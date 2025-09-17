جهاز المطبخ الذي يضيع معظم الطاقة (وأموالك)

عندما تفكر في أكبر خنازير الطاقة في منزلك ، من المحتمل أن تصور مكيف الهواء الذي يعمل في يوم صيفي حار للغاية ، أو يركض الفرن أثناء تجميد الشتاء. ولكن هناك عملاق هادئ يختبئ في مرأى من البصر يستهلك كمية مروعة من الطاقة: فرنك الكهربائي. على عكس الثلاجة ، التي تحتسي الطاقة باستمرار طوال اليوم ، تم تصميم الفرن الخاص بك لاستخدام انفجار هائل من الكهرباء في إطار زمني قصير للوصول إلى درجات حرارة عالية والحفاظ عليها. يستهلك متوسط ​​الفرن الكهربائي في أي مكان من 2000 إلى 5000 واط من الطاقة ، ويمكنه رسم أكبر قدر من الطاقة في ساعة واحدة كما تستخدم الثلاجة الحديثة في يوم كامل.

إن حاجة الفرن الكهربائي إلى استهلاك الطاقة العالي والطاقة عند الطلب ، هو ما يمكن أن يجعله ضررًا بفاتورة الطاقة الشهرية ، حتى بالمقارنة مع تكلفة وكفاءة أفران الغاز. في حين أن الثلاجة النموذجية تستخدم حوالي 300 إلى 800 واط ، فإنها تتنقل وتشغيلها ، مما يؤدي إلى سحب طاقة ثابت ولكنه منخفض. على النقيض من ذلك ، فإن عناصر التدفئة في الفرن تستخدم طاقة القوة الغاشمة للطهي ، وبالتالي سحب حمولة ضخمة من الطاقة لتسخين الملفات بسرعة ودوران الهواء. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، يبلغ متوسط ​​تكلفة الكهرباء حوالي 17.47 سنتًا لكل كيلو واط ساعة (KWH). بمعدل 2800 واط ، قد يكلف استخدام الفرن الخاص بك حوالي 48 سنتًا في الساعة. حتى لو كنت تستخدمه فقط لبضع ساعات في الأسبوع ، فإن استنزاف الطاقة المركّز يضيف بسرعة.