكو. اعتذر في وقت لاحق علنا. إلى جانب هذا الإخفاق ، لم تكن عائلة فرانكلين سعيدة للغاية مع مديح القس جاسبر ويليامز جونيور لفرانكلين. لقد أمضى معظم الخمسين دقيقة في التساؤل عن حركة حياة السود والعائلات السوداء ، ثم تحدث عن ملكة الروح ، في رأي عائلة فرانكلين.
طغت جنازة إلفيس على صورة غوليش
عندما توفي إلفيس بريسلي في 16 أغسطس 1977 ، استغرق الأمر فقط ساعات فقط قبل تكريسه ، قد يقول البعض المسعور ، بدأ المشجعون ينزلون على غريسلاند ، قصر ممفيس. نما الغضب فقط في جنازته عقدت بعد يومين. لقد كان حفلًا خاصًا تحت الحارس الثقيل الذي شمل كوتريًا صغيرًا من النجوم ، مثل سامي ديفيس جونيور ، بين الحاضرين. في هذه الأثناء ، اصطف 80،000 شخص في الشوارع لمشاهدة هيرسي و 17 وايت كاديلاك يذهب من Graceland إلى مقبرة فورست هيل القريبة (أعيد في وقت لاحق في Graceland).
من بين الخلافات التي من شأنها أن تطغى على جنازة الملك كانت مؤامرة مزعومة لسرقة جسده وعقدها لفدية. وكان الآخر صورة مرعوبة تم التقاطها بشكل خفي من بريسلي في النعش ، ويزعم من قبل أحد أبناء عمومته الذين تم دفعهم في مكان ما بين 15000 دولار و 75000 دولار للصورة من قبل الوطنية الوطنية. ساعدت الصورة في بيع أكثر من 6 ملايين نسخة من صحيفة التابلويد ، ولكن تم اعتبارها في ذوق ضعيف للغاية.
يُزعم أن جنازة مايكل جاكسون قد تأخرت بسبب إيداع غير مدفوع الأجر
عندما توفي مايكل جاكسون فجأة في 25 يونيو 2009 ، في ظل ظروف مماثلة لملك موسيقى الروك أند رول ، كان من المؤكد أن يكون هناك جدل في جنازة النجوم الضخمة. للبدء ، كانت هناك شائعات تدور حول الإفراط في استخدام جاكسون للأدوية الموصوفة (طبيبه الخاص ، كونراد موراي ، سيُدين لاحقًا بالقتل غير العمد لإعطاء جاكسون جرعة مميتة من البروبوفول المستعيد). ولكن كانت هناك قضايا أخرى ، بما في ذلك الادعاءات المستمرة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال ، ووصاية أطفاله الثلاثة ، وغيرها من الدراما العائلية التي طغت على جنازة ملك البوب.
وكان من بين هؤلاء التأخير المزعوم للحدث المرصع بالنجوم. لم يحدث حتى 3 سبتمبر 2009 ، بعد أكثر من شهرين من وفاته. كان هذا التأخير بسبب 49000 دولار كانت جانيت جاكسون قد وضعتها على مقابر شقيقها التي أرادت رواتبها قبل السماح للجنازة بالمضي قدمًا ، وفقًا لما قاله فانيتي فير ، في مقتطف حصري من راندال سوليفان “لا يمكن المساس به: الحياة الغريبة والموت المأساوي لمايكل جاكسون”. لقد عارضت ذلك لاحقًا ، مطالبة بالتراجع من قبل المجلة ، لكن لم يأت أي منها أبدًا.
كانت جنازة جيم موريسون مخبأة في الغموض
بحلول الوقت الذي اندلع فيه الأخبار عن توفي المغني الرئيسي للأبواب جيم موريسون فجأة ، كان قد دُفن بالفعل في باريس في حفل سري. عثرت صديقته منذ فترة طويلة باميلا كورسون على موريسون ميت في حوض الاستحمام للشقة التي كانوا يستأجرونها بينما كان موريسون في يوم من الفرقة. كانت الجنازة صاخبة للغاية ، على ما يبدو لتجنب السيرك الإعلامي. وقال محامي المغني ماكس فينك في المساء في عام 1971: “لقد ظل الأخبار الأولية لوفاته وجنازة هادئًا لأننا جميعًا عرفوه عن كثب وأحبه كشخص وأراد تجنب كل الأجواء الشبيهة بالسيرك والسيرك المحيطة بوفاة جيمي هندريكس وجانيس جوبلين”.
لسوء الحظ ، فإن سرية الجنازة وحقيقة أن الشرطة الفرنسية لم تؤدي تشريحًا على رفات موريسون أدت إلى عدد كبير من المؤامرات التي دفنت نهاية النجم المأساوي لنجم الروك في مستنقع من المعلومات الخاطئة. لقد كانت مجرد واحدة من المرات التي تثير الجدل في كثير من الأحيان جنازات الموسيقيين المشهورين وموروثاتهم.