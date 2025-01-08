جهاز التخزين النحيف الذي يخفي ورق التواليت بأناقة

دعونا لا نتغلب على الأدغال. الوظيفة الأساسية للحمام هي الرد على نداءات الطبيعة. يتضمن ذلك استخدام ورق التواليت، والاحتفاظ به في مكان يسهل الوصول إليه. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه عليك الاحتفاظ بورق التواليت الخاص بك مكدسًا بجوار حوض الحمام أو مكدسًا بشكل عشوائي فوق المرحاض. يمكنك الحصول على حمام عملي مع الحفاظ على جماليته. تكمن الإجابة في إيجاد حل ذكي لتخزين الحمام يخفي ورق التواليت في متناول اليد. في حين أنه يمكنك الإبداع ومحاولة إنشاء نظام تخزين ورق التواليت الخاص بك، يمكنك أيضًا الحفاظ على الأمر بسيطًا وشراء رف أنيق مثل حامل ورق التواليت AOJEZOR.

يبلغ طول حامل ورق المرحاض 76.2 سم وعرضه 6.7 سم وعمقه، لذلك لن يأخذ مساحة كبيرة في حمامك. كما أنه يأتي بمجموعة متنوعة من الألوان مثل الأبيض، والأسود الصلب، والأسود مع خزانة من الخيزران، وحتى مجموعة من الألوان الوردية والبيضاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين خيارين مختلفين للارتفاع، إما إصدار 30 بوصة أو حامل أقصر مقاس 23 بوصة. على الرغم من وجود العديد من أفكار تخزين الحمام المختلفة لإخفاء ورق التواليت بشكل أنيق، مثل لفه في أقمشة ملونة تناسب شكل حمامك، إلا أنها غالبًا ما تتطلب قدرًا كبيرًا من وقتك في الأعمال اليدوية، أو أنها تأتي بسعر باهظ. بدءًا من 21.50 دولارًا على أمازون (تختلف الأسعار اعتمادًا على اللون الذي تختاره)، يعد هذا حلاً سريعًا وغير مكلف لمشاكل ورق التواليت القبيحة.