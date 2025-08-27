جهاز مخفي في غرفة النوم يستهلك الكثير من الكهرباء ويكلفك حتى 100 يورو إضافية

قد تظن أن غرفة النوم مكان للراحة فقط، بعيدًا عن الأجهزة المستنزفة للطاقة. لكن الحقيقة أن بعض الأجهزة “غير المرئية” في هذه الغرفة يمكن أن تضيف عبئًا ملحوظًا على فاتورة الكهرباء السنوية، دون أن ننتبه لذلك.

بحسب تقديرات الوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، فإن الأجهزة التي تظل في وضع الاستعداد قد ترفع الفاتورة بنسبة تصل إلى 10%.

الأجهزة الأكثر استهلاكًا للطاقة في غرفة النوم

عندما نفكر في استهلاك الكهرباء، غالبًا ما يتبادر إلى الذهن المطبخ أو غرفة المعيشة. لكن غرفة النوم قد تخفي بدورها عدة مصادر استهلاك لا يُستهان بها:

المكيفات والمدافئ الكهربائية : إذا لم تُضبط بشكل صحيح، قد تتحول إلى أجهزة شرهة للطاقة.

: إذا لم تُضبط بشكل صحيح، قد تتحول إلى أجهزة شرهة للطاقة. شواحن الأجهزة الإلكترونية : عادة ما تبقى موصولة بالمقبس حتى بعد انتهاء الشحن، وتستمر في استهلاك الكهرباء.

: عادة ما تبقى موصولة بالمقبس حتى بعد انتهاء الشحن، وتستمر في استهلاك الكهرباء. الأجهزة الصغيرة مثل مجفف الشعر أو مكواة الشعر، والتي قد تسحب طاقة حتى وهي في وضع الاستعداد.

مثل مجفف الشعر أو مكواة الشعر، والتي قد تسحب طاقة حتى وهي في وضع الاستعداد. التلفاز في غرفة النوم، والذي يستهلك كهرباء حتى وهو مطفأ إن لم يُفصل من الكهرباء.

في غرفة النوم، والذي يستهلك كهرباء حتى وهو مطفأ إن لم يُفصل من الكهرباء. الإضاءة: وجود عدة مصابيح يزيد من الحمل، والحل الأمثل هو استبدالها بـ لمبات LED الموفرة.

بتنظيم هذه التفاصيل الصغيرة، يمكنك ملاحظة فرق واضح في فاتورتك.

الجهاز الأكثر استنزافًا في غرفة النوم

رغم كل ما سبق، يبقى هناك جهاز يتفوق في الاستهلاك: الكمبيوتر في وضع الاستعداد.

تشير دراسات ADEME إلى أن جهاز كمبيوتر واحد يمكن أن يستهلك ما بين 2 إلى 21 واط وهو في وضع النوم، أي ما يعادل نحو 17.5 كيلوواط/ساعة سنويًا إذا تُرك يعمل طوال الليل.

وحتى إذا كان الكمبيوتر مطفأً لكنه ما زال موصولًا بالكهرباء، فإنه يستهلك طاقة إضافية تصل إلى 70 واط/ساعة يوميًا. هذا يعني أن تركه متصلًا بالشبكة طوال العام قد يكلفك ما يقارب 100 يورو إضافية سنويًا.

كيف تقلل استهلاك الكهرباء في غرفة النوم؟

الخبر السار أن الحلول بسيطة وفعّالة: