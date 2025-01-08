جهاز التخزين النحيف الذي يخفي ورق التواليت بأناقة

دعونا لا نتغلب على الأدغال. الوظيفة الأساسية للحمام هي الرد على نداءات الطبيعة. يتضمن ذلك استخدام ورق التواليت، والاحتفاظ به في مكان يسهل الوصول إليه. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه عليك الاحتفاظ بورق التواليت الخاص بك مكدسًا بجوار حوض الحمام أو مكدسًا بشكل عشوائي فوق المرحاض. يمكنك الحصول على حمام عملي مع الحفاظ على جماليته. تكمن الإجابة في إيجاد حل ذكي لتخزين الحمام يخفي ورق التواليت في متناول اليد. في حين أنه يمكنك الإبداع ومحاولة إنشاء نظام تخزين ورق التواليت الخاص بك، يمكنك أيضًا الحفاظ على الأمر بسيطًا وشراء رف أنيق مثل حامل ورق التواليت AOJEZOR.
يبلغ طول حامل ورق المرحاض 76.2 سم وعرضه 6.7 سم وعمقه، لذلك لن يأخذ مساحة كبيرة في حمامك. كما أنه يأتي بمجموعة متنوعة من الألوان مثل الأبيض، والأسود الصلب، والأسود مع خزانة من الخيزران، وحتى مجموعة من الألوان الوردية والبيضاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين خيارين مختلفين للارتفاع، إما إصدار 30 بوصة أو حامل أقصر مقاس 23 بوصة. على الرغم من وجود العديد من أفكار تخزين الحمام المختلفة لإخفاء ورق التواليت بشكل أنيق، مثل لفه في أقمشة ملونة تناسب شكل حمامك، إلا أنها غالبًا ما تتطلب قدرًا كبيرًا من وقتك في الأعمال اليدوية، أو أنها تأتي بسعر باهظ. بدءًا من 21.50 دولارًا على أمازون (تختلف الأسعار اعتمادًا على اللون الذي تختاره)، يعد هذا حلاً سريعًا وغير مكلف لمشاكل ورق التواليت القبيحة.
يعد حامل ورق التواليت AOJEZOR حلاً رائعًا للتخزين
أحد الأسباب الرئيسية وراء كون هذا حلاً جيدًا لتخزين ورق التواليت هو حجم هذا الحامل. إنها ضيقة إلى حد ما، مما يعني أنها يمكن أن تتناسب بشكل أنيق حتى مع الحمامات الأكثر ضيقة. على الرغم من صغر حجمه، يمكن للحامل أن يحمل لفة واحدة من ورق التواليت للاستخدام الفوري وثلاث أو أربع لفات احتياطية داخل الخزانة الموجودة أسفله. يوجد أيضًا رفان إضافيان يمكنك استخدامهما لوضع هاتفك جانباً أثناء القيام بأعمالك أو عرض نبات منزلي جميل أو شمعة أو أي عناصر زخرفية أخرى ترغب في تجميل نمط حمامك بها. ميزة أخرى لحامل ورق التواليت AOJEZOR هي أنه على عكس حاملات لفافات ورق التواليت المثبتة على الحائط، لن تحتاج إلى الحفر في الحائط الخاص بك لتثبيته، وهي مكافأة كبيرة للمستأجرين أو أي شخص يريد تقليل الأضرار التي تلحق بجدرانه. .
ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن غالبية التقييمات على المنصة والتي يبلغ عددها 8000 مراجعة على أمازون إيجابية، إلا أن هناك بعض التعليقات السلبية التي تشير إلى مخاوف بشأن جودة المنتج. ذكر بعض المراجعين أن حامل ورق التواليت مصنوع من مادة رخيصة الثمن وواهية، وهو خفيف جدًا ويجب عليك الحرص على عدم سقوطه. ومع ذلك، يبدو أن غالبية المراجعين سعداء جدًا بحامل ورق التواليت هذا، ونظرًا لسعره المنخفض، فإنه لا يزال يبدو خيارًا جيدًا لتخزين ورق التواليت الأنيق والعملي.