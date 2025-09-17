جهاز المطبخ الذي يضيع معظم الطاقة (وأموالك)

عندما تفكر في أكبر خنازير الطاقة في منزلك ، من المحتمل أن تصور مكيف الهواء الذي يعمل في يوم صيفي حار للغاية ، أو يركض الفرن أثناء تجميد الشتاء. ولكن هناك عملاق هادئ يختبئ في مرأى من البصر يستهلك كمية مروعة من الطاقة: فرنك الكهربائي. على عكس الثلاجة ، التي تحتسي الطاقة باستمرار طوال اليوم ، تم تصميم الفرن الخاص بك لاستخدام انفجار هائل من الكهرباء في إطار زمني قصير للوصول إلى درجات حرارة عالية والحفاظ عليها. يستهلك متوسط الفرن الكهربائي في أي مكان من 2000 إلى 5000 واط من الطاقة ، ويمكنه رسم أكبر قدر من الطاقة في ساعة واحدة كما تستخدم الثلاجة الحديثة في يوم كامل.
إن حاجة الفرن الكهربائي إلى استهلاك الطاقة العالي والطاقة عند الطلب ، هو ما يمكن أن يجعله ضررًا بفاتورة الطاقة الشهرية ، حتى بالمقارنة مع تكلفة وكفاءة أفران الغاز. في حين أن الثلاجة النموذجية تستخدم حوالي 300 إلى 800 واط ، فإنها تتنقل وتشغيلها ، مما يؤدي إلى سحب طاقة ثابت ولكنه منخفض. على النقيض من ذلك ، فإن عناصر التدفئة في الفرن تستخدم طاقة القوة الغاشمة للطهي ، وبالتالي سحب حمولة ضخمة من الطاقة لتسخين الملفات بسرعة ودوران الهواء. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، يبلغ متوسط تكلفة الكهرباء حوالي 17.47 سنتًا لكل كيلو واط ساعة (KWH). بمعدل 2800 واط ، قد يكلف استخدام الفرن الخاص بك حوالي 48 سنتًا في الساعة. حتى لو كنت تستخدمه فقط لبضع ساعات في الأسبوع ، فإن استنزاف الطاقة المركّز يضيف بسرعة.
لا تتوقف المشكلة عند إيقاف تشغيل الفرن
واحدة من أكثر الحقائق إثارة للدهشة حول الفرن الكهربائي الخاص بك هو أنه لا يزال من الممكن أن يكلفك المال حتى عندما لا تستخدمه. ويرجع ذلك إلى ما يسميه خبراء الطاقة “قوة مصاصي الدماء” أو “تحميل فانتوم”. بينما قد تكون عناصر التدفئة مطفأة ، تم تجهيز الأفران الحديثة بساعات رقمية ، وعروض اللمس ، وأنظمة الكمبيوتر الداخلية التي تبقى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ترسم هذه المكونات قلة صغيرة ولكنها مستمرة من الكهرباء فقط عن طريق توصيلها. وبينما تكون قوة الوهمية الواحدة لأداة واحدة ضئيلة ، عندما تضيف كلها من جميع أنحاء منزلك (مثل ساعة الفرن أو التلفزيون الخاص بك) ، يمكن أن تصل إلى 10 ٪ من إجمالي فاتورة الكهرباء. تعتبر Phantom Power طريقة خارقة للغاية لفقدان المال حتى بدون استخدام أي شيء ، وسبب وجيه للتحقق من الأجهزة المنزلية الذكية التي يمكن أن تجعل منزلك أكثر كفاءة.
على الرغم من أن استهلاك الطاقة السنوي العام للثلاجة ، الذي يكون دائمًا ، سيكون أعلى من فرن ، والذي يستخدم في بعض الأحيان فقط ، فإن مقارنة سحب الطاقة في الساعة هي دعوة للاستيقاظ الحقيقية. تعادل قوة الثلاجة منخفضة وثابتة ، تتراوح من 1-2 كيلو وات في اليوم ، بتكلفة بضع مئات من الدولارات في السنة. إن سحب الفرن العالي ، على الرغم من قصير الأجل ، هو المكان الذي يحدث فيه الضرر الحقيقي. وعلى الرغم من أن فصل الفرن الخاص بك لإيقاف استنزاف الوهمية ليس عمليًا أو آمنًا ، إلا أن هذه التكلفة المخفية هي الخطوة الأولى لتكون مستهلكًا أكثر وضوحًا في الطاقة.
حلول ذهنية لمشكلة كبيرة
والخبر السار هو أنه ليس عليك التوقف عن الخبز لتوفير المال. من خلال ضبط بعض العادات ، يمكنك خفض بصمة طاقة الفرن الكهربائي بشكل كبير. بالنسبة للمبتدئين ، استخدم الفرن فقط للمهام الكبيرة. بالنسبة للأطباق الأصغر أو بقايا إعادة التسخين ، يكون الفرن الميكروويف أو المحمصة أكثر كفاءة في الطاقة ، حيث يتم تسخين المساحات الأصغر بشكل أسرع بأقل طاقة. خدعة أخرى سهلة هي البحث عن طرق لطهي المزيد من الطعام في وقت واحد. تستفيد وجبات الطهي الدُفعات أو الخبز المتعددة في نفس الوقت من الحرارة التي تولدها بالفعل ، مما يعني أنك تدفع إلى حد كبير تكلفة استخدام الفرن الحادة مرة واحدة بدلاً من عدة مرات في الأسبوع. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الفرن قبل دقائق قليلة من انتهاء الطعام ، حيث ستنتهي الحرارة المتبقية من طهيها دون رسم أي طاقة أخرى.
في نهاية المطاف ، لا يتعلق الأمر باستهلاك الطاقة في فرنك فقط توفير بضعة دولارات على فاتورة الطاقة الخاصة بك ، بل يتعلق أيضًا باختيارات أكثر ذكاءً التي تفيد محفظتك والبيئة. كل كيلووات ساعة التي توفرها تقلل من بصمة الكربون الشخصية وتقلل من الطلب على شبكة الطاقة المحلية. هناك حيل عبقرية لتوفير المال على الكهرباء أثناء استخدام الفرن. يمكن أن تؤدي هذه التعديلات الصغيرة ، من استخدام الجهاز الصحيح للوظيفة إلى احتضان إعداد الحمل الحراري في الفرن ، إلى وفورات ضخمة على المدى الطويل ومنزل أكثر وعيًا بالطاقة.