جنازات الموسيقيين التي طغت عليها الجدل

غالبًا ما تحطمت حياة الموسيقيين المشهورين فضيحة ، حيث قامت وسائل الإعلام بجشع. وأحيانًا يستمر الجدل بعد وفاتهم ، ولكن قبل أن يكون لديهم دفن مناسب. على مر السنين ، كان هناك العديد من جنازة نجمة الروك التي لم تسير كما هو مخطط لها وتغلبت على الحدث واللحظة التي كان ينبغي أن تكون احتفالا بالأهمية الثقافية لحياتهم.

لقد حدث ذلك مرارًا وتكرارًا ، سواء كان ذلك بالنسبة إلى أريثا فرانكلين ، ملكة الروح ، التي تضمنت جنازات اللمس غير المناسب وتأبين خرج من القضبان ، أو جيم موريسون ، الذي كان دفنه مملوءًا في الغموض ، ولم يترك معجبيه غير قادرين على تصديق أنه مات بالفعل. ثم كانت هناك صورة غولية لإلفيس بريسلي في النعش الذي ظهر على الغلاف الأمامي من جنازة الوطنية الوطنية وجنازة مايكل جاكسون التي زُعم أنها شقيقته جانيت جاكسون بسبب قضايا المال. في الموت كما هو الحال في الحياة ، جدل الجدل بالفعل العديد من الموسيقيين المشهورين.