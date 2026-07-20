جهاز المطبخ العتيق النادر الذي يحول طاولتك إلى قطعة مميزة

قد يكون العثور على خلاط Mary Proctor Starflite أمرًا صعبًا، ولكنه ليس مستحيلًا. قد يكون حظك أفضل عبر الإنترنت. هناك نماذج مختلفة ضمن مجموعة Starflite، لذلك يمكن أن تختلف الأسعار. تم بيع قائمة لخلاط طراز O2012 بأكثر من 100 دولار على Etsy، ولكن يمكن العثور على خلاط مشروبات Starflite مماثل مقابل ما يزيد قليلاً عن 20 دولارًا على موقع eBay. هناك طريقة أخرى تتمثل في النظر إلى مبيعات العقارات ومبيعات المرآب وأسواق السلع المستعملة. يعد هذا أيضًا أحد الأجهزة القديمة القيمة التي يجب أن تبحث عنها دائمًا في متجر التوفير! إذا كنت محظوظًا، فقد تتعثر على أدوات المطبخ الأخرى من مجموعة منتجات Starflite، مثل المحامص والعصارات.

إذا كنت تخطط لاستخدام الخلاط، فمن المهم فحص السلك للتأكد من عدم اهتراءه، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق. تحقق من عدم وجود أجزاء مكشوفة من الأسلاك، أو علامات ذوبان، أو شوكات منحنية أو مفقودة. إذا لم تظهر أي من علامات الضرر هذه، فلا داعي للقلق بشأن التسبب في مشاكل لك. ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع الأجهزة، لا يزال يتعين عليك أن تطلب اختبار المنتج قبل مغادرة السوق أو متجر التوفير. بمجرد اصطحابه إلى المنزل، اغسله جيدًا، ثم تطلع إلى جميع أنواع الميلك شيك والمشروبات المختلطة والعصائر والصلصات.

حتى لو كان مجرد ديكور، يجب أن يتناسب هذا الخلاط بشكل جيد مع المطبخ الحديث، ولكن إذا كنت مهتمًا بصنع مطبخك الخاص بالعصر الذري، فادمجه مع تصميمات أيقونية أخرى، مثل الأرضيات ذات المربعات السوداء والبيضاء، على سبيل المثال. بشكل عام، تعتبر الألوان الزاهية عنصرًا أساسيًا في روح تلك الفترة، لذا كن جريئًا باستخدام اللون الوردي أو الأخضر الليموني. ضع بعض كراسي الكروم حول الطاولة واربطها بزخارف سماوية أخرى في منتصف القرن.